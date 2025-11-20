Crimen y Justicia

Detuvieron en Flores a uno de los mayores narcos de Uruguay

Luis Fernández Albín, ligado al capo Sebastián Marset, fue capturado por la Policía Federal. Tenía pedido de captura de Interpol

Video: la detención de Luis Fernando Fernández Albín

La Policía Federal Argentina capturó en las últimas horas al uruguayo Luis Fernando Fernández Albín, capo del clan que lleva su nombre y vinculado a Sebastián Marset, el narco de mayor renombre en ese país.

Fernández Albín fue capturado por la división Operaciones Federales de la Superintendencia Investigación contra el Narcotráfico de la PFA en la calle Terrero al 100, barrio porteño de Flores, luego de que Interpol emitiera una circular roja en su contra.

Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, Fernández Albín había llegado a la Argentina en junio último, con un escondite ubicado en un departamento en la avenida Rivadavia al 6300. El expediente por su captura está en manos de la jueza María Romilda Servini, con una intervención de la PROCUNAR, a cargo del fiscal Diego Iglesias.

El traslado del acusado
Noticia en desarrollo

