La fiscal general de Uruguay habló del atentado que sufrió en su casa: “No me mataron por 15 centímetros”

La fiscal uruguaya Mónica Ferrero (Redes sociales)

Los delincuentes llegaron a la casa de la fiscal de Corte de Uruguay, Mónica Ferrero, en la madrugada del último domingo de septiembre. Vestían de negro, con capuchas y guantes. Bajaron de una camioneta con un tablón de más de dos metros, que los ayudaría a subir a la azotea de una de las casas de la cuadra. Por arriba de los techos, y sin ser advertidos, llegaron hasta la vivienda de Ferrero. Dispararon tres veces y tiraron una granada que detonó el patio.

Por 15 centímetros, no la mataron.

El atentado contra la fiscal de Corte de Uruguay generó una fuerte conmoción en el sistema político y la investigación de la Fiscalía continúa. Todo apunta a que detrás de este atentado está un grupo vinculado al delincuente Fernández Albín, que tiene contactos con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los más buscados de la región.

El atentado contra Mónica Ferrero provocó daños en la estructura de su vivienda (Captura Telenoche/Canal 4)

Ferrero se refirió este miércoles por primera vez al atentado que sufrió. Lo hizo al comparecer ante la comisión del Senado que estudia el proyecto de ley de Presupuesto del gobierno de Yamandú Orsi. Allí, la fiscal de Corte llegó para explicar los artículos referidos al Ministerio Público, pero el atentado que sufrió hace un mes fue un tema inevitable de su comparecencia.

“No me mataron por 15 centímetros”, le dijo Ferrero a los senadores, informó el noticiero Telenoche de Canal 4. Narró que parte de las esquirlas se expandieron hasta el lugar en el que estaba descansando.

La fiscal afirmó a los senadores que el ataque no la tenía como objetivo. “Era un mensaje” para todos los integrantes del sistema, dijo Ferrero, según consignó el semanario local Búsqueda. “Si llegan a mí, pueden llegar a cualquiera”, relató.

Así quedó la casa de Mónica Ferrero tras un atentado narco (Captura Telenoche/Canal 4(

Es que, para la fiscal de Corte, lo que le sucedió a ella podría haberle pasado a un político o periodista. Esta fue una advertencia que reiteró en varias ocasiones, de acuerdo al relato de los presentes publicado por ese medio. Advirtió que el narcotráfico sigue de cerca lo que se dice sobre distintos actores políticos.

Fue entonces que Ferrero le pasó una advertencia directa a los presentes en la sala: pueden ir “por alguno de ustedes o por un periodista”. Ferrero insistió en este tema ya que más adelante volvió a advertirle a los legisladores lo cerca que están de que “les pase lo mismo” que a ella. “Los periodistas tampoco saben lo cerca que están”, alertó.

Luego, la máxima jerarquía del Ministerio Público dijo que el ataque fue una experiencia límite que no le desea a nadie y alertó sobre la subestimación del narcotráfico que existe en Uruguay. Según ella, no se logra dimensionar el poder que tiene “ni lo que son capaces de hacer”.

La camioneta que utilizaron los delincuentes que participaron en el atentado contra Mónica Ferrero apareció quemada (Captura Telenoche/Canal 4)

Ferrero explicó que los grupos criminales que actúan en el país ya no buscan enfrentarse directamente con la Policía sino que extienden su influencia a otros ámbitos.

Pero más allá de esta advertencia, Ferrero consideró que el atentado contra ella tuvo el efecto buscado. “Lograron el objetivo: los fiscales están con miedo”, dijo.

En al menos dos oportunidades Ferrero dijo que el nivel de violencia que se vive en el país “no está lejos de lo que pasa en Río de Janeiro”, en referencia a la Operación Contención, el megaoperativo contra el Comando Vermelho que dejó más de 100 muertos.

Hubo más de 100 muertos por el operativo policial en la zona norte de Río de Janeiro

Sus comentarios los hizo en un contexto en el que pidió reforzar los recursos y la protección de la Fiscalía, y criticó la falta de coordinación y decisión política para enfrentar el fenómeno del narcotráfico.

Por el atentado contra Ferrero hay cinco imputados: tres de ellas son investigadas por llevar adelante la operación, las otras dos por la autoría intelectual.