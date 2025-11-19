Crimen y Justicia

Detuvieron en Corrientes a un taxista por participar en un transporte de cocaína en dos neumáticos

El hombre era buscado desde el pasado 30 de octubre por el hecho ocurrido en Salta. Su domicilio fue allanado pero escapó

Guardar
Efectivos de Gendarmería encontraron los
Efectivos de Gendarmería encontraron los 9 kilos de cocaína entre dos neumáticos (Fiscales.gob.ar)

Un operativo conjunto de migraciones y fuerzas federales culminó en la detención de un taxista acusado de participar en el transporte de 9 kilos de cocaína.

El hombre, identificado como Álvaro Facundo Luján, fue interceptado en el paso fronterizo de Paso de los Libres, Corrientes, cuando intentaba ingresar a Brasil a principios de noviembre. La captura se concretó apenas días después de que evitara un allanamiento en su vivienda en San Miguel de Tucumán, y la justicia federal de Salta ordenó desde entonces su prisión preventiva.

La detención ocurrió el pasado 3 de noviembre. El área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Salta, a cargo de la fiscal subrogante Paula Gallo, confirmó que Luján tenía dictada una orden de captura nacional e internacional. La magistrada federal Mariela Giménez convalidó su arresto y autorizó la formalización de la causa, donde el taxista figura como presunto coautor del delito de transporte de estupefacientes.

La intervención estuvo motivada por la sospecha de que el imputado intentaba eludir la acción de la justicia tras frustrarse su intento de ingresar a territorio brasileño. El proceso penal actualmente se centra tanto en la responsabilidad directa de Luján como en la estructura detrás del movimiento de las sustancias incautadas.

Según detalló la página web de los fiscales, la pesquisa comenzó el 20 de marzo, cuando personal de la Gendarmería Nacional detuvo una camioneta Toyota Hilux en el puesto de control El Naranjo, en Rosario de la Frontera. El primer indicio surgió cuando los agentes advirtieron signos inusuales en los tornillos de las ruedas del vehículo. De acuerdo a la exposición fiscal, se realizó entonces una requisa más exhaustiva, con la intervención directa de la fiscalía sobre el lugar.

El registro arrojó un dato clave: 9,400 kilogramos de cocaína, con un nivel de pureza de hasta el 89%, repartidos en dos neumáticos, diseñados para ocultar la sustancia. Las autoridades calcularon que el cargamento podía rendir más de 72.000 dosis. El conductor de la Hilux, Delmiro Prado, enfrentó de inmediato cargos por transporte de estupefacientes.

De acuerdo a lo expuesto por Gallo durante la audiencia, la investigación se habría dirigido a Luján tras el análisis del teléfono celular secuestrado a Prado. El estudio del geoposicionamiento y otras tareas de inteligencia criminal permitieron establecer que el taxista acompañó la travesía como “coche puntero”, vigilando la ruta para alertar sobre controles y facilitar así el paso de la droga.

Tras autorizar nuevas medidas, la fiscalía localizó el domicilio de Luján en San Miguel de Tucumán y organizó una vigilancia. El 30 de octubre Gendarmería Nacional allanó la residencia. El investigado arribó luego en un Fiat Palio, y al advertir la presencia de los uniformados, huyó. Esa huida, derivó en un pedido urgente de captura nacional e internacional respaldado por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

El taxista fue detenido luego de que intentara cruzar a Brasil presentándose en la fila incorrecta ante la Dirección Nacional de Migraciones.

Al ser guiado a la ventanilla correspondiente, el personal comprobó que existía una orden de captura y coordinó su arresto inmediato. La defensa argumentó que el imputado no intentaba fugarse sino que “de haber tenido voluntad de huir se habría dirigido a un paso ilegal”, declaración que fue impugnada por la fiscalía.

Las autoridades calcularon que el
Las autoridades calcularon que el cargamento podía rendir más de 72.000 dosis de cocaína (Fiscales.gob.ar)

La jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, declaró legal la detención y ordenó mantener a Luján en prisión preventiva.

En la audiencia, la fiscal subrogante Paula Gallo recordó el antecedente del imputado, quien ya había recibido en 2022 una condena condicional de tres años por amenazas agravadas y lesiones graves dictada en el fuero provincial de Tucumán.

La fiscal fundamentó el pedido de prisión por la “reiterancia delictiva”, una figura introducida en marzo en el Código Procesal Penal Federal. La ley establece que la existencia de múltiples causas penales puede considerarse un obstáculo para beneficios excarcelatorios, aunque no se dictaran sentencias firmes. En la audiencia, Gallo argumentó que la gravedad del cargamento y el impacto sobre la salud pública, sumados a los compromisos internacionales suscriptos por la Argentina, reforzaban la peligrosidad procesal del acusado.

La jueza Giménez rechazó la opción de arresto domiciliario planteada por la defensa y autorizó el acceso a información bancaria y financiera de Luján, a fin de avanzar en los peritajes patrimoniales. La medida se suma a otras diligencias propuestas por el MPF para determinar la posible existencia de una red criminal más amplia.

La causa, coordinada por la fiscal subrogante Paula Gallo junto a la auxiliar fiscal Vanina Pedrana, sigue su curso con la meta de esclarecer el rol de Luján y sus nexos con otros actores ligados al transporte de estupefacientes.

Temas Relacionados

taxistadetenidofronteratransporte de cocaínaCorrientesBrasil

Últimas Noticias

Confirmaron la condenaron a un enfermero de Mar del Plata que abusó de una paciente que había sufrido un ACV

En mayo, Rubén Omar Rivas había sido condenado a 11 años de prisión e inhabilitado de manera perpetua

Confirmaron la condenaron a un

Revelaron que la enfermera de Jujuy asesinada por su ex pareja estaba viva cuando la Policía llegó, pero se fue sin actuar

Los efectivos acudieron al lugar de los hechos el lunes a las 23 horas tras varios llamados al 911. Sin embargo, se retiraron sin ingresar al inmueble. La autopsia reveló que Daniela Mamani murió al menos dos horas después

Revelaron que la enfermera de

Escándalo en Pinamar: filmaron a la tesorera municipal llevándose el dinero de la recaudación y fue desvinculada de su cargo

Norma Beatriz Watson quedó registrada en 11 videos mientras guardaba el efectivo del municipio en su cartera personal

Escándalo en Pinamar: filmaron a

Detuvieron a un hombre con pedido de captura en un control policial en Río Negro

El apresado viajaba como acompañante en un auto en la calle Hornero al 1500 de la localidad de Roca en Río Negro. Tenía una condena de cuatro años por una causa de estupefacientes y portación de armas

Detuvieron a un hombre con

En medio de una persecución, recapturaron a los presos que se habían fugado de una cárcel de Neuquén

La policía localizó y detuvo a los internos, que se habían escapado por un boquete. Dos de ellos quisieron fugarse cuando los identificaron

En medio de una persecución,
DEPORTES
Mano a mano con Felipe

Mano a mano con Felipe Massa: su visión sobre Colapinto, su lucha tras el “crashgate” y por qué Verstappen puede ser el mejor de la historia

Atendió un almacén y reparte sus horas entre el remis y la facultad: la historia de superación de Bebu Verón, a horas de una velada histórica

Se confirmaron los 42 clasificados para el Mundial 2026

Cómo se jugará el Repechaje que repartirá los últimos 6 boletos para el Mundial 2026

Cuándo será el sorteo del Mundial 2026: los grupos, los cabezas de serie y los 42 selecciones clasificadas

TELESHOW
El insólito momento que vivieron

El insólito momento que vivieron Matías Alé y Martina Vignolo en su luna de miel en Disney: la coincidencia con su boda

El llamativo elogio de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Es una buena mamá”

La China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Turquía: gestos de amor y regalos en el aeropuerto

Santiago Korovsky recibió un reconocimiento en la UBA: la insólita foto que le tomó su mamá y generó risas en redes

Luisana Lopilato sorprendió al confesar cuáles son sus canciones navideñas favoritas de su esposo, Michael Bublé

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky viaja a Turquía en

Zelensky viaja a Turquía en busca de reactivar las negociaciones de paz con Rusia

El Ejército de Pakistán abatió cerca de 40 supuestos terroristas durante sus operaciones en la frontera con Afganistán

La UE expresó su preocupación por las próximas elecciones en Honduras y remarcó la necesidad de transparencia para los votantes

Taiwán impulsó su agenda ambiental en Paraguay para reforzar la cooperación y los vínculos institucionales bilaterales

Francia propondrá a la UE la creación de un régimen de sanciones específico contra el crimen organizado en el continente