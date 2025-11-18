Crimen y Justicia

Fue a ver a Barracas Central y terminó detenido por una estafa en La Rioja

El hombre, que con un pedido de captura desde octubre, fue arrestado al intentar ingresar al estadio Claudio Fabián Tapia. Ya van 47 detenciones en el año gracias al programa Tribuna Segura

Guardar
El hombre, que con un pedido de captura desde octubre, fue arrestado al intentar ingresar al estadio Claudio Fabián Tapia. Ya van 47 detenciones en el año gracias al programa Tribuna Segura (Video: Policía de la Ciudad)

Un hombre con pedido de captura activo por una estafa fue arrestado por efectivos de la Policía de la Ciudad en las inmediaciones del estadio Claudio Fabián Tapia durante los controles del programa Tribuna Segura en la previa del partido entre Barracas Central y Huracán por la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura 2025.

De acuerdo con los datos a los que accedió Infobae, la intervención de los efectivos se produjo cuando el individuo intentaba ingresar al estadio y fue identificado en uno de los controles habituales que se realizan en el marco de este operativo de seguridad.

La orden de detención había sido emitida el 31 de octubre por el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 1 de la provincia de La Rioja.

Según la resolución judicial, el hombre, identificado como R. F., estaba siendo buscado a nivel nacional a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), tras una denuncia penal presentada por H. E. R. A. por la presunta comisión del delito de estafa.

Fue a ver a Barracas
Fue a ver a Barracas Central y quedó detenido por una estafa en La Rioja

El procedimiento que culminó con la detención del sospechoso se enmarca en una serie de operativos que, desde enero de 2025 hasta mediados de noviembre, resultó en la captura de 47 prófugos de la Justicia en la Ciudad de Buenos Aires, durante más de 300 partidos de fútbol.

Las detenciones, realizadas en el contexto de Tribuna Segura, abarcan delitos que incluyen homicidio, abuso sexual, robo y narcotráfico, entre otros.

La implementación de controles en los accesos a los estadios forma parte de una estrategia que busca garantizar la seguridad en los eventos deportivos y colaborar con la Justicia en la localización de personas con causas penales pendientes.

El hombre, que con un
El hombre, que con un pedido de captura desde octubre, fue arrestado al intentar ingresar al estadio Claudio Fabián Tapia. Ya van 47 detenciones en el año gracias al programa Tribuna Segura

Más arrestos en los estadios

Hace una semana, un hincha de Deportivo Riestra fue arrestado por la Policía de la Ciudad durante los controles de acceso al estadio Guillermo Laza en Villa Soldati, antes del partido contra Independiente, tras ser identificado por un pedido de captura por abuso sexual agravado contra una menor mediante el programa Tribuna Segura.

Los efectivos localizaron al imputado durante el acceso al evento deportivo y procedieron a su inmediata detención. El hombre, identificado con las iniciales N. I. A., había sido declarado en estado de “rebeldía” en marzo del año anterior, tras ser acusado de cometer un “abuso sexual agravado por haber sido cometido contra una menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente, reiterado en tres oportunidades”.

Detienen a un hincha de Deportivo Riestra por abuso sexual

La captura del acusado, quien integraba la lista de prófugos de la Justicia por delitos graves, fue posible gracias a la acción coordinada entre las fuerzas policiales y los sistemas de consulta de antecedentes en tiempo real.

Fuentes oficiales precisaron que el pedido de detención por el delito contra la joven había sido emitido por las autoridades judiciales tras el avance de una investigación que involucró a distintas dependencias de la justicia penal.

El imputado fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2, responsable de la causa.

Lo detuvieron en las inmediaciones
Lo detuvieron en las inmediaciones a la cancha (Foto: Policía de la Ciudad)

Anteriormente, un joven de 21 años con pedido de captura por un violento robo fue detenido cuando intentaba ingresar al estadio Coloso Marcelo Bielsa para presenciar el partido entre Newell’s Old Boys y Estudiantes de La Plata, a fines de agosto.

El arresto de F. S. está relacionado con la investigación de un asalto perpetrado la madrugada del 22 de mayo de 2024 en la localidad santafesina de Arequito, donde tres personas llegaron en un Honda Fit a una vivienda ubicada en la avenida 9 de Julio al 1500.

Según precisó el fiscal Emiliano Ehret, los sospechosos escalaron el tapial perimetral y forzaron las aberturas hasta lograr ingresar al domicilio. Al ser sorprendidos por el propietario, uno de los intrusos le disparó en el glúteo derecho para luego huir del lugar en el automóvil.

La causa avanzó tras varios allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones el 31 de octubre de 2024 en el barrio Parque Casas y en diferentes sectores de la localidad santafecina, particularmente en la villa Puente Negro, en Washington al 1700 y en Corrientes al 1700.

Durante estos operativos, las fuerzas de seguridad incautaron drogas, dinero en efectivo y diversos objetos relevantes para la investigación. Además, en junio se había decomisado un automóvil vinculado a los hechos denunciados.

Detuvieron a un hincha de
Detuvieron a un hincha de Newell’s con pedido de captura por un violento robo cuando intentó ingresar a la cancha (Foto: Ministerio de Seguridad de Santa Fe)

En el marco de la causa, J. D., de 30 años, fue detenido en noviembre del año pasado, bajo la acusación de robo calificado cometido con arma, en poblado y en banda.

Temas Relacionados

PrófugoEstafaDetenidoPolicía de la CiudadTribuna SeguraBarracas CentralÚltimas Noticias

Últimas Noticias

La Plata: tres encapuchados asaltaron a una mujer de 88 años mientras dormía

En una casa ubicada en las inmediaciones de 218 y Diagonal 210, los asaltantes con guantes y el rostro cubierto sorprendieron a una jubilada que descansaba, la inmovilizaron y revisaron cada ambiente hasta huir con joyas, su alianza matrimonial y dinero en efectivo

La Plata: tres encapuchados asaltaron

Cayó en Neuquén la banda narcocriminal comandada por la “Reina Blanca”

La Policía Federal detuvo a la mujer que comercializaba droga y armas en el barrio General San Martín de la localidad de Cutral Co-Plaza Huincul

Cayó en Neuquén la banda

Macabro hallazgo en Córdoba: un perro llevó una bolsa de basura con restos humanos hasta la casa de su dueña

La mujer se dio cuenta de que se trataban de restos humanos al ver del tamaño de los fragmentos y al observar un tatuaje de una mandala en uno de ellos

Macabro hallazgo en Córdoba: un

Seis heridos en dos ataques a tiros en Rosario: investigan si usaron la misma arma para balear a Dylan Cantero y a sus sobrinas

Las víctimas están vinculadas al clan Caminos y a la familia Cappelletti, apellido que se mediatizó cuando detuvieron a Fernando “Colo” Cappelletti, presunto miembro de Los Menores y que estaba dentro de los diez delincuentes más buscados de Santa Fe

Seis heridos en dos ataques

El equipo de fiscales del caso Cecilia Strzyzowski, explicó por qué uno de los condenados quedó libre

Gustavo Melgarejo fue uno de los seis imputados que fue declarado culpable, aunque su situación tuvo otro desarrollo. La audiencia de imposición de penas será el 26 de noviembre

El equipo de fiscales del
DEPORTES
Mil pit stop al año

Mil pit stop al año y 240 días fuera de sus casas: la vida de los mecánicos argentinos de Racing Bulls y cómo llegaron a la F1

Fue campeón con la selección argentina, es dirigido por Luis Ventura y trabaja de mecánico: “Hay mucho prejuicio en el fútbol”

Un viaje cargado de ilusión: la Selección Argentina Sub 12 de tenis ya está en Lima para jugar el Mundialito

Arranca el Final 8 de la Copa Davis 2025: partidos, días, horarios y todo lo que hay que saber

El prestigioso premio que recibió Oscar Piastri en medio de su lucha con Lando Norris por el Campeonato de la Fórmula 1

TELESHOW
Ricardo Darín contó una desopilante

Ricardo Darín contó una desopilante anécdota sobre su ciudadanía española y terminó riéndose hasta llorar con Mario Pergolini

La pelea del Chino Leunis con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity: “Estoy recaliente”

Pampita: “Soy disléxica, daltónica y tengo déficit atencional”

Así fue la original fiesta de cumpleaños de Pino, el hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil por su primer año: las fotos

La lujosa casa que estarían construyendo Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en San Isidro: 800 metros, spa y cava de vinos

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz juramentó a Marco

Rodrigo Paz juramentó a Marco Antonio Calderón como nuevo ministro de Minería en Bolivia y le encargó impulsar una nueva ley del sector

El Parlamento de Canadá aprobó el plan fiscal de Mark Carney para reducir el impacto económico de los aranceles impuestos por EEUU

Charly García: una esquina en Nueva York y una fiesta en Buenos Aires

“Cartas para la vida”: así orientaba el Rebe de Lubavitch a quienes le pedían ayuda

El régimen de China intensificó la presión contra Japón con el despliegue de maniobras con fuego real en el mar Amarillo