Fue a ver a Barracas Central y terminó detenido por una estafa en La Rioja

El hombre, que con un pedido de captura desde octubre, fue arrestado al intentar ingresar al estadio Claudio Fabián Tapia. Ya van 47 detenciones en el año gracias al programa Tribuna Segura (Video: Policía de la Ciudad)

Un hombre con pedido de captura activo por una estafa fue arrestado por efectivos de la Policía de la Ciudad en las inmediaciones del estadio Claudio Fabián Tapia durante los controles del programa Tribuna Segura en la previa del partido entre Barracas Central y Huracán por la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura 2025.

De acuerdo con los datos a los que accedió Infobae, la intervención de los efectivos se produjo cuando el individuo intentaba ingresar al estadio y fue identificado en uno de los controles habituales que se realizan en el marco de este operativo de seguridad.

La orden de detención había sido emitida el 31 de octubre por el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 1 de la provincia de La Rioja.

Según la resolución judicial, el hombre, identificado como R. F., estaba siendo buscado a nivel nacional a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), tras una denuncia penal presentada por H. E. R. A. por la presunta comisión del delito de estafa.

Fue a ver a Barracas Central y quedó detenido por una estafa en La Rioja

El procedimiento que culminó con la detención del sospechoso se enmarca en una serie de operativos que, desde enero de 2025 hasta mediados de noviembre, resultó en la captura de 47 prófugos de la Justicia en la Ciudad de Buenos Aires, durante más de 300 partidos de fútbol.

Las detenciones, realizadas en el contexto de Tribuna Segura, abarcan delitos que incluyen homicidio, abuso sexual, robo y narcotráfico, entre otros.

La implementación de controles en los accesos a los estadios forma parte de una estrategia que busca garantizar la seguridad en los eventos deportivos y colaborar con la Justicia en la localización de personas con causas penales pendientes.

El hombre, que con un pedido de captura desde octubre, fue arrestado al intentar ingresar al estadio Claudio Fabián Tapia. Ya van 47 detenciones en el año gracias al programa Tribuna Segura

Más arrestos en los estadios

Hace una semana, un hincha de Deportivo Riestra fue arrestado por la Policía de la Ciudad durante los controles de acceso al estadio Guillermo Laza en Villa Soldati, antes del partido contra Independiente, tras ser identificado por un pedido de captura por abuso sexual agravado contra una menor mediante el programa Tribuna Segura.

Los efectivos localizaron al imputado durante el acceso al evento deportivo y procedieron a su inmediata detención. El hombre, identificado con las iniciales N. I. A., había sido declarado en estado de “rebeldía” en marzo del año anterior, tras ser acusado de cometer un “abuso sexual agravado por haber sido cometido contra una menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente, reiterado en tres oportunidades”.

Detienen a un hincha de Deportivo Riestra por abuso sexual

La captura del acusado, quien integraba la lista de prófugos de la Justicia por delitos graves, fue posible gracias a la acción coordinada entre las fuerzas policiales y los sistemas de consulta de antecedentes en tiempo real.

Fuentes oficiales precisaron que el pedido de detención por el delito contra la joven había sido emitido por las autoridades judiciales tras el avance de una investigación que involucró a distintas dependencias de la justicia penal.

El imputado fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2, responsable de la causa.

Lo detuvieron en las inmediaciones a la cancha (Foto: Policía de la Ciudad)

Anteriormente, un joven de 21 años con pedido de captura por un violento robo fue detenido cuando intentaba ingresar al estadio Coloso Marcelo Bielsa para presenciar el partido entre Newell’s Old Boys y Estudiantes de La Plata, a fines de agosto.

El arresto de F. S. está relacionado con la investigación de un asalto perpetrado la madrugada del 22 de mayo de 2024 en la localidad santafesina de Arequito, donde tres personas llegaron en un Honda Fit a una vivienda ubicada en la avenida 9 de Julio al 1500.

Según precisó el fiscal Emiliano Ehret, los sospechosos escalaron el tapial perimetral y forzaron las aberturas hasta lograr ingresar al domicilio. Al ser sorprendidos por el propietario, uno de los intrusos le disparó en el glúteo derecho para luego huir del lugar en el automóvil.

La causa avanzó tras varios allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones el 31 de octubre de 2024 en el barrio Parque Casas y en diferentes sectores de la localidad santafecina, particularmente en la villa Puente Negro, en Washington al 1700 y en Corrientes al 1700.

Durante estos operativos, las fuerzas de seguridad incautaron drogas, dinero en efectivo y diversos objetos relevantes para la investigación. Además, en junio se había decomisado un automóvil vinculado a los hechos denunciados.

Detuvieron a un hincha de Newell’s con pedido de captura por un violento robo cuando intentó ingresar a la cancha (Foto: Ministerio de Seguridad de Santa Fe)

En el marco de la causa, J. D., de 30 años, fue detenido en noviembre del año pasado, bajo la acusación de robo calificado cometido con arma, en poblado y en banda.