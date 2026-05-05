Crimen y Justicia

Tragedia en el interior bonaerense: 3 muertos y 2 menores heridos en un choque de camionetas

El accidente ocurrió en el partido de Rivadavia. Una de las víctimas era un piloto de automovilismo

Guardar
Choque frontal de camionetas en Olavarria partido de Rivadavia
Así quedaron las camionetas tras el choque en la zona de Rivadavia

Tres personas murieron tras el choque frontal entre una Chevrolet S-10 y una Ford F-100 en un camino de tierra del partido bonaerense de Rivadavia. Entre las víctimas, estaba Luciano Ezequiel Bathis, un piloto de automovilismo zonal.

El impacto ocurrió este domingo alrededor de las 11.30 en el trayecto vecinal que une Fortín Olavarría y Roosevelt, dos localidades separadas por 30 kilómetros al noroeste de la provincia de Buenos Aires.

PUBLICIDAD

Bathis, de 33 años, ingeniero agrónomo y competidor en la categoría Supercar del C.R.A.S., conducía la Chevrolet y murió en el acto. El otro conductor, Diego Sebastián Álvarez (47), contratista rural y también vecino de Fortín Olavarría, un pueblo de 1.086 habitantes, falleció igualmente en la escena.

La tercera víctima, Christian Rivero (20), oriundo de América, perdió la vida horas después en el hospital. El choque dejó a dos ocupantes más, un adolescente de 17 años y un menor de 7, que permanecían internados en estado reservado.

PUBLICIDAD

“Evalúan si el polvo y el viento redujeron la visibilidad en el momento del choque.”

Una de las hipótesis de la investigación apunta a las condiciones climáticas de la región. Evalúan si el polvo y el viento redujeron la visibilidad en el momento del choque. Es que se trata de un camino rural, que conecta a distintos pueblos de Rivadavia, suele estar poceado, según ilustró la prensa local. También se realizan pericias accidentológicas para establecer si las camionetas circulaban a alta velocidad.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo y lesiones graves culposas”.

En el expediente interviene la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 6 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, a cargo del fiscal Fabio Arcomano. En el lugar trabajaron bomberos de la zona y efectivos del destacamento policial de Fortín Olavarría.

Luciano Ezequiel Bathis fallecido en un choque de camionetas en Rivadavia
Luciano Ezequiel Bathis, el piloto de automovilismo que falleció en el choque

La tragedia causó conmoción en la región bonaerense. La Asociación Pilotos Turismo del Centro transmitió sus condolencias “a su familia y amigos, acompañándolos en este difícil momento”. Desde la cuenta de Acelerando en Pista lamentaron la pérdida. “La noticia golpea fuerte en cada rincón de los boxes, en cada taller, en cada lugar donde el ruido de los motores alguna vez se mezcló con su risa”, expresó la organización. “Luciano no era solo un piloto: era de esos que dejan huella, de los que hacen del automovilismo algo más humano, más cercano, más real”, continuó el texto.

Y añadieron que Bathis “supo vivir este deporte con pasión desbordante”, con “esas ‘locuras’ tan suyas que arrancaban sonrisas incluso en los momentos más tensos. Nos quedará para siempre su alegría contagiosa, su forma de ser, su energía arriba y abajo del auto”. “Acompañamos en este difícil momento a su familia, amigos y a toda la gran familia del automovilismo zonal. Te vamos a extrañar mucho, Lucho”, concluyó.

Por su lado, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carlos Tejedor compartió un mensaje de apoyo al entorno de Bathis, y en particular, “a la Presidenta de la Asociación Bomberos Voluntarios de Fortín Olavarría, María Emilia Bravo, y a su familia en este triste momento”.

El pasado domingo, otro trágico siniestro vial en el interior bonaerense dejó cuatro personas muertas y tres heridos en la ruta provincial 76, a la altura del sector conocido como Abra de la Ventana. Sucedió en el partido de Tornquist. El accidente se produjo alrededor de las 7.30 cuando colisionaron de frente dos automóviles. Tres de las víctimas perdieron la vida en el lugar, mientras que la cuarta falleció al ser derivada al Hospital Municipal de Tornquist.

A su vez, dos siniestros viales ocurridos el fin de semana en el sudeste de la provincia de Córdoba terminaron con dos hombres muertos, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades. El primero de los episodios se registró durante la noche del sábado sobre la ruta provincial N° 12, a la altura de la localidad de Cavanagh, y el segundo en la en la localidad de Canals, en la madrugada de este domingo.

Temas Relacionados

Choque Fatal RivadaviaRivadaviaAccidentes de TránsitoAutomovilismo ArgentinaÚltimas noticiasLuciano Ezequiel Bathis

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Retiro: se quedó dormido mientras manejaba y generó un choque múltiple en la avenida 9 de Julio

El conductor, de un auto de aplicación de viajes, perdió el control del vehículo mientras transitaba la autopista Illia. Impactó contra otros dos coches que se encontraban detenidos en un semáforo

Retiro: se quedó dormido mientras manejaba y generó un choque múltiple en la avenida 9 de Julio

Entraron a robar a un edificio en Caballito, escaparon por los techos y terminaron detenidos: el oscuro prontuario de una de las asaltantes

Violeta Macarena Aranda, de 22 años, tenía un pedido de captura vigente que fue solicitado cuatro días antes de su detención

Entraron a robar a un edificio en Caballito, escaparon por los techos y terminaron detenidos: el oscuro prontuario de una de las asaltantes

Video: la llegada de “Pequeño J” al país para ser indagado por el triple crimen y las pruebas en su contra

El peruano Tony Janzen Valverde enfrentará por Zoom desde el penal de Marcos Paz al Juzgado Federal N°2 de Morón, que lo acusa de ser parte de uno de los hechos más sangrientos de la historia reciente

Video: la llegada de “Pequeño J” al país para ser indagado por el triple crimen y las pruebas en su contra

Imputaron a los dos jóvenes que le cortaron un dedo con un machete a un hombre en Santa Fe

La fiscalía les atribuyó tentativa de homicidio y robo agravado por el uso de armas y escalamiento, por lo que quedaron detenidos. La víctima y su madre sufrieron una violenta golpiza

Imputaron a los dos jóvenes que le cortaron un dedo con un machete a un hombre en Santa Fe

Un niño de 4 años se intoxicó con cocaína en San Juan y detuvieron a su papá

Testigos narraron que el hombre se encontraba “muy alterado” cuando llegó al hospital con su hijo. La mamá del niño presentó una denuncia contra su ex pareja por lesiones en la cabeza del menor

Un niño de 4 años se intoxicó con cocaína en San Juan y detuvieron a su papá

DEPORTES

Escándalo en Chile con una ex figura del tenis tras una pelea con su pareja en un bar: “Es verdad que se me pasaron las copas”

Escándalo en Chile con una ex figura del tenis tras una pelea con su pareja en un bar: “Es verdad que se me pasaron las copas”

Recibió dos tarjetas amarillas en 3 segundos y fue expulsado: la insólita reacción de un arquero que recorre el mundo

Boca Juniors visitará a Barcelona en Ecuador en un partido clave por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Arsenal y Atlético de Madrid definirán al primer finalista de la Champions League: todo lo que hay que saber

Anotó su primer gol, pero en el festejo hizo un particular gesto y sufrió una dura lesión

TELESHOW

La autocrítica de Manu Urcera sobre la relación con Nicole Neumann y su hijo Cruz: “Soy un poco egoísta”

La autocrítica de Manu Urcera sobre la relación con Nicole Neumann y su hijo Cruz: “Soy un poco egoísta”

Las primeras imágenes de Triángulo Amoroso, la ficción vertical que reúne a Wanda Nara y Maxi López

Las insólitas respuestas de Benjamín Vicuña sobre por qué nunca se casó: “Es mufa”

Danelik versus Nazareno en Gran Hermano Generación Dorada: quién fue el último eliminado

Murió Jorge Calandrelli, el músico argentino que brilló junto a Tony Bennett, Lady Gaga y Elton John y ganó 6 premios Grammy

INFOBAE AMÉRICA

Caso Minetti: habló Giuseppe Cipriani, negó posible “engaño” al adoptar un niño y expresó voluntad de volver a ser padre

Caso Minetti: habló Giuseppe Cipriani, negó posible “engaño” al adoptar un niño y expresó voluntad de volver a ser padre

Choferes de Bolivia acatan un paro de 24 horas en demanda de soluciones al conflicto del combustible

Cómo leer a J. M. Coetzee: instrucciones para entrar en la mente del Nobel más esquivo (que está en Buenos Aires)

Panamá abre consulta pública para definir protocolo ante aumento de interacciones con cocodrilos

Informe internacional sitúa a Guatemala y Honduras entre los países más inseguros para las mujeres viajeras