Crimen y Justicia

Motochorros mataron al dueño de una pizzería en el Camino del Buen Ayre para robarle la moto

Ocurrió a la altura de Ituzaingó. Rubén Restagno, de 47 años, fue asesinado cuando volvía de una quinta junto a su pareja. Quiso defenderse con su arma y le dispararon cinco tiros

Ituzaingó: motochorros mataron a un motociclista en el Camino del Buen Ayre

Las imágenes que encabezan esta nota muestran cómo motochorros obligaron a punta de pistola al dueño de una pizzería de Pablo Podestá a orillarse en la banquina del Camino del Buen Ayre, a la altura de Ituzaingó. Rubén Restagno (47) iba acompañado de su pareja, pero también llevaba su pistola calibre .380 encima, ya que es legítimo usuario. Los ladrones le exigieron su moto y lo amenazaron con un arma, y él se quiso defender: lo mataron y huyeron.

El caso se conoció en las últimas horas, pero ocurrió el lunes, alrededor de las 22, en el Camino del Buen Ayre, por la traza que va desde el Acceso Oeste a la Panamericana, según el portal Primer Plano.

Rubén y su pareja volvían de una quinta en la zona de Cuartel V, en Moreno, a bordo de una moto Honda Falcon 400 e iban rumbo a su casa, en dirección al partido de San Martín.

En ese contexto, se le cruzó una moto Duke con dos hombres a bordo. Estaban armados y obligaron a la víctima y a su pareja a orillarse en la banquina. El video que encabeza esta nota muestra esa secuencia. Y mucho más.

Rubén Restagno, de 47 años

El motochorro que iba como acompañante descendió de la moto y obliga a la pareja a bajar de la moto. La chica, jugadora de hockey de Boca, salió corriendo por los pastizales. Rubén, en cambio, se quedó parado junto a su Honda Falcon 400.

Fue en el momento en que el ladrón se estaba subiendo a la moto de sus víctimas que Rubén intentó sacar su pistola .380 de la cintura. Pero, el delincuente advirtió el movimiento y, sin decir nada, le disparó cinco tiros.

Uno de los balazos impactó en la zona izquierda del tórax y lo mató. Cuando la Policía Bonaerense acudió al lugar tras el llamado al 911, se encontró con la pareja de la víctima que les hacía señas, desesperada, quien les contó lo sucedido. Rubén para esa instancia agonizaba tirado en el suelo.

La causa la investiga la UFI N°2 descentralizada de Ituzaingó, con el expediente a cargo de la fiscal María Alejandra Bonini.

