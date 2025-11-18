Crimen y Justicia

$295 millones en cheques sin fondo: quién es el empresario procesado junto a su madre por la megaestafa de los 0KM

Alejandro Facchinetti fue imputado, embargado junto a Gladys Pallone en el caso que terminó con más de 120 víctimas. Hoy está bajo prisión domiciliaria. Los relatos que lo señalan

Guardar
Alejandro Facchinetti
Alejandro Facchinetti

El caso de la concesionaria Grupo Central podría convertirse en una de las mayores estafas de la historia reciente. La Justicia investiga más de 120 hechos, con víctimas que aseguraron que pagaron en el local de la organización ubicado en avenida Del Libertador sus autos 0KM, de marcas como Citröen y Chery, para nunca recibirlos.

Peor todavía: las víctimas aseguran que entregaban sus autos en parte de pago junto a depósitos en efectivo, para luego verlos revendidos o alquilados.

La empresaria Gladys Jezabel Pallone, cabeza de las tres sociedades detrás de la organización -que operó entre 2022 y fines 2024 bajo el nombre comercial de Automóviles Núñez, entro otros- fue procesada con prisión preventiva por la jueza Alejandra Provitola, acusada de ser la supuesta jefa de una asociación ilícita que cometió 124 casos de estafas y 82 hechos de desbaratamiento de derechos.

Luego, fue embargada por $3492 millones de pesos, una decisión confirmada la semana pasada por la Sala VII de la Cámara Criminal y Correccional, subrogada por los magistrados Juan Esteban Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich.

Video: el escrache a Pallone y Facchinetti

Hoy, Pallone -ex empleada de conocidas firmas del negocio de las concesionarias- está bajo arresto domiciliario, convertida en el blanco de intensos escraches en redes sociales y de protestas desde la entrada de su viejo local que fueron televisadas. Debe $68,9 millones en cheques sin fondo, de acuerdo a datos del Banco Central.

Su hijo, Alejandro Marcos Facchinetti, adeuda mucho más: $295 millones. Escrachado aún más que su madre en redes sociales, está preso bajo arresto domiciliario, procesado por las mismas acusaciones que su madre, embargado por el mismo monto. Su rol en esta historia es, al menos, llamativo.

Según un descargo realizado por su defensa, a cargo del estudio del eximio abogado penalista Christian Poletti, Pallone “llevaba el manejo económico y las operaciones de entrega” y Facchinetti, hoy de 25 años, “se encontraba abocado a la imagen comercial del emprendimiento”.

En rigor, Fachinetti se presentaba como “gerente superior de ventas” de Grupo Central, según su perfil de la red LinkedIn. Era mucho más que un gerente, de acuerdo a los papeles: desde 2022, se asoció a su madre en Central Libertador, Central Puerto Madero y Taller Central, las firmas centrales de la trama. Figura como ex empleado de Central Alcorta S.A. -antes llamada CheryPlanes S.A-, de la que también fue vicepresidente.

La concesionaria del grupo, foto
La concesionaria del grupo, foto de las redes sociales de Facchinetti

El 12 de noviembre último, el mismo día que la Sala VII confirmaba el procesamiento de varios de los acusados, el Juzgado Comercial N°22 decretó la quiebra de Central Alcorta.

Grupo Central aseguraba vender vehículos Citröen y Chery “de fábrica”. También tenía una excusa para no entregar lo que supuestamente prometía. La defensa “redujo las imputaciones formuladas a incumplimientos originados en factores externos “como la pandemia, dificultades de importación y el incumplimiento de sus propios proveedores”, asegura el fallo de la Cámara.

Gladys Pallone, procesada y presa
Gladys Pallone, procesada y presa

Los apoderados de las marcas realizaron presentaciones en el expediente: ambas desmintieron a Pallone y su grupo. Un abogado de Peugeot Citroën Argentina -que representa a la marca alemana en el país- aseveró que Pallone y su banda “no pertenecen a la red oficial de concesionarios ni tienen ni tuvieron jamás ningún tipo de vinculación con Citroën Argentina”.

Chery Argentina, por su parte, le inició una demanda por cese de uso de marca a Central Alcorta en septiembre de 2021. Sin embargo, Facchinetti y su mamá, de acuerdo a la imputación, lejos de frenar, recién comenzaban.

La causa investigada por Provitola y su equipo, exhaustiva como pocas en la historia reciente, relevó decenas de testimonios de damnificados. De ahí “emergió que tanto Pallone como Facchinetti intervenían en las operaciones, sea que recibieran el dinero entregado, vendieran los automóviles dados en forma de pago o recibieran a los damnificados ante sus quejas, y asumieran los supuestos compromisos de entrega de los vehículos”. En síntesis, el hijo de Pallone, de vez en cuando, ponía la cara para bicicletear a las víctimas.

Facchinetti en el subte, en
Facchinetti en el subte, en una foto difundida por los damnificados

En el procesamiento firmado por la jueza Provitola, de 678 páginas, el hijo de Gladys es mencionado 212 veces. Allí, la magistrada agregó que Pallone e hijo eran “quienes aperturaron como responsables las cuentas bancarias de la empresa y manejaban el flujo o caudal económico de la misma, con una única contabilidad entre las tres empresas”.

Por lo visto, Grupo Central era una operación familiar. Florencia Pallone, sobrina de Gladys, fue también procesada. Lo mismo Damián Andrés Camoia, pareja de Gladys, director suplente de la firma.

Provitola consideró en su procesamiento: “Palone, Facchinetti y Camoia eran quienes dirigían o administraban al personal completo que trabajaba para las sociedades, es decir, desde los administrativos hasta los vendedores, talleristas, personal de limpieza, abogados, o contactos, incluso, con los escribanos intervinientes en los negocios”.

Varios ex empleados que fueron imputados declararon en contra de Facchinetti: lo señalan dando órdenes en varios niveles del management de la organización.

Temas Relacionados

EstafaAlejandro FacchinettiGladys Jezabel PalloneJueza Alejandra Provitolaúltimas noticias

Últimas Noticias

Quién era el hombre que fue hallado muerto dentro de su auto en un country de Neuquén y qué reveló la autopsia

La víctima tenía 45 años y fue su hijo quien llamó a la Policía al encontrar el cuerpo. Cuál es la hipótesis del fiscal

Quién era el hombre que

Franco Colapinto le regaló una campera, entraron a su casa y se la robaron: hay dos detenidos

Cuatro asaltantes irrumpieron en una casa y se llevaron, entre otros objetos de valor, la prenda que el piloto argentino le había obsequiado a la víctima. Otra sospechosa fue detenida en La Matanza

Franco Colapinto le regaló una

Cinematográfica persecución en Santa Fe: intentó evadir un control, la policía lo encerró y finalmente lo detuvo

El joven intentó eludir un puesto de identificación en Villa Gobernador Gálvez

Cinematográfica persecución en Santa Fe:

Exclusivo: el video del momento de la explosión en el polo industrial de Ezeiza que investiga la Justicia

Los investigadores lograron recuperar las imágenes de una cámara de seguridad de una empresa lindera a Logischem S.A., donde se originó el fuego

Exclusivo: el video del momento

Los duros fundamentos del tribunal que destituyó a Julieta Makintach como jueza: “Produjo un daño evidente al Poder Judicial”

La sentencia tuvo 115 páginas y fue una votación unánime de los 11 integrantes del jurado. Para la presidenta de la Suprema Corte Bonaerense, Hilda Kohan, el hecho denunciado fue probado

Los duros fundamentos del tribunal
DEPORTES
“Tuve un momento desagradable con

“Tuve un momento desagradable con Maradona”: Pablo Zabaleta explicó por qué no fue convocado al Mundial de Sudáfrica

El golazo de chilena de un arquero en la Copa de Francia que recorre el mundo: “Es una auténtica locura”

“Sexy y soltera”: una estrella del tenis confirmó su separación de otra figura del circuito

Una figura de la selección argentina insistió con su sueño de jugar en River Plate: “En mi familia somos todos hinchas”

Día clave rumbo al Mundial 2026: se definirán los últimos 8 clasificados directos y se repartirán los boletos a los Repechajes

TELESHOW
Qué dijo Grego Rosselló del

Qué dijo Grego Rosselló del beso viral con Paloma Silberberg, la exnovia de Nico González

Verónica Lozano habló sobre la polémica foto de Wanda Nara con Johnny Depp: “Le gana el ego”

Del look deportivo al estilo europeo: el antes y después de L-Gante

Así será la temporada 2026 en Carlos Paz: una cartelera variada, con espíritu familiar y expectativas en alza

Marcelo Tinelli anunció el final de su programa de streaming: “La vida pide frenar”

INFOBAE AMÉRICA

Un fabuloso Klimt promete romper

Un fabuloso Klimt promete romper récords y se convierte en la joya de las subastas en Nueva York

La Unión Europea creará una plataforma digital de empleo para contratar a trabajadores de terceros países

Un asesinato en Marsella que reveló la expansión de las redes criminales en Francia: Macron pidió endurecer la lucha antidroga

Un grupo de ex mandatarios reconoció a Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente de Venezuela

Nigeria recupera piezas históricas tras un acuerdo con un museo de EE.UU.