Detuvieron a un hombre con 12 celulares robados durante una fiesta electrónica en Costanera Norte

Detuvieron a un hombre con 12 teléfonos robados en una fiesta en Costanera Norte

La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre de 33 años acusado de haber robado al menos 12 celulares durante una fiesta electrónica realizada en un complejo bailable de Costanera Norte.

La aprehensión fue durante la madrugada de este sábado y la investigación comenzó gracias a la denuncia de una de las víctimas que logró recuperar su teléfono.

Pasadas las 6:30, en el evento que se realizó en el predio ubicado sobre la intersección de Costanera Rafael Obligado y Avenida Sarmiento, una mujer de 37 años denunció que, tras percibir un empujón, advirtió que su riñonera había sido abierta y que le faltaba un iPhone 16 Pro Max blanco con funda lila.

La damnificada comenzó a rastrear el aparato mediante una aplicación y localizó la señal del equipo dentro del mismo complejo. Solicitó entonces ayuda a los responsables de seguridad privada, quienes identificaron y retuvieron a un sospechoso, identificado como J.M.E., de 33 años, hasta la llegada de la Policía de la Ciudad.

El acusado del robo de celulares

Una vez en el lugar, un agente de la fuerza porteña requisó al individuo y halló en su poder 10 teléfonos marca iPhone de diversos modelos y colores, un Motorola E13 azul y un Motorola rosado con funda de silicona.

Entre los equipos recuperados se encontraba el celular denunciado por la víctima, así como el teléfono perteneciente a otra mujer, de 33 años, quien se presentó voluntariamente al advertir la presencia de su dispositivo entre los secuestrados.

El procedimiento contó con la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°55, a cargo de Alejandra Alliaud, quien dispuso la detención del imputado.

El operativo policial permitió recuperar celulares de distintas marcas y modelos sustraídos en el evento de Costanera Norte

Tres detenidos por robar monedas antiguas y relojes de lujo

La Policía de la Ciudad detuvo a tres sospechosos y recuperó relojes de lujo y monedas antiguas que habían sido robados a un coleccionista en el barrio de Saavedra.

El operativo, realizado semanas atrás, fue posible gracias al seguimiento coordinado con el sistema Anillo Digital, según informaron fuentes allegadas al caso a Infobae.

La investigación reveló que los sospechosos lograron engañar al dueño de la colección luego de pactar una supuesta transacción comercial para concretar el robo en su domicilio.

El episodio se registró en un edificio de Balbín al 3500, donde una pareja ingresó con el argumento de realizar un acuerdo comercial. Los delincuentes, un hombre de 37 años, y dos mujeres de 45 y 60, sometieron a la víctima y abandonaron la propiedad por la entrada principal, dañando el acceso antes de subir a un Fiat Cronos blanco conducido por la tercera mujer.

Ante el aviso, la Policía de la Ciudad activó el protocolo de búsqueda y, a través del sistema Anillo Digital, localizó el vehículo sobre Balbín, desplazándose hacia General Paz.

Tres personas fueron arrestadas por robar relojes de lujo y monedas antiguas a un coleccionista en el barrio de Saavedra

Durante la acción policial, el hombre bajó del auto e intentó evadir a los agentes cruzando hacia terrenos de la provincia. A continuación, se introdujo en un predio privado, donde los efectivos lo vieron cambiarse la camiseta de fútbol por una remera negra, intentando dificultar su identificación. Las dos mujeres quedaron en el coche y fueron arrestadas en el lugar.

De acuerdo con las fuentes consultadas, los policías realizaron la inspección del Fiat en presencia de testigos y encontraron ocho relojes de distintas marcas, cuatro carpetas, doce recipientes que contenían monedas de colección, dinero en efectivo, un pistolón, munición de escopeta, prendas de vestir, bolsos y tres teléfonos móviles. Las autoridades secuestraron e inventariaron todos los objetos hallados.

El expediente quedó bajo la responsabilidad del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 52, al mando de Gabriel Omar Ghirlanda, y la intervención de la Secretaría 60.