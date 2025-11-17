Balearon otra vez a Dylan Cantero, hijo del fundador histórico de la banda narco Los Monos

El último hijo del fundador de Los Monos fue detenido por primera vez a sus 19 años (Rosario3)

Dylan Cantero (21), hijo del fundador histórico de la banda narco Los Monos, fue atacado a tiros otra vez este lunes a metros de su casa de la zona sur de Rosario, informaron fuentes oficiales a Infobae.

El hijo de Máximo Ariel “Viejo” Cantero fue trasladado en taxi hasta el Hospital Roque Sáez Peña, donde fue ingresado con “dos heridas de bala en el abdomen”, según las fuentes consultadas por este medio.

Luego, lo derivaron Hospital de Emergencias Clemente Álvarez en código rojo.

Al momento del ataque, a metros de su casa de Caña de Ámbar y Pasaje 512, en la zona sur de Rosario, Dylan Cantero estaba junto a, al menos, otras dos personas que también resultaron heridas y fueron ingresados al mismo hospital.

Según las primeras informaciones, podría haber también un cuarto herido que sería menor de edad.

Noticia en desarrollo