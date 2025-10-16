Crimen y Justicia

Balearon el hospital de Rosario donde estaba internado al hijo del fundador histórico de la banda narco Los Monos

Dos sospechosos en moto dispararon cuatro tiros contras el frente del centro de salud conocido como HECA. No se conocía que a Dylan Cantero le habían dado el alta este mediodía

Por Agustín Lago

Hospital de Emergencias Dr. Clemente
Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez

Dos sospechosos en moto balearon esta tarde el Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez de Rosario donde, hasta este mediodía, había estado internado Dylan Cantero, el hijo del fundador histórico de la banda narco Los Monos, luego de que lo tirotearan hace menos de 24 horas en la puerta de su casa.

Fueron cuatro los disparos que hicieron los sospechosos cuando pasaron con las motos por la calle Crespo, una de las que delimita la cuadra del hospital. No se registraron heridos.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que el ataque estaría vinculado a la internación en ese centro de salud de Dylan Cantero, quien este mediodía había recibido el alta, pero la información no había trascendido en los medios de comunicación de Rosario.

Cantero resultó herido por disparos durante la tarde de este miércoles en el barrio La Granada, al sur de Rosario.

Cuatro atacantes dispararon desde un vehículo blanco y alcanzaron en la pierna derecha al hijo de Máximo Ariel “Viejo” Cantero. El joven fue trasladado en taxi al nosocomio atacado.

El tiroteo tuvo lugar poco después de las 18 horas, en las inmediaciones de Caña de Ámbar al 1800. Al llegar al sitio, personal del Comando Radioeléctrico habló con Patricia Celestina Contreras, madre de Dylan y ex pareja de “Viejo” Cantero.

El lugar donde dispararon contra
El lugar donde dispararon contra Dylan Cantero

Según la mujer, los agresores transitaban en el automóvil y solo dispararon al llegar a la esquina con el Pasaje 512, dirigiendo los balazos contra su hijo, identificado como parte del clan Cantero.

Los oficiales hallaron dos vainas servidas, manchas de sangre y registraron daños de bala en la fachada de una vivienda vecina.

Dada la presencia del joven relacionado a Los Monos, la Unidad Regional II había determinado reforzar la seguridad alrededor del hospital, por lo que se preveía algún posible ataque como el ocurrido.

Se dispuso la presencia de efectivos del Grupo Táctico Multipropósito y del Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata armados, estableciendo un perímetro sobre la manzana comprendida entre avenida Pellegrini y Vera Mujica.

El Ministerio Público de la Acusación ordenó la recolección de testimonios, el secuestro de evidencia balística y la revisión de imágenes de videovigilancia.

Dylan Cantero había recuperado la libertad a fines del año pasado después de cumplir condena por dos causas unificadas en una pena de tres años de prisión efectiva.

Una de esas causas, iniciada durante su minoría de edad, estuvo vinculada a la tenencia ilegítima de un arma y al encubrimiento de motos robadas encontradas en su domicilio.

La otra causa correspondió a un juicio abreviado, donde aceptó su responsabilidad como miembro de la asociación ilícita dirigida por su sobrino Uriel Luciano “Lucho” Cantero -hijo del fallecido Claudio Ariel “Pájaro” Cantero-, situación por la que fue arrestado en septiembre de 2022.

La condena conjunta fue confirmada luego de una apelación, en la que la defensa sostuvo que la sentencia anterior de 5 años y 6 meses no resultaba adecuada. El camarista Tomás Orso resolvió en octubre del año pasado aceptar este planteo y redujo la pena para Dylan.

Noticia en desarrollo

