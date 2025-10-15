Atacaron a tiros en Rosario al hijo del fundador histórico de la banda narco Los Monos

El lugar donde balearon a Dylan Cantero

Dylan Cantero (21), hijo del fundador histórico de la banda narco Los Monos, fue atacado a tiros en la tarde de este miércoles en el barrio La Granada, en la zona sur de Rosario.

Cuatro gatilleros abrieron fuego desde un auto blanco e hirieron en la pierna derecha al hijo de Máximo Ariel “Viejo” Cantero. El joven fue trasladado en taxi hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde permanece internado fuera de peligro.

La balacera ocurrió pasadas las 18 en inmediaciones de Caña de Ámbar al 1800. Personal del Comando Radioeléctrico se hizo presente en el lugar y entrevistó a Patricia Celestina Contreras, madre de Dylan Cantero, y ex pareja del “Viejo” Cantero.

La mujer señaló que los agresores pasaron en el auto y recién al llegar a la intersección con el Pasaje 512 tiraron en dirección al joven integrante del clan Cantero.

Operativo de seguridad especial en el hospital

Los agentes encontraron dos vainas servidas en la escena del hecho, manchas de sangre y constataron los impactos de varios disparos en la fachada de una casa vecina.

Por la presencia del miembro de Los Monos, desde la Unidad Regional II se dispuso un operativo de seguridad especial en las adyacencias al hospital, donde fueron apostados policías del Grupo Táctico Multipropósito y del Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata con armas largas, estableciendo un perímetro en toda la manzana de la zona de avenida Pellegrini y Vera Mujica.

Desde el Ministerio Público de la Acusación se ordenó la toma de testimonios, levantamiento de material balístico y relevamiento de cámaras de videovigilancia de la zona.

El último hijo del fundador de Los Monos fue detenido por primera vez a sus 19 años (Rosario3)

Dylan Cantero quedó en libertad a finales del año pasado tras purgar un tiempo en la cárcel por dos causas judiciales por las que tuvo una condena unificada en tres años de prisión efectiva.

Uno de los expedientes es de cuando era menor de edad, por una tenencia ilegítima de arma de fuego y por un encubrimiento vinculado a motos robadas que hallaron en su domicilio.

La otra causa fue por haber aceptado un juicio abreviado como integrante de la asociación ilícita que lidera su sobrino Uriel Luciano “Lucho” Cantero –hijo del asesinado Claudio Ariel “Pájaro” Cantero–, motivo por el cual había caído detenido en septiembre de 2022.

La condena unificada en 3 años de prisión efectiva se dio después de una instancia de apelación, donde la defensa del miembro del clan Cantero planteó que la sentencia por los dos legajos estaba determinada en una pena de 5 años y 6 meses de cárcel, por una suma matemática que no correspondía aplicar.

Fue así que el camarista Tomás Orso en octubre del año pasado hizo lugar al planteo de la defensa y redujo el monto de la pena de Dylan.