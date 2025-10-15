Crimen y Justicia

Atacaron a tiros en Rosario al hijo del fundador histórico de la banda narco Los Monos

Dylan Cantero fue baleado en la tarde de este miércoles en el barrio La Granada y trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez con un disparo en la pierna derecha

Por Agustín Lago

Guardar
El lugar donde balearon a
El lugar donde balearon a Dylan Cantero

Dylan Cantero (21), hijo del fundador histórico de la banda narco Los Monos, fue atacado a tiros en la tarde de este miércoles en el barrio La Granada, en la zona sur de Rosario.

Cuatro gatilleros abrieron fuego desde un auto blanco e hirieron en la pierna derecha al hijo de Máximo Ariel “Viejo” Cantero. El joven fue trasladado en taxi hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde permanece internado fuera de peligro.

La balacera ocurrió pasadas las 18 en inmediaciones de Caña de Ámbar al 1800. Personal del Comando Radioeléctrico se hizo presente en el lugar y entrevistó a Patricia Celestina Contreras, madre de Dylan Cantero, y ex pareja del “Viejo” Cantero.

La mujer señaló que los agresores pasaron en el auto y recién al llegar a la intersección con el Pasaje 512 tiraron en dirección al joven integrante del clan Cantero.

Operativo de seguridad especial en
Operativo de seguridad especial en el hospital

Los agentes encontraron dos vainas servidas en la escena del hecho, manchas de sangre y constataron los impactos de varios disparos en la fachada de una casa vecina.

Por la presencia del miembro de Los Monos, desde la Unidad Regional II se dispuso un operativo de seguridad especial en las adyacencias al hospital, donde fueron apostados policías del Grupo Táctico Multipropósito y del Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata con armas largas, estableciendo un perímetro en toda la manzana de la zona de avenida Pellegrini y Vera Mujica.

Desde el Ministerio Público de la Acusación se ordenó la toma de testimonios, levantamiento de material balístico y relevamiento de cámaras de videovigilancia de la zona.

El último hijo del fundador
El último hijo del fundador de Los Monos fue detenido por primera vez a sus 19 años (Rosario3)

Dylan Cantero quedó en libertad a finales del año pasado tras purgar un tiempo en la cárcel por dos causas judiciales por las que tuvo una condena unificada en tres años de prisión efectiva.

Uno de los expedientes es de cuando era menor de edad, por una tenencia ilegítima de arma de fuego y por un encubrimiento vinculado a motos robadas que hallaron en su domicilio.

La otra causa fue por haber aceptado un juicio abreviado como integrante de la asociación ilícita que lidera su sobrino Uriel Luciano “Lucho” Cantero –hijo del asesinado Claudio Ariel “Pájaro” Cantero–, motivo por el cual había caído detenido en septiembre de 2022.

La condena unificada en 3 años de prisión efectiva se dio después de una instancia de apelación, donde la defensa del miembro del clan Cantero planteó que la sentencia por los dos legajos estaba determinada en una pena de 5 años y 6 meses de cárcel, por una suma matemática que no correspondía aplicar.

Fue así que el camarista Tomás Orso en octubre del año pasado hizo lugar al planteo de la defensa y redujo el monto de la pena de Dylan.

Temas Relacionados

RosarioLos MonosbalacerasDylan CanteroMáximo Ariel “Viejo” Cantero

Últimas Noticias

Doble femicidio en Córdoba: Laurta se negó a declarar y ahora enfrenta la audiencia de la prisión preventiva

También se había llamado a silencio en Entre Ríos, donde quedó formalmente acusado del crimen del remisero Martín Palacio

Doble femicidio en Córdoba: Laurta

Quién es el líder de la red de lavado de dinero del juego ilegal que cayó en un country y fue empleado municipal

De 53 años, armó más de 30 empresas fantasmas para lavar una cifra cercana a los 7 millones de dólares con apuestas clandestinas desde 2014 a esta parte

Quién es el líder de

El video de la persecución en Mar del Plata luego de que un prófugo robara una moto y atropellara a un agente

El sospechoso tenía pedido de captura e intentó huir a contramano. Fue detenido en Moreno y Olazábal

El video de la persecución

Video: el sospechoso de la megared de lavado de juego ilegal que quiso escapar de un country con $12 millones

Un dron detectó los movimientos del acusado y permitió a los gendarmes interceptar la camioneta 4x4 justo cuando pretendía abandonar el perímetro con la valija llena de dinero. Quién es en la organización

Video: el sospechoso de la

Suspendieron el juicio contra un hombre acusado de abusar a su hija desde los 4 años: la familia denuncia revictimización

El debate oral iba a comenzar la próxima semana, pero el Tribunal N°8 de Lomas de Zamora lo canceló alegando la necesidad de revisar más pruebas. Convocaron a una marcha

Suspendieron el juicio contra un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Adorni: “Hay que convencer a

Adorni: “Hay que convencer a la gente de que es la dirección correcta, aunque no sea un camino de rosas”

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este miércoles 15 de octubre

El Consejo de la Magistratura definió ternas y avaló convenios educativos y previsionales en un plenario de cinco horas

Un estudio de fósiles muestra cómo sobrevivieron algunas especies ante cambios climáticos extremos

Joaquín Benegas Lynch, candidato a senador: “Cuando se considere volver a penalizar el aborto, estaré a favor de la vida”

INFOBAE AMÉRICA
Entre leyendas, mitos y temores:

Entre leyendas, mitos y temores: los lobos vuelven a Dinamarca y encienden un debate nacional

Hallan documentos inéditos de los primeros castigos capitales y reconstruyen el significado social de esta pena en la Edad Media

Dirigentes indígenas iniciaron diálogo con el gobierno ecuatoriano tras 24 días de bloqueos

Geopolítica grande, y la de cañería

Crisis política en Francia: el primer ministro Lecornu impulsa la suspensión de la reforma de pensiones bajo la amenaza de dos mociones de censura

TELESHOW
Rocío Oliva festejó el cumpleaños

Rocío Oliva festejó el cumpleaños de Néstor Ortigoza con una romántica declaración: “Te amo, mi capitán”

El relato que emocionó a todos: una mujer contó por qué fue al recital de Soledad Pastorutti en medio del peor dolor

Nicki Nicole causó furor al llevar a Lamine Yamal al entrenamiento del Barcelona en su propio auto

Los 8 Escalones: la llamativa respuesta de Pampita cuando le preguntaron si tendría otro hijo

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich viajaron a Europa a casi veinte días de hacer oficial su romance