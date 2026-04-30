Crimen y Justicia

Tragedia en Escobar: una joven con discapacidad estuvo 30 minutos en una pileta terapéutica y murió ahogada; denuncian abandono

Una adolescente de 13 años murió ahogada en un centro terapéutico de Ingeniero Maschwitz tras permanecer cerca de 30 minutos bajo el agua sin ser asistida. La familia denuncia abandono y apunta a graves fallas en la supervisión del personal

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La tragedia ocurrió en un centro terapéutico de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, donde asistía regularmente para actividades especiales

Una adolescente de 13 años murió ahogada en la pileta de un centro terapéutico ubicado en Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, provincia de Buenos Aires. La joven, identificada como Renata, tenía una discapacidad y asistía habitualmente a ese establecimiento. El hecho ocurrió el sábado pasado durante una actividad coordinada para pacientes con necesidades especiales. La familia de la víctima exige justicia y apunta a la falta de supervisión del personal del lugar. Tres personas están imputadas por el caso, según informaron fuentes judiciales.

El episodio motivó una investigación que quedó a cargo de la fiscalía número 10 de Escobar. Según relató la periodista Luciana Rubinska en Infobae en Vivo Al Amanecer, “Renata tenía trece años y murió ahogada en una pileta sin que nadie la viera. Tenía una discapacidad y frecuentaba ese centro terapéutico todos los fines de semana. Entró a la pileta, nadie la controló, nadie la vio”.

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De acuerdo con datos brindados por la fiscalía, "pasó 30 minutos debajo del agua sin que nadie se diese cuenta dónde estaba. Terminó falleciendo, lamentablemente, el último sábado. Su familia pide justicia”.

De acuerdo con la reconstrucción difundida por Rubinska, la adolescente asistía al lugar, llamado AUPA, desde hacía aproximadamente un año y medio. Se trata de un espacio que organiza actividades para jóvenes con distintas formas de discapacidad. Renata tenía el hemisferio izquierdo del cuerpo prácticamente inmovilizado, motivo por el cual requería asistencia constante, sobre todo al momento de ingresar a la pileta.

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Renata, una adolescente con discapacidad, murió ahogada tras permanecer más de 30 minutos en una pileta terapéutica sin supervisión (Captura de video)
Renata, una adolescente con discapacidad, murió ahogada tras permanecer más de 30 minutos en una pileta terapéutica sin supervisión (Captura de video)

Investigación judicial y pedido de justicia

El acceso a registros de cámaras de seguridad resultó clave para la investigación. Según la periodista, “las cámaras de seguridad muestran cómo entran seis chiquitos a la piscina y de repente nadie los controla. Y Renata estaba allí con la dificultad del caso, porque ella no puede moverse por sí misma, necesita permanentemente de ayuda. Estaba en el borde, en la baranda. Esto está filmado y lo tiene la fiscalía, que es lo que le narra esta situación a la familia”.

Cuando notaron la ausencia de Renata, el personal inició la búsqueda y la hallaron ya sin vida en la misma piscina. En ese marco, la familia de la víctima solicita que se aceleren los tiempos judiciales y se exijan mayores controles en ese tipo de instituciones.

Las autoridades confirmaron que hay tres personas imputadas, todos guardavidas del centro, entre los que se encuentra una joven de 22 años y un terapeuta. La investigación seguirá el curso judicial en la fiscalía de Escobar, mientras el centro terapéutico continúa abierto y funcionando con normalidad.

La adolescente de 13 años con discapacidad murió ahogada tras permanecer 30 minutos sin supervisión en la pileta de un centro terapéutico de Escobar
La adolescente de 13 años con discapacidad murió ahogada tras permanecer 30 minutos sin supervisión en la pileta de un centro terapéutico de Escobar

Según el testimonio de Rubinska, la familia de Renata ya había detectado irregularidades en la supervisión antes del episodio fatal. La periodista señaló: “Ya había algunas advertencias que después la familia empezó a contar y empezó a cerrar el descuido que se vivía allí dentro”.

La familia denunció que “no recibe respuestas” de las autoridades del centro y que no hay explicaciones oficiales sobre los mecanismos de control. Rubinska declaró: “Este centro de rehabilitación no responde el teléfono, no da ningún tipo de explicación. Abrió las puertas, siguió trabajando como si nada hubiese pasado”, concluyó.

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