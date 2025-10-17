El mensaje mafioso para el hijo del fundador de la banda narco Los Monos tras la balacera al hospital de Rosario

Los tiros en las ventanas del HECA

“Dylan Cantero, no batas la cana”. Ese fue el mensaje dejado en un papel por los sicarios que desde una moto dispararon en la tarde de este jueves contra uno de los laterales del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario.

En ese centro salud había estado internado hasta esta mañana Dylan, el hijo del fundador histórico de Los Monos Máximo Ariel “El Viejo” Cantero, quien había sido atacado a tiros este miércoles en el barrio La Granada, en la zona sur de Rosario.

El papel fue incautado por personal de la Policía de Investigaciones, que también levantó el material balístico –seis vainas servidas–, tomó testimonios y relevó las cámaras de videovigilancia de la zona por pedido del Ministerio Público de la Acusación.

Los agentes pudieron constatar dos orificios de arma de fuego sobre uno de los ventanales de calle Crespo, donde una persona suele atender el conmutador de emergencias. La mujer que estaba en ese puesto y se salvó de milagro quedó en estado de shock.

La Policía en el hospital luego del ataque

El mensaje hace presumir a los investigadores que los agresores creyeron que Dylan Cantero continuaba internado. No obstante, le habían dado el alta en horas de la mañana, cerca del mediodía, después de la realización de estudios médicos. Luego de eso fue citado a declarar ante la Justicia provincial.

El heredero de los Cantero de 21 años, condenado a 3 años de prisión por dos legajos provinciales –recuperó la libertad a finales del año pasado–, había sido baleado este miércoles en inmediaciones de Caña de Ámbar al 1800, cuando desde un auto blanco le dispararon varios tiros, de los cuales, uno impactó en su pierna derecha.

El operativo mientras Dylan estuvo internado

Al ingresar al HECA, la Policía dispuso un operativo de seguridad en toda la manzana ante un posible nuevo ataque al integrante del clan Cantero. Una vez que el joven salió del centro de salud, se desinfló dicho el procedimiento.

Por el ataque al hospital ocurrido este jueves, el personal médico tomó la decisión de no atender guardias hasta este viernes, de acuerdo a lo informado a Infobae desde el propio hospital.

En paralelo, por la balacera, desde la Unidad Regional II se dispuso reforzar la seguridad en las adyacencias del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y las inmediaciones del Centro de Justicia Penal.

La escena del ataque a Dylan

El ataque a Dylan Cantero

Cantero resultó herido por disparos realizados por cuatro atacantes que dispararon desde un vehículo blanco y los balazos alcanzaron en la pierna derecha al hijo de Máximo Ariel “Viejo” Cantero. El joven fue trasladado en taxi al HECA.

El tiroteo tuvo lugar poco después de las 18 del miércoles, en las inmediaciones de Caña de Ámbar al 1800. Al llegar al sitio, personal del Comando Radioeléctrico habló con Patricia Celestina Contreras, madre de Dylan y ex pareja de “Viejo” Cantero.

Según la mujer, los agresores transitaban en el automóvil y solo dispararon al llegar a la esquina con el Pasaje 512, dirigiendo los balazos contra su hijo, identificado como parte del clan Cantero.

Dylan Cantero tiene 21 años y varias causas

Los oficiales hallaron dos vainas servidas, manchas de sangre y registraron daños de bala en la fachada de una vivienda vecina.