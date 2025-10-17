Crimen y Justicia

El mensaje mafioso para el hijo del fundador de la banda narco Los Monos tras la balacera al hospital de Rosario

Los dos gatilleros que dispararon contra el HECA esta tarde arrojaron un papel que fue incautado por la Policía de Investigaciones. El texto era para Dylan Cantero, que estaba internado allí tras ser herido en un ataque

Guardar
Los tiros en las ventanas
Los tiros en las ventanas del HECA

“Dylan Cantero, no batas la cana”. Ese fue el mensaje dejado en un papel por los sicarios que desde una moto dispararon en la tarde de este jueves contra uno de los laterales del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario.

En ese centro salud había estado internado hasta esta mañana Dylan, el hijo del fundador histórico de Los Monos Máximo Ariel “El Viejo” Cantero, quien había sido atacado a tiros este miércoles en el barrio La Granada, en la zona sur de Rosario.

El papel fue incautado por personal de la Policía de Investigaciones, que también levantó el material balístico –seis vainas servidas–, tomó testimonios y relevó las cámaras de videovigilancia de la zona por pedido del Ministerio Público de la Acusación.

Los agentes pudieron constatar dos orificios de arma de fuego sobre uno de los ventanales de calle Crespo, donde una persona suele atender el conmutador de emergencias. La mujer que estaba en ese puesto y se salvó de milagro quedó en estado de shock.

La Policía en el hospital
La Policía en el hospital luego del ataque

El mensaje hace presumir a los investigadores que los agresores creyeron que Dylan Cantero continuaba internado. No obstante, le habían dado el alta en horas de la mañana, cerca del mediodía, después de la realización de estudios médicos. Luego de eso fue citado a declarar ante la Justicia provincial.

El heredero de los Cantero de 21 años, condenado a 3 años de prisión por dos legajos provinciales –recuperó la libertad a finales del año pasado–, había sido baleado este miércoles en inmediaciones de Caña de Ámbar al 1800, cuando desde un auto blanco le dispararon varios tiros, de los cuales, uno impactó en su pierna derecha.

El operativo mientras Dylan estuvo
El operativo mientras Dylan estuvo internado

Al ingresar al HECA, la Policía dispuso un operativo de seguridad en toda la manzana ante un posible nuevo ataque al integrante del clan Cantero. Una vez que el joven salió del centro de salud, se desinfló dicho el procedimiento.

Por el ataque al hospital ocurrido este jueves, el personal médico tomó la decisión de no atender guardias hasta este viernes, de acuerdo a lo informado a Infobae desde el propio hospital.

En paralelo, por la balacera, desde la Unidad Regional II se dispuso reforzar la seguridad en las adyacencias del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y las inmediaciones del Centro de Justicia Penal.

La escena del ataque a
La escena del ataque a Dylan

El ataque a Dylan Cantero

Cantero resultó herido por disparos realizados por cuatro atacantes que dispararon desde un vehículo blanco y los balazos alcanzaron en la pierna derecha al hijo de Máximo Ariel “Viejo” Cantero. El joven fue trasladado en taxi al HECA.

El tiroteo tuvo lugar poco después de las 18 del miércoles, en las inmediaciones de Caña de Ámbar al 1800. Al llegar al sitio, personal del Comando Radioeléctrico habló con Patricia Celestina Contreras, madre de Dylan y ex pareja de “Viejo” Cantero.

Según la mujer, los agresores transitaban en el automóvil y solo dispararon al llegar a la esquina con el Pasaje 512, dirigiendo los balazos contra su hijo, identificado como parte del clan Cantero.

Dylan Cantero tiene 21 años
Dylan Cantero tiene 21 años y varias causas

Los oficiales hallaron dos vainas servidas, manchas de sangre y registraron daños de bala en la fachada de una vivienda vecina.

Temas Relacionados

RosarioHECAHospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarezbalacerasúltimas noticiasDylan Cantero

Últimas Noticias

“El peor escenario era que se encerrara armado en la habitación”: el relato de los policías que capturaron a Pablo Laurta

El comisario Alejandro Cardozo y el sargento Alfredo Velázquez detallaron cómo fue el procedimiento que terminó con la detención del imputado por el crimen del remisero Martín Palacio y el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio

“El peor escenario era que

“Necesitaba mucha contención”: qué pasó con el hijo de Luna Giardina tras el arresto de Pablo Laurta

En Entre Ríos, fue atendido y revisado por un médico y un psicólogo y luego estuvo en una residencia de tránsito. Después, fue trasladado a Córdoba. Los detalles y la palabra de una funcionaria

“Necesitaba mucha contención”: qué pasó

La caída de los ’Dictadores’: usaban un bot para obtener información, hackeaban cuentas y lavaban activos

El procedimiento culminó con 11 detenciones y el secuestro de una amplia cantidad de dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y documentación vinculada a las maniobras investigadas

La caída de los ’Dictadores’:

Dos detenidos en Rosario por narcomenuedo con un drone que registró en tiempo real a los sospechosos

Además, se desmanteló de un punto de venta de estupefacientes en el barrio Zona Cero

Dos detenidos en Rosario por

La dura postura de la Corte Suprema ante un caso abuso infantil que lleva 15 años sin tratarse y tiene 27 fojas

Los jueces del máximo tribunal solicitaron que el expediente reciba trámite inmediato y que se evalúen sanciones disciplinarias por el prolongado retardo en la investigación

La dura postura de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuáles son las enfermedades más

Cuáles son las enfermedades más frecuentes relacionadas con el envejecimiento

Javier Milei: ”En agosto del año que viene la inflación va a ser 0 en la Argentina”

“El peor escenario era que se encerrara armado en la habitación”: el relato de los policías que capturaron a Pablo Laurta

“Necesitaba mucha contención”: qué pasó con el hijo de Luna Giardina tras el arresto de Pablo Laurta

Karen Reichardt dijo que votar al kirchnerismo en provincia de Buenos Aires es una “enfermedad mental”

INFOBAE AMÉRICA
Sello con olor croissant: así

Sello con olor croissant: así es la estampilla que conquista a filatelistas y apasiona a coleccionistas en Francia

El régimen de Nicaragua otorgó una nueva concesión minera a una empresa china en la Costa Caribe Sur

Hamas admitió demoras en la devolución de los cuerpos de rehenes y crece la presión de Israel y Estados Unidos

“Un comienzo auspicioso”: Brasil y Estados Unidos iniciaron negociaciones para resolver la guerra arancelaria

Zelensky llegó a Washington con la idea de replicar el acuerdo de paz de Medio Oriente y frenar la guerra con Rusia

TELESHOW
Palito Ortega reapareció públicamente después

Palito Ortega reapareció públicamente después de suspender diversos shows por problemas de salud

El llanto del Chino Leunis por el mensaje de su mamá: “Cuando uno va creciendo se da cuenta que los padres no son eternos”

El homenaje de los fans de Liam Payne a un año de su muerte: emotivos discursos, dolor y un grito de justicia

Gimena Accardi habló como nunca de Nico Vázquez y Dai Fernández: “Siempre fueron muy amigos”

4 años del “Wandagate”: el explosivo culebrón de Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez que no encuentra paz ni fin