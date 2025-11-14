Crimen y Justicia

“Iré a cometer una masacre”: la amenaza de un exalumno que puso en alerta a la Universidad Nacional de Tres de Febrero

El mensaje intimidatorio llegó por mail a varias casillas institucionales. El caso está siendo investigado por la UFI N°1 de San Martín. Reforzaron la seguridad en el establecimiento

Universidad Nacional de Tres de
Universidad Nacional de Tres de Febrero

La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) sufrió una grave amenaza en la madrugada de este jueves, cuando las autoridades del establecimiento alertaron que varias casillas institucionales recibieron un correo electrónico con mensajes intimidantes. El asunto de todos los mails afirmaba: “Este jueves me vengaré de todos en la UNTREF”.

Según supo Infobae, el mensaje advertía sobre el ingreso de una persona armada a la universidad con la intención de “asesinar a la mayor cantidad de estudiantes”. También mencionaba la posible colocación de artefactos explosivos en las instalaciones.

El hecho fue denunciado por el director de asuntos jurídicos de la Untref, quien relató que los correos llegaron desde una cuenta identificada como “asmodeus764” de un servicio de correo cifrado. En los mensajes, el remitente no solo insistía en sus amenazas, sino que adjuntaba la fotografía de una escopeta y anticipaba que lo sucedido sería transmitido a una autodenominada “organización 764” a través de foros en la deep web.

Infobae tuvo acceso al mensaje intimidatorio enviado a la universidad. “En este correo les aviso que hoy a cualquier hora iré a una de las sedes de la Universidad para cometer una masacre. Iré con mi escopeta en mano y en mi mochila. Iré con explosivos y armas blancas para asesinar la mayor cantidad de gente posible", dice el comienzo del mail.

El mail con amenazas que
El mail con amenazas que recibió la Universidad Nacional de Tres de Febrero

Este continúa: “Era un estudiante de esta universidad que fue acosado y humillado desde el inicio, ustedes pagarán con sangre lo que me hicieron y cuando termine iré a los baños para suicidarme. Me convertiré en el Anders Breivik Argentino, sin importar que haya niños arrasaré con todo a mi paso".

Y concluye: “Transmitiré en Discord la masacre a la organización 764 que me regaló sus armas, mi manifesto lo encuentran en SkibidiF arms que es un foro de la Deep web que me motivó para vengarme de los que me hicieron daño”.

Ante la gravedad de la situación, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1, encabezada por la fiscal Silvina Giordano, quien inició una causa judicial bajo la carátula de intimidación pública. El expediente se registró rápidamente y se ordenó la inmediata recolección de pruebas, análisis informático de los correos y una evaluación del riesgo potencial para toda la comunidad universitaria.

Amenaza en la Universidad Nacional
Amenaza en la Universidad Nacional de Tres de Febrero

Fuentes policiales señalaron que aún no se logró identificar a personas responsables detrás del correo electrónico, y que la investigación se centra en rastrear el origen digital de los mensajes, así como descartar cualquier amenaza concreta e inminente sobre la sede.

A fin de reforzar la seguridad en el establecimiento, la policía departamental del municipio de 3 de Febrero dispuso medidas de precaución, bajo la supervisión del Comisario Inspector Ismael A. Carmona, y permanece en contacto directo con las autoridades judiciales.

En tanto, la UNTREF informó que reforzó los protocolos internos de seguridad y mantiene canales abiertos con la fiscalía y la fuerza policial. El objetivo es garantizar la protección de estudiantes y trabajadores, al tiempo que siguen cada avance en la investigación.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, desde la institución publicaron: “La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) informa que todas sus actividades académicas funcionan con normalidad, y que ante la amenaza recibida, se reforzó la seguridad en todas sus sedes y se hizo la denuncia pertinente”.

