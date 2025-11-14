Los custodios del vicegobernador de Salta atraparon a dos sospechosos de un robo tras una persecución

La esquina en donde los hombres chocaron el Fiat Siena contra otro vehículo y terminaron detenidos

Cerca del mediodía de este jueves, los custodios del vicegobernador de Salta, Antonio Marocco, observaron una situación sospechosa en el barrio Don Emilio, cuando un auto blanco que estaba en la zona comenzó a hacer maniobras poco habituales. Según se supo luego, estuvieron vinculados a un robo horas antes.

Los custodios advirtieron por el comportamiento de los ocupantes, quienes habrían arrojado un objeto hacia un canal cercano, y se dispusieron a seguir al vehículo mientras daban aviso a las fuerzas policiales. Tras una persecución, lograron reducir a dos individuos, a pesar de que en algún momento se mencionó la participación de dos personas más.

La secuencia empezó cerca de las 13 horas, cuando los agentes a bordo de la camioneta oficial comenzaron a seguir a los sospechosos que se trasladaban en un Fiat Siena desde el barrio Santa Lucía hasta la intersección de Alejandro Gallardo y Avenida Juventud, donde finalmente lograron interceptarlos. Todo ocurrió cuando el vehículo de los sujetos colisionó con un auto estacionado, lo que facilitó la interceptación y detención de los dos ocupantes.

De inmediato, personal policial acordonó la zona para iniciar los peritajes correspondientes y reunir testimonios que permitan reconstruir el recorrido previo y comprobar la participación de los aprehendidos en el robo.

Aparentemente, los detenidos habrían estado vinculados con el robo a una persona a la que le llevaron una computadora portátil, dinero en efectivo y un maletín, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Tribuno.

Según la primera reconstrucción de los hechos detallada por el mismo portal, se trataría del objeto arrojado durante la fuga en la zona de Santa Lucía. La Fiscalía tomó intervención de inmediato. A su vez, trascendió que los detenidos tienen 28 y 25 años.

Cayeron dos delincuentes tras una persecución

Violento robo y persecución en Ituzaingó que terminó con dos detenidos tras una balacera

Hace unos días, dos hombres quedaron detenidos en Ituzaingó luego de asaltar violentamente a una pareja que llegaba a la casa de un familiar y escaparon. El episodio incluyó un robo, persecución policial, disparos y la detención de dos sospechosos, según reportó Primer Plano Online.

El lunes por la tarde, en la intersección de Villegas y Beltrán, una pareja que arribó en un Peugeot 208 fue abordada por dos hombres en moto. Los asaltantes, según testigos y fuentes de la investigación, simularon portar un arma en la cintura, los amenazaron verbalmente y exigieron las llaves del vehículo. Frente al ataque, las víctimas lograron refugiarse en la vivienda, dejando el automóvil encendido.

En cuestión de minutos, los delincuentes sustrajeron celulares, billeteras, tarjetas y otros efectos personales de las víctimas antes de darse a la fuga en la motocicleta, la cual carecía de patente y tenía pedido de secuestro vigente por un robo cometido días antes, en jurisdicción de la comisaría 1ª de Ituzaingó.

Apenas cuatro cuadras más adelante, los sospechosos colisionaron contra un Fiat Palio estacionado en Butler y Caaguazú. Este incidente alertó a los vecinos, entre ellos un agente del Servicio Penitenciario, quien intentó impedir la fuga. Uno de los asaltantes reaccionó extrayendo un arma, disparó y apuntó contra una mujer presente. Pese a la gravedad de la situación y los disparos, ninguno de los presentes resultó herido.

En medio del caos, los asaltantes intentaron escapar a pie. C. M. P., de 22 años, fue interceptado por vecinos y la Policía en Caaguazú y Bertolé, donde se le incautaron teléfonos móviles cuya procedencia todavía se investiga. El otro implicado, A. L. Z., de 28 años, huyó hacia las calles Hortiguera y Narvondo, se ocultó en una vivienda desde donde volvió a efectuar disparos, esta vez contra los agentes policiales, quienes respondieron con balas de goma hasta concretar la detención, incluso tras saltar techos en su intento de escapar. En su poder recuperaron más pertenencias robadas.

El fiscal Lucio Rivero, titular de la Fiscalía Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, imputó a ambos por robo agravado, disparos de arma de fuego, portación ilegal y resistencia a la autoridad. Los dos quedaron a disposición judicial, mientras la policía recuperó la totalidad de los bienes sustraídos.