Crimen y Justicia

Un violento robo y una persecución en Ituzaingó terminaron con dos detenidos tras una balacera

Le robaron a una pareja en la puerta de su casa y chocaron a pocas cuadras. Intentaron huir a pie, pero fueron reducidos por los vecinos y la Policía

Guardar
Violento robo y persecución en
Violento robo y persecución en Ituzaingó que terminó con dos detenidos tras una balacera

El sur del partido de Ituzaingó vivió una tarde de máxima tensión a raíz del robo a una pareja, una persecución policial y disparos contra vecinos y agentes, que culminaron con dos detenidos. El episodio mantuvo en vilo a un sector residencial y terminó con la aprehensión de dos jóvenes, identificados como C. M. P. y A. L. Z.

Fuentes de la investigación consultadas por Primer Plano Online indicaron que el hecho comenzó el lunes por la tarde, frente a una vivienda en el cruce de Villegas y Beltrán. Allí, una pareja que llegaba a bordo de un Peugeot 208 para visitar a un familiar fue interceptada por dos hombres en motocicleta.

El vehículo en el que se movilizaban los sospechosos, sin patente y con pedido de secuestro, había sido robado el 3 de noviembre en jurisdicción de la comisaría 1ª de Ituzaingó.

Según testigos y la reconstrucción policial, los asaltantes amenazaron a la pareja al simular tener un arma en la cintura, exigieron que se alejaran y dejaran las llaves puestas. Las víctimas se refugiaron en el interior de la casa y abandonaron el automóvil en marcha. Los delincuentes sustrajeron celulares, billeteras, documentación, tarjetas bancarias y otras pertenencias, alejándose en la motocicleta.

A unas cuatro cuadras, en Butler y Caaguazú, chocaron contra un Fiat Palio estacionado. Esta situación a atrajo la atención de vecinos, entre quienes se encontraba un agente del Servicio Penitenciario, quien les ordenó no moverse hasta la llegada de la Policía, pero fue ignorado. Uno de los sospechosos extrajo un arma, disparó y apuntó a una mujer presente. Pese a los tiros, ninguno de los vecinos resultó herido mientras intentaban evitar la fuga.

En medio del caos, los delincuentes huyeron a pie. C. M. P., de 22 años, fue reducido por un grupo de vecinos en Caaguazú y Bertolé. La Policía le secuestró cuatro celulares cuya procedencia se investiga. A. L. Z., de 28, escapó corriendo hasta Hortiguera y Narvondo, y se refugió en una vivienda desde la que volvió a disparar, ahora contra la policía, que repelió con balas de goma. Finalmente, fue detenido tras saltar techos y recuperaron más pertenencias robadas.

La rápida intervención vecinal y la llegada policial permitieron reducir a los sospechosos, a pesar de la violencia y el uso de armas de fuego.

Todo el episodio fue captado por cámaras de seguridad y documentado a partir de testimonios barriales, lo que resultó determinante para la detención posterior.

Todas las pertenencias de la
Todas las pertenencias de la pareja fueron recuperadas por la Policía

Ambos detenidos fueron trasladados a la comisaría para su identificación y quedaron a disposición de la Justicia. El fiscal Lucio Rivero, de la Fiscalía Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, y su secretario, Federico Lompizano, quedaron a cargo de la causa.

Se los acusa de encubrimiento agravado por ánimo de lucro (por la moto robada), robo agravado por uso de arma de fuego, disparos de arma, portación ilegal y resistencia a la autoridad.

El camionero asesino de Azul seguirá preso por homicidio

Miguel Jorge Mele, transportista de 58 años, permanecerá detenido tras ser acusado de homicidio simple por la muerte de Diego Maximiliano Marianache en la ciudad de Azul.

El hecho ocurrió el sábado, cuando Mele, al volante de un camión Iveco Daily 70-16, embistió a Marianache, quien circulaba en una moto Motomel 150cc, luego de una discusión de tránsito en la esquina de avenida Mitre y España.

La investigación, a cargo de la UFI N°2 de Azul y supervisada por el fiscal general Marcelo Sobrino, se apoya en la hipótesis de homicidio con dolo eventual, es decir, causar la muerte, asumiendo el riesgo de provocarla. Un primer informe pericial determinó que el camión no presentaba fallas técnicas en la dirección ni en otros sistemas, descartando así desperfectos que pudieran haber influido en la maniobra fatal.

No existía vínculo previo entre Mele y la víctima. Tras el incidente, Mele fue detenido y se negó a declarar ante la Justicia, optando por el silencio al no contar con su abogado particular y ser asistido por un defensor oficial.

El fiscal David Carballo imputó a Mele el delito de homicidio simple, que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión y no permite la excarcelación. Además, la revisión de antecedentes reveló que en 2010 Mele estuvo involucrado en una causa por lesiones graves tras agredir a un trabajador judicial de Azul, donde trabajaba su esposa en ese momento.

La Fiscalía continúa recabando pruebas, incluyendo declaraciones de testigos y la búsqueda de imágenes de cámaras privadas que hayan registrado la secuencia completa del hecho. La víctima, de 46 años, era padre de una adolescente de 18 años.

Temas Relacionados

motochorrosasaltoparejaescapechoquetiroteodetenidosItuzaingó

Últimas Noticias

Mataron a un joven a la salida de un boliche en Neuquén y su asesino presenta heridas provocadas con un machete

El hecho ocurrió en el sábado por la mañana en la localidad de Picún Leufú. La víctima se dirigía a buscar su moto para ir a trabajar

Mataron a un joven a

Delincuentes le robaron la moto a un hombre en La Plata y le dispararon antes de huir

La moto no fue sustraída, dado que los atacantes se dieron a la fuga tras el disparo debido a la reacción de vecinos

Delincuentes le robaron la moto

Mató a un joven en Rosario tras una discusión y cayó luego de estar un mes prófugo

Nahuel Brulé fue asesinado luego de una discusión con un conocido. Lo encontraron tirado cerca de la vía del ferrocarril Belgrano. Se descompensó y murió en el lugar

Mató a un joven en

Asesinaron a balazos a un joven a metros de una escuela en Córdoba en medio de una pelea entre mujeres

El episodio también dejó a una mujer gravemente herida. La persona que realizó los disparos estaría identificada

Asesinaron a balazos a un

Una mujer desapareció de un camping en Necochea hace cuatro días e investigan el caso como un presunto femicidio

El último contacto que la familia tuvo con Débora Bulacio Del Valle fue el sábado cuando habló con su hija. El principal sospechoso intentó irse del lugar pero lo atraparon

Una mujer desapareció de un
DEPORTES
Tiene 14 años, compite con

Tiene 14 años, compite con la “magia” de Colapinto y representará a la Argentina en el Mundial de Karting

Jugó en cinco categorías del fútbol argentino, le hizo dos goles a River en la B Nacional y estuvo cerca de Boca: los recuerdos de Píriz Alves

Mariano Navone pisó fuerte en su debut en el Challenger de Montevideo: Sebastián Báez busca romper la mala racha

Las 3 chances que le quedan a River Plate para acceder a la Copa Libertadores 2026: la “ayuda” que podría darle Boca Juniors

Colapinto, íntimo: cuándo se enteró de su renovación en Alpine, por qué le cuesta dormir y su familia

TELESHOW
El elogio de Franco Colapinto

El elogio de Franco Colapinto a Wanda Nara, ¿con indirecta para la China Suárez?: “Es divertida”

La romántica escapada de Andrea Rincón a Mendoza junto a un misterioso hombre: “En el paraíso”

El chispazo del Chino Leunis y Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity: “¡Se picó!"

Cuánto cobraron los famosos en el show de Martín Cirio y las exigencias de Wanda Nara: “Pidió de todo”

Ale Sergi habló de Dua Lipa cantando “Tu misterioso alguien” en la Argentina y por qué rechazaron su oferta

INFOBAE AMÉRICA

Aprovechando el abrazo de América

Aprovechando el abrazo de América Latina a los Estados Unidos

Líderes del G7 se reúnen en Canadá para definir cómo mantener el apoyo a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia

Rusia lanzó un ataque masivo con drones contra Ucrania: al menos un muerto y tres heridos

Ecuador entra en la semana decisiva para el referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa

El Gobierno de Taiwán evacuó a miles de personas ante la inminente llegada del tifón Fung-wong