Un violento robo y una persecución en Ituzaingó terminaron con dos detenidos tras una balacera

Violento robo y persecución en Ituzaingó que terminó con dos detenidos tras una balacera

El sur del partido de Ituzaingó vivió una tarde de máxima tensión a raíz del robo a una pareja, una persecución policial y disparos contra vecinos y agentes, que culminaron con dos detenidos. El episodio mantuvo en vilo a un sector residencial y terminó con la aprehensión de dos jóvenes, identificados como C. M. P. y A. L. Z.

Fuentes de la investigación consultadas por Primer Plano Online indicaron que el hecho comenzó el lunes por la tarde, frente a una vivienda en el cruce de Villegas y Beltrán. Allí, una pareja que llegaba a bordo de un Peugeot 208 para visitar a un familiar fue interceptada por dos hombres en motocicleta.

El vehículo en el que se movilizaban los sospechosos, sin patente y con pedido de secuestro, había sido robado el 3 de noviembre en jurisdicción de la comisaría 1ª de Ituzaingó.

Según testigos y la reconstrucción policial, los asaltantes amenazaron a la pareja al simular tener un arma en la cintura, exigieron que se alejaran y dejaran las llaves puestas. Las víctimas se refugiaron en el interior de la casa y abandonaron el automóvil en marcha. Los delincuentes sustrajeron celulares, billeteras, documentación, tarjetas bancarias y otras pertenencias, alejándose en la motocicleta.

A unas cuatro cuadras, en Butler y Caaguazú, chocaron contra un Fiat Palio estacionado. Esta situación a atrajo la atención de vecinos, entre quienes se encontraba un agente del Servicio Penitenciario, quien les ordenó no moverse hasta la llegada de la Policía, pero fue ignorado. Uno de los sospechosos extrajo un arma, disparó y apuntó a una mujer presente. Pese a los tiros, ninguno de los vecinos resultó herido mientras intentaban evitar la fuga.

En medio del caos, los delincuentes huyeron a pie. C. M. P., de 22 años, fue reducido por un grupo de vecinos en Caaguazú y Bertolé. La Policía le secuestró cuatro celulares cuya procedencia se investiga. A. L. Z., de 28, escapó corriendo hasta Hortiguera y Narvondo, y se refugió en una vivienda desde la que volvió a disparar, ahora contra la policía, que repelió con balas de goma. Finalmente, fue detenido tras saltar techos y recuperaron más pertenencias robadas.

La rápida intervención vecinal y la llegada policial permitieron reducir a los sospechosos, a pesar de la violencia y el uso de armas de fuego.

Todo el episodio fue captado por cámaras de seguridad y documentado a partir de testimonios barriales, lo que resultó determinante para la detención posterior.

Todas las pertenencias de la pareja fueron recuperadas por la Policía

Ambos detenidos fueron trasladados a la comisaría para su identificación y quedaron a disposición de la Justicia. El fiscal Lucio Rivero, de la Fiscalía Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, y su secretario, Federico Lompizano, quedaron a cargo de la causa.

Se los acusa de encubrimiento agravado por ánimo de lucro (por la moto robada), robo agravado por uso de arma de fuego, disparos de arma, portación ilegal y resistencia a la autoridad.

El camionero asesino de Azul seguirá preso por homicidio

Miguel Jorge Mele, transportista de 58 años, permanecerá detenido tras ser acusado de homicidio simple por la muerte de Diego Maximiliano Marianache en la ciudad de Azul.

El hecho ocurrió el sábado, cuando Mele, al volante de un camión Iveco Daily 70-16, embistió a Marianache, quien circulaba en una moto Motomel 150cc, luego de una discusión de tránsito en la esquina de avenida Mitre y España.

La investigación, a cargo de la UFI N°2 de Azul y supervisada por el fiscal general Marcelo Sobrino, se apoya en la hipótesis de homicidio con dolo eventual, es decir, causar la muerte, asumiendo el riesgo de provocarla. Un primer informe pericial determinó que el camión no presentaba fallas técnicas en la dirección ni en otros sistemas, descartando así desperfectos que pudieran haber influido en la maniobra fatal.

No existía vínculo previo entre Mele y la víctima. Tras el incidente, Mele fue detenido y se negó a declarar ante la Justicia, optando por el silencio al no contar con su abogado particular y ser asistido por un defensor oficial.

El fiscal David Carballo imputó a Mele el delito de homicidio simple, que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión y no permite la excarcelación. Además, la revisión de antecedentes reveló que en 2010 Mele estuvo involucrado en una causa por lesiones graves tras agredir a un trabajador judicial de Azul, donde trabajaba su esposa en ese momento.

La Fiscalía continúa recabando pruebas, incluyendo declaraciones de testigos y la búsqueda de imágenes de cámaras privadas que hayan registrado la secuencia completa del hecho. La víctima, de 46 años, era padre de una adolescente de 18 años.