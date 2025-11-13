Detuvieron al sospechoso de matar a un ladrón de 15 años en La Plata (Foto: DDI La Plata)

Un adolescente de quince años identificado como Videla Tiziano Benjamín falleció tras permanecer internado en terapia intensiva, luego de recibir tres disparos de arma de fuego en un violento episodio ocurrido en las calles 141 y 45 de La Plata. El hecho, que derivó en una investigación policial y judicial de varias semanas, incluyó el secuestro de armas y la detención de un sospechoso, mientras las autoridades buscan esclarecer la participación de otros involucrados.

El incidente se produjo cuando la víctima, que viajaba como acompañante en una motocicleta de alta cilindrada, fue atacada por un hombre que circulaba en bicicleta. Según la reconstrucción policial, el agresor disparó contra el joven, quien quedó tendido sobre la calzada con heridas de bala en el glúteo, el hombro y la columna vertebral. A pocos metros del lugar, los agentes hallaron un revólver calibre 32 largo, un almacén cargador con municiones y dos vainas servidas en el suelo, elementos que fueron incautados para la causa.

Tras el ataque, Videla fue trasladado de urgencia al hospital A. Korn de Melchor Romero, donde los médicos confirmaron la gravedad de las lesiones y lo internaron en terapia intensiva. El joven permaneció hospitalizado hasta el 31 de octubre, fecha en la que se produjo su deceso. Ante este desenlace, la justicia dispuso la realización de una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

Las tareas investigativas permitieron identificar, a través del análisis de cámaras de seguridad, el domicilio del presunto agresor, ubicado en la calle 42 número 2.342 entre 141 y 142. Las imágenes mostraron al sospechoso ingresando a la vivienda con su bicicleta poco después del ataque, lo que motivó una orden de registro domiciliario.

El 1 de octubre, personal de la Subcomisaría La Unión ejecutó el allanamiento y secuestró varias armas de fuego de interés para la causa: una pistola Bersa calibre 9 mm, una pistola Taurus calibre 9 mm, una pistola Bersa calibre 380 y municiones.

El propietario de la vivienda, Rasgido Marcelo Ariel, presentó la documentación que lo acredita como legítimo usuario y tenedor de las armas. No obstante, un testigo declaró que escuchó a Rasgido mencionar que su hijo mayor, Joaquín Rasgido, también poseía licencia de legítimo usuario, aunque este último no se encontraba presente durante el procedimiento.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) impartió directivas el 5 de noviembre para profundizar la investigación, con el objetivo de identificar al conductor de la motocicleta que acompañaba a la víctima en el momento del ataque. Paralelamente, el juzgado de garantías interviniente rechazó el pedido de eximición de prisión para Rasgido y ordenó su detención. Tras permanecer varios días en las zonas donde podría encontrarse el imputado, finalmente Rasgido se presentó voluntariamente ante las autoridades junto a su representante legal, poniéndose a disposición de la justicia y concretándose su detención.

El MPF fue notificado de la detención y solicitó la remisión de las actuaciones y del detenido para el día siguiente a primera hora judicial.

Funeral tumbero para despedir al adolescente

El funeral tumbero a un ladrón de 15 años en La Plata

Más allá de trascender el hecho de inseguridad, el sepelio de la víctima también logró viralizarse. El mismo tuvo lugar en el Cementerio Municipal de La Plata donde se llevó a cabo una caravana de autos y motos, bailes y la quema de una motocicleta. En una despedida que reflejó el entorno y la historia del adolescente de quince años, fallecido tras más de un mes de agonía por heridas de bala sufridas en un presunto ajuste de cuentas.

El video del funeral, ampliamente compartido en redes sociales, muestra a amigos y allegados celebrando alrededor de una moto incendiada, que, según quienes lo conocían, pertenecía al propio Videla. En las imágenes se destaca el mensaje: “Se te va a extrañar, negro. Siempre en nuestros corazones, volá bien alto”.