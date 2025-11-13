Crimen y Justicia

Detuvieron al sospechoso de matar a un ladrón de 15 años en La Plata

El presunto autor del ataque armado que terminó con la vida de un adolescente fue localizado gracias a cámaras de seguridad y se entregó a la justicia junto a su abogado

Guardar
Detuvieron al sospechoso de matar
Detuvieron al sospechoso de matar a un ladrón de 15 años en La Plata (Foto: DDI La Plata)

Un adolescente de quince años identificado como Videla Tiziano Benjamín falleció tras permanecer internado en terapia intensiva, luego de recibir tres disparos de arma de fuego en un violento episodio ocurrido en las calles 141 y 45 de La Plata. El hecho, que derivó en una investigación policial y judicial de varias semanas, incluyó el secuestro de armas y la detención de un sospechoso, mientras las autoridades buscan esclarecer la participación de otros involucrados.

El incidente se produjo cuando la víctima, que viajaba como acompañante en una motocicleta de alta cilindrada, fue atacada por un hombre que circulaba en bicicleta. Según la reconstrucción policial, el agresor disparó contra el joven, quien quedó tendido sobre la calzada con heridas de bala en el glúteo, el hombro y la columna vertebral. A pocos metros del lugar, los agentes hallaron un revólver calibre 32 largo, un almacén cargador con municiones y dos vainas servidas en el suelo, elementos que fueron incautados para la causa.

Tras el ataque, Videla fue trasladado de urgencia al hospital A. Korn de Melchor Romero, donde los médicos confirmaron la gravedad de las lesiones y lo internaron en terapia intensiva. El joven permaneció hospitalizado hasta el 31 de octubre, fecha en la que se produjo su deceso. Ante este desenlace, la justicia dispuso la realización de una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

Las tareas investigativas permitieron identificar, a través del análisis de cámaras de seguridad, el domicilio del presunto agresor, ubicado en la calle 42 número 2.342 entre 141 y 142. Las imágenes mostraron al sospechoso ingresando a la vivienda con su bicicleta poco después del ataque, lo que motivó una orden de registro domiciliario.

El 1 de octubre, personal de la Subcomisaría La Unión ejecutó el allanamiento y secuestró varias armas de fuego de interés para la causa: una pistola Bersa calibre 9 mm, una pistola Taurus calibre 9 mm, una pistola Bersa calibre 380 y municiones.

El propietario de la vivienda, Rasgido Marcelo Ariel, presentó la documentación que lo acredita como legítimo usuario y tenedor de las armas. No obstante, un testigo declaró que escuchó a Rasgido mencionar que su hijo mayor, Joaquín Rasgido, también poseía licencia de legítimo usuario, aunque este último no se encontraba presente durante el procedimiento.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) impartió directivas el 5 de noviembre para profundizar la investigación, con el objetivo de identificar al conductor de la motocicleta que acompañaba a la víctima en el momento del ataque. Paralelamente, el juzgado de garantías interviniente rechazó el pedido de eximición de prisión para Rasgido y ordenó su detención. Tras permanecer varios días en las zonas donde podría encontrarse el imputado, finalmente Rasgido se presentó voluntariamente ante las autoridades junto a su representante legal, poniéndose a disposición de la justicia y concretándose su detención.

El MPF fue notificado de la detención y solicitó la remisión de las actuaciones y del detenido para el día siguiente a primera hora judicial.

Funeral tumbero para despedir al adolescente

El funeral tumbero a un ladrón de 15 años en La Plata

Más allá de trascender el hecho de inseguridad, el sepelio de la víctima también logró viralizarse. El mismo tuvo lugar en el Cementerio Municipal de La Plata donde se llevó a cabo una caravana de autos y motos, bailes y la quema de una motocicleta. En una despedida que reflejó el entorno y la historia del adolescente de quince años, fallecido tras más de un mes de agonía por heridas de bala sufridas en un presunto ajuste de cuentas.

El video del funeral, ampliamente compartido en redes sociales, muestra a amigos y allegados celebrando alrededor de una moto incendiada, que, según quienes lo conocían, pertenecía al propio Videla. En las imágenes se destaca el mensaje: “Se te va a extrañar, negro. Siempre en nuestros corazones, volá bien alto”.

Temas Relacionados

Homicidio Videla Tiziano Benjamín Rasgido Marcelo Ariel Joaquín Rasgido Ministerio Público Fiscal La Plata Melchor Romero Violencia armada Investigación policial Hospital A. Korn

Últimas Noticias

Encontraron muerta a una enfermera en Jujuy y detuvieron a la pareja por el presunto femicidio

Se trata de Daniela Mamaní, de 31 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en la vivienda que alquilaba. Las autoridades señalaron que sufrió una muerte traumática

Encontraron muerta a una enfermera

El jury a Julieta Makintach entra en su etapa final: este jueves serán los alegatos

La audiencia comenzará a las 9 con la declaración del último testigo de la defensa. Luego, expondrán sus argumentos la fiscalía, los representantes de las querellas y el abogado de la jueza acusada por filmar un documental durante el juicio por la muerte de Diego Maradona

El jury a Julieta Makintach

Delincuentes persiguieron y balearon a un hombre en La Plata por no poder robarle la moto

Los motochorros lo persiguieron en la calle 15 entre 49 y 50 de Villa Elisa. Fue herido en el gemelo. Está internado pero fuera de peligro

Delincuentes persiguieron y balearon a

Comienzan los alegatos por el femicidio de Cecilia Strzyzowski tras la declaración de Emerenciano Sena y Marcela Acuña

Este miércoles finalizaron las audiencias testimoniales. Se espera que el viernes el jurado avance con la deliberación

Comienzan los alegatos por el

Atraparon en Córdoba a un joven que estafó a varios jubilados con el “cuento del tío”

Fue identificado por efectivos policiales cuando caminaba por la calle en la localidad de San Francisco. También era buscado con causas abiertas en Brinkman y Las Varillas

Atraparon en Córdoba a un
DEPORTES
Novak Djokovic relató su historia

Novak Djokovic relató su historia de amor con su esposa Jelena Ristic y contó un particular detalle

Argentina y México volverán a verse las caras en un Mundial: el historial completo antes del cruce en el Sub 17

Los jugadores de la Selección que se juegan gran parte de sus chances de ir al Mundial en el partido frente a Angola

Copa Davis: la Selección Argentina de Tenis tuvo su despedida antes de partir a Bolonia para el Final 8

Con seis ausencias entre lesionados, suspendidos y convocados FIFA: el inédito equipo de River que Gallardo pondría ante Vélez

TELESHOW
El regreso de Cristina Pérez

El regreso de Cristina Pérez a Telefe en Camino a casa: “Estoy abriendo una nueva historia”

Marcelo de Bellis: “Mi mamá no quería que actúe”

Guns N’ Roses recordó su show en Argentina y destacó la pasión del público: “Hicieron que estos conciertos fueran inolvidables”

Quién fue el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity que conmovió a Wanda Nara: “Te debo mucho a vos”

El pase de factura de Wanda Nara a Maxi López por lo que encontró en el auto que le prestó: “Rarísimo”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos advirtió que actuará

Estados Unidos advirtió que actuará con “rapidez y firmeza” ante cualquier perturbación contra el proceso electoral en Honduras

La ONU instó a Camboya y Tailandia a respetar la tregua pactada tras la reanudación de los enfrentamientos fronterizos

Sobrevivir a los atentados en París, diez años después: “El trauma siempre te perseguirá”

Los atentados de París del 13 de noviembre de 2015: una noche de terror que dejó 130 muertos

“Las corrientes”, de Milagros Mumenthaler: retrato íntimo y delicado de una mujer al borde de la locura