Detuvieron a un hombre acusado de manosear a dos alumnas en un pabellón de Ciudad Universitaria

El abusador, de 23 años, fue imputado por abuso sexual simple.

Un hombre de 23 años fue detenido este miércoles en Ciudad Universitaria, en el barrio porteño de Belgrano, luego de que dos estudiantes denunciaran manoseos en distintos sectores del Pabellón 3 del campus urbano de la UBA. El personal de la Policía de la Ciudad actuó tras recibir un llamado de alerta y arrestó al sospechoso, quien no forma parte de la comunidad universitaria.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que los efectivos de la Comisaría Vecinal 13B acudieron al lugar alrededor de las 11:30, luego de que las dos víctimas, de 19 y 27 años, denunciaran que el hombre las abordó bajo la misma modalidad: tocándolas por encima de la ropa mientras transitaban por diferentes áreas del pabellón donde funciona la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU).

Durante su relato, las denunciantes coincidieron sobre el accionar del agresor y detallaron que no hubo amenazas ni uso de violencia física.

Las autoridades identificaron y requisaron al imputado, hallando entre sus pertenencias un arma de juguete que nunca fue utilizada para intimidar a las estudiantes.

El arma de juguete que le hallaron al abusador

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39, a cargo de Santiago Carlos Bignone y la Secretaría N° 135, dispuso la detención del acosador, quien quedó imputado por abuso sexual simple.

Por su parte, a las víctimas se les ofreció asistencia profesional y del SAME, pero se negaron a la misma.

Ante este hecho, desde la UBA compartieron un comunicado donde detallaron que el acoso comenzó cuando el hombre ingresó al pabellón y “le tocó la cola” a una alumna del Ciclo Básico Común (CBC).

“Luego, se encerró en un aula adónde había una segunda estudiante, quien, alertada por lo que sucedía, comenzó a gritar, llamando la atención de otros alumnos y personal no docente de la UBA, que se acercaron inmediatamente y dieron aviso al 911. Se retuvo a la persona hasta que llegó la policía y lo detuvo”, reza el escrito de la casa de estudios.

En tanto que Violeta, una alumna de FADU, reclamó más seguridad en FADU. “Lo que me sorprende que nadie esté hablando de lo q pasó hoy en FADU, es importantísimo que se difunda y se haga justicia, es una facultad donde TODAS nos la pasamos en el subsuelo, sea para teóricas/ taller de protos, por favor no hagan la vista gorda, PONGAN SEGURIDAD EN FADU”, escribió en la red social X.

“Como alumnos, alumnas y alumnes de FADU hay que difundir lo que hoy pasó dentro del establecimiento en horarios de cursada. SOMOS MUCHAS LAS QUE BAJAMOS AL SUBSUELO, ya sea para ir al taller de protos. No hagamos la vista gorda, esto no puede quedar en nada”, advirtió la usuaria de X @vilvbr, otra estudiante de diseño de indumentaria.

Manuela Fernández Roa, quien fuera candidata a diputada nacional por CABA por el espacio Para Adelante, encabezado por Facundo Manes, calificó como “gravísimo” el acoso que sufrieron las dos alumnas de FADU. “Máxima visibilidad para que nada como esto vuelva a ocurrir y que ninguna mujer tenga que sentirse insegura en su propio lugar de formación”, planteó en su posteo.