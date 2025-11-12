Crimen y Justicia

Un policía de Misiones se filmó tomando cocaína y fue excluido de la fuerza

El agente se grabó aspirando una línea de polvo blanco que parece cocaína. El video se hizo viral en la provincia y llegó a conocimiento de las autoridades. Se le quitó el arma y lo pasaron a disponibilidad

Guardar

El policía, cuyas iniciales son N. A. B., se grabó mientras ingería por la nariz un polvo blanco que se asemejaba a la cocaína. Lo hizo usando el uniforme de la Institución. El archivo, según trascendió, fue enviado por WhatsApp en el formato de visualización única. Sin embargo, quien lo recibió filmó la pantalla con otro dispositivo. Ese registro, que acompaña esta nota, se viralizó con rapidez por todo Misiones durante el pasado domingo 6.

El video llegó a las autoridades policiales y del Ministerio de Seguridad, y de inmediato, se tomaron medidas. El lunes, en horas de la mañana, N. A. B. fue convocado a la Dirección de Medicina Laboral de la Jefatura de Posadas. Allí se le retuvo el arma reglamentaria, una 9mm, que entregó de manera voluntaria. Luego, también tuvo que dejar el uniforme policial. Además, se le hizo una prueba de toxicología. Cuando se le preguntó si quería agregar o enmendar algo del acta que se labró en la oportunidad, el agente respondió: “No”.

Por otra parte, la Jefatura de la Policía misionera dispuso que N. A. B. fuera puesto en estado de disponibilidad. “Está prácticamente afuera” de la fuerza, indicó a Infobae, una alta fuente del Gobierno provincial.

El policía tenía la categoría de agente. Era Clase 1999, es decir que tiene unos 25 años de edad. El registro se habría tomado en la Unidad Regional XI de la fuerza, ubicada en Aristóbulo del Valle, localidad situada a 140 km hacia el noreste de Posadas.

Las autoridades policiales realizaron interconsultas con Horacio Heriberto Alarcón, titular del Juzgado de Instrucción 2 de la ciudad de Oberá y con Arlindo Otto Kurtz, fiscal federal de esa localidad. La respuesta en ambos casos fue que el acto en que habría incurrido N. A. B. “no amerita la imputación de delito alguno”.

También tomó intervención la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Policía. El organismo dictaminó que, prima facie, el accionar de N. A. B., por su gravedad e implicancias, ameritarían “una probable sanción de destitución por cesantía o exoneración”. Por ello, recomendó su pase a disponibilidad. Esta fue la decisión que, de manera provisoria, tomó el Jefe de la policía, comisario Sandro Alberto Martínez.

El agente tiene 25 años
El agente tiene 25 años y lo pasaron a disponibilidad

Bajo la lupa

El consumo de estupefacientes es un problema en las fuerzas de seguridad. A través de la resolución 507/2019, el Ministerio de Seguridad de la Nación creó la “Unidad de Pruebas Toxicológicas”. Allí, se realizan controles obligatorios sobre consumo de estupefacientes y alcohol en las fuerzas policiales y de seguridad federales.

La vecina provincia de Chaco tiene una normativa similar. Se trata de un dispositivo creado a través de la ley 8.012. La norma instituye “un sistema de control obligatorio de examen toxicológico destinado a verificar el consumo de sustancias psicoactivas a las fuerzas de seguridad de la Provincia”. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Seguridad Pública de Chaco.

En Misiones no existe un mecanismo similar. Solo se ha establecido un control de parámetros bioquímicos para el personal en condición de ascenso. Está a cargo del Área de Bioquímica y Enfermería de la propia institución policial.

Temas Relacionados

PolicíaMisionespolvo blancococaínavideoúltimas noticias

Últimas Noticias

Pasaron a disponibilidad a dos policías de Tucumán que utilizaban a presos para realizar trabajos de albañilería

Los efectivos “sacaban” a los delincuentes de la Comisaría Chusca, donde estaban detenidos para trabajar en una casa de El Cadillal

Pasaron a disponibilidad a dos

Jury a Julieta Makintach: llegó el turno de declarar de Dalma y Gianinna Maradona

Las hijas del Diez testificarán en el juicio político a la jueza que provocó que el primer debate por la muerte de su padre sea nulo. También lo harán dos hombres vinculados a la producción del documental

Jury a Julieta Makintach: llegó

Sin la palabra de César Sena, finalizan hoy las audiencias testimoniales por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

En tanto, se espera que declaren cuatro de los imputados, entre ellos Emerenciano Sena y Marcela Acuña. En la audiencia del martes habló la tía del principal acusado por el crimen

Sin la palabra de César

Engañó a tres adolescentes con una supuesta beca para viajar a Jujuy y las grabó mientras se bañaban

Las víctimas viajaron engañadas hasta Jujuy tras unas becas al norte del país, donde el acusado las alojó en un departamento. Tenía 15 videos y 68 fotos de las jóvenes y material pornográfico

Engañó a tres adolescentes con

Cómo sigue la búsqueda de la pareja de jubilados en Chubut a un mes de su desaparición

La hipótesis de un delito en contexto de robo toma fuerza en la causa por la desaparición de Pedro Alberto Kreder años y Juana Inés Morales, mientras se analizan nuevas pistas aportadas por un llamado anónimo y se amplían los rastrillajes en sectores de difícil acceso

Cómo sigue la búsqueda de
DEPORTES
El fuera de juego semiautomático

El fuera de juego semiautomático llegará en 2026 a una liga sudamericana: cómo funciona esta tecnología

Jugó con Pablo Aimar, comenzó dirigiendo equipos amateurs y despertó el interés de Guardiola: “Me sorprendió”

Sebastián Báez no levanta cabeza: se despidió en su debut en el Challenger de Montevideo

La hazaña histórica del novato de los Hornets que impactó a la NBA: el récord inédito que alcanzó en sus primeros diez juegos

Conmoción en el fútbol: una figura de Brasil sufrió un problema cardíaco durante una práctica y podría anunciar su retiro

TELESHOW
Germán Martitegui se atragantó en

Germán Martitegui se atragantó en MasterChef Celebrity con un plato de Luis Ventura: el momento

La palabra de Pampita sobre el reencuentro entre sus hijos con Benjamín Vicuña y los de la China Suárez

El desconsolado llanto de La Chabona por la muerte de su sobrina de 9 meses: “¿Por qué Dios pega donde más duele?”

Silvio Soldán fue distinguido en su 90° aniversario por la Legislatura porteña

Flor Peña presentó a su mamá en un video bailando con Juan Otero: “Mi madre a los 82 años”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia se ofreció a dialogar

Rusia se ofreció a dialogar con EEUU ante las acusaciones de Washington sobre presuntas pruebas nucleares subterráneas secretas

Elecciones presidenciales en Chile: Jara y Kast cerraron sus campañas con el combate a la delincuencia como eje central de sus discursos

Detuvieron al ex jefe de Inteligencia de Corea del Sur por negligencia durante la declaración de la ley marcial

Salman Rushdie: “No quiero ser una especie de gurú u oráculo”

Ingenioso, divertido y humano: así es el nuevo disco de Rosalía