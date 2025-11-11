Crimen y Justicia

La última foto en la cárcel de Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi condenado por abuso sexual

El empresario se encuentra cumpliendo una pena de 19 años en la Unidad Penal N° 41 de Campana, donde está alojado el padre Grassi y donde estuvo preso Carlos Carrascosa

Claudio Contardi, condenado y preso
Claudio Contardi, condenado y preso en el penal de Campana

Después de la que Justicia le negara la prisión domiciliaria, se conoció la última foto en el penal de Campana de Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi que fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado.

El condenado se encuentra alojado en la Unidad 41, en la que también está detenido el padre Julio César Grassi y donde pasó parte de su vida en prisión Carlos Carrascosa antes de ser absuelto por el crimen de María Marta García Belsunce.

“Uno tiene que ser también inocente, tener de donde agarrarte para demostrar que merecés estar en tu casa leyendo un libro y gozando de la libertad que gozamos el resto de los mortales”, dijo Prandi tras conocer el viernes pasado que el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Campana le había rechazado el pedido de domiciliaria luego de haber sido condenado el 13 de agosto pasado a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima.

El viernes pasado, el TOC N°2 argumentó que persistía el peligro de fuga, la gravedad del delito cometido y que el domicilio propuesto por la defensa es el mismo en el que ocurrieron los abusos contra la modelo y conductora.

Julieta Prandi habló en "A la tarde" del rechazo al pedido de prisión domiciliaria de su ex marido, Claudio Contardi, preso por abuso sexual en su contra

El fallo del tribunal sostiene que “no han desaparecido las condiciones que justifican el encierro de Contardi”, por lo que, al menos por el momento, “es conveniente que continúe sometido a la medida cautelar que actualmente pesa sobre su persona, con el objeto de asegurar los fines del proceso”.

El caso

Contardi violó a Prandi entre 2015 y 2018, pero la investigación se inició recién en 2021, a partir de la denuncia de la víctima ante la UFI N°4 de Escobar. Y así el caso llegó a juicio este año.

Según el relato de la conductora, Contardi comenzó a controlar su vida tras mudarse a un country en Escobar: la alejó de sus seres queridos, no le permitía manejar e incluso la obligó a cambiar su número de teléfono.

Las violaciones comenzaron meses después, tras el nacimiento del primer hijo de la pareja. No obstante, ya había signos de agresiones verbales durante el embarazo del niño.

El sometimiento se intensificó tras el parto, ya que —según el relato de Prandi— él la tomaba del pelo y la forzaba cuando ella se negaba a tener sexo. “¿Estás con alguien, putita?”, le preguntaba. Para entonces, ella sentía náuseas cuando oía a su marido llegar a casa.

Según detalló la modelo, sus padres recién pudieron conocer al segundo hijo cuando el niño cumplió cuatro años. “Contardi hacía alarde de ser pai de la religión umbanda y con ello la obligaba a que le diga, minuto a minuto, lo que había hecho en el día, refiriéndole que si ella no sabía, que él podía averiguarlo y desplegaba sus cartas sobre la mesa”, indica un fragmento del expediente.

Entre las agresiones verbales denunciadas, se incluyen frases como “si fueras hombre, no te dejo un solo hueso sano” o “no vas a cumplir más años, vas a recibir una corona”. También le hablaba de “escribir su testamento” y la convenció falsamente de que tenía “un cáncer en el estómago”.

La condena a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima fue dictada el 13 de agosto de 2025, tras un proceso judicial que, según la propia Prandi, representó un calvario de una década.

La resolución judicial fue recibida por Prandi como un reconocimiento a su lucha y a la de quienes atraviesan situaciones similares, destacando la importancia de la visibilización y el acompañamiento social en casos de violencia de género y abuso.

