Violento robo en una cafetería de La Plata: ocurrió a pocos metros de una comisaría

La zona en donde ocurrió todo

Un violento robo tuvo lugar en el centro de La Plata este sábado cuando dos delincuentes armados irrumpieron en una reconocida cafetería en la esquina 6 y 37, en pleno Barrio Norte, a solo metros de la comisaría Segunda.

El episodio ocurrió entre las 17.30 y las 18 horas, cuando la cafetería se encontraba con decenas de personas en su interior. En pocos minutos, le robaron a los clientes y trabajadores.

Además, una de las empleadas recibió un golpe en la cabeza con la culata de un arma de fuego, lo que le ocasionó una herida profunda. Fueron los clientes y sus compañeros quienes la auxiliaron hasta la llegada de la ambulancia, que la trasladó de urgencia a un centro de salud cercano.

Los ladrones, que se desplazaban en una motocicleta, escaparon con rapidez tras consumar el robo, pese a la proximidad con la comisaría.

Según informó el portal 0221, la reacción no tardó en manifestarse. Vecinos y clientes expresaron su indignación por el nivel de inseguridad en la zona y aseguraron que el local ya había sufrido otros episodios delictivos.

La repetición de estos crímenes despierta preocupación, ya que, según las fuentes consultadas, el comercio había sido víctima de un asalto previo en abril. Todo esto a pesar de encontrarse a metros de una comisaría.

Hasta el momento, no hay detenidos por el violento asalto. Los registros fílmicos podrían aportar datos fundamentales para la identificación de los agresores y la reconstrucción de su ruta de fuga.

El caso es investigado por las dependencias locales, que ya trabajan sobre las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. Entre los trabajos realizados se incluyen la toma de testimonios a los presentes y la recopilación de evidencia pericial en el lugar del hecho.

El hecho, el segundo en un mes, ocurrió a metros de la comisaría Segunda (Foto: Télam)

Robo en una cafetería de Mendoza

Horas antes, pero en la provincia de Mendoza, la reacción del dueño de una cafetería ante un robo causó sorpresa por su tono conciliador y su apuesta por la empatía. Tras el incidente, el comerciante compartió en redes sociales un mensaje. “Lo esperamos con un abrazo y un café caliente”, propuso, e invitó al autor del robo a devolver los objetos sustraídos.

El episodio ocurrió a las 8.47 de este último sábado en el Pasaje San Martín, un icónico edificio del centro mendocino, donde un hombre forzó una de las vitrinas del local y se llevó varias piezas antiguas restauradas. Para el propietario de “Café Mundial”, como se denomina el sitio, el sospechoso parecía estar “claramente confundido”.

El hecho, registrado por las cámaras de seguridad, motivó a la víctima del hurto a publicar el video. Con originalidad y cierta sorna, reconstruyó la escena con la música de Lalo Schifrin, de la película Misión Imposible.

El dueño le bajó la importancia al hurto y pidió a sus seguidores que si alguien reconoce al ladrón, agradecería que hablen con él, para que “lo inviten a volver a la buena senda y nos traiga de vuelta las chucherías”. “Lo esperamos con un abrazo y un café caliente. Cualquier información la agradeceré. Mi unicornio azul se perdió hoy. Lo fueron”, bromeó.

El dueño presentó la denuncia ante la Policía Turística, cuyos agentes intervinieron rápidamente. El comerciante relató con humor: “Queremos esclarecer este hecho delictivo, ignominioso y perfectamente despreciable, con la seriedad que el caso y las chucherías merecen. Queremos nuestro unicornio de vuelta”. Además, bromeó sobre la situación: su local, según él, “ha quedado envuelto en una serie policial de Netflix”.

Tras el procedimiento policial, el dueño del local compartió otra anécdota sobre la interacción con los efectivos: “Lo aceptaron, pero después lo pagaron. No lo querían gratis”, en referencia a la invitación a tomar un café. Cerró su mensaje con una frase optimista por la actitud de los efectivos: “Hay futuro. Mucho futuro.”

El episodio ocurrió a pocas semanas de la inauguración del local, que tuvo una amplia cobertura en la prensa local. El negocio entró en funcionamiento el sábado 18 de octubre. No había cumplido un mes al momento del hurto.