EEUU emite alerta de nivel 3 por tormentas con tornados y granizo gigante para más de 50 millones de personas

El centro y norte de Estados Unidos están bajo una alerta de alto riesgo por tormentas severas, con posibilidad de tornados y granizo, según la NOAA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El centro y el norte de Estados Unidos enfrentan este viernes una situación meteorológica de alto riesgo, con la posibilidad de tormentas severas capaces de producir tornados intensos y granizo de gran tamaño en un corredor que se extiende desde Texas hasta Wisconsin. El Centro de Predicción de Tormentas (SPC), organismo federal estadounidense especializado en peligros meteorológicos severos, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), principal agencia federal de clima y océanos, ha emitido una alerta de nivel 3 de 5, lo que implica un potencial de daños considerables para más de 50 millones de habitantes en la región.

Según el pronóstico actualizado por el SPC, la franja afectada abarca cerca de 1.100 kilómetros, iniciando al norte de Oklahoma City, pasando por Kansas City, Misuri, hasta llegar a La Crosse, Wisconsin, e incluyendo el área metropolitana de Chicago. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS), autoridad meteorológica de Estados Unidos, informa que el riesgo abarca tanto zonas rurales como urbanas, con posibilidad de superceldas capaces de generar tornados de categoría EF-3, granizo superior a 7,5 centímetros de diámetro y ráfagas de viento que pueden superar los 120 kilómetros por hora.

El episodio llega tras una semana de condiciones meteorológicas adversas en el centro de Estados Unidos. Registros oficiales del NWS documentaron inundaciones en sectores de Texas, Kansas y Wisconsin, junto a reportes de múltiples tornados y daños en infraestructura crítica. El origen de la situación está asociado a un frente frío de desplazamiento rápido y una baja presión en interacción con aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México, según la NOAA.

¿Cuál es el corredor de mayor amenaza de tormentas severas en Estados Unidos?

La alerta emitida por el SPC delimita un corredor de alto riesgo que va desde el norte de Oklahoma City hasta La Crosse, en Wisconsin, atravesando áreas densamente pobladas como Kansas City y Chicago. El mapa oficial de la NOAA identifica esta franja como la de mayor probabilidad de eventos extremos, incluyendo tornados de intensidad significativa.

El comunicado oficial del SPC indica: “Las condiciones atmosféricas favorecen la formación de superceldas con potencial de tornados fuertes y granizo de gran tamaño”. Ciudades como Peoria y Springfield, en Illinois, también están incluidas en la zona señalada. El organismo federal puntualiza que la amenaza se extiende hacia el este y noreste a medida que avanza el sistema.

El corredor de mayor amenaza se extiende desde Oklahoma City hasta Wisconsin, incluyendo ciudades como Chicago, Kansas City y La Crosse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué fenómenos meteorológicos se esperan este viernes?

Las autoridades meteorológicas anticipan el desarrollo de tormentas supercelulares durante la tarde y primeras horas de la noche. Según el NWS, “las superceldas podrán producir tornados de categoría EF-2 a EF-3, granizo superior a 7,5 centímetros y ráfagas de viento dañinas”. Los registros históricos del SPC identifican a las superceldas como las responsables de los tornados más intensos en Estados Unidos.

El pronóstico también advierte sobre la posibilidad de que, hacia la noche, las tormentas evolucionen en líneas de turbonada, lo que incrementaría el riesgo de vientos rectos destructivos en áreas del Valle del Mississippi y sectores adyacentes. El NWS ha reiterado la importancia de monitorear los avisos locales, ya que la velocidad de propagación del frente puede alterar las zonas de impacto previstas.

¿Dónde puede caer granizo de gran tamaño y qué daños provocaría?

De acuerdo con la NOAA, existe una probabilidad elevada de caída de granizo superior a 7,5 centímetros de diámetro en el corredor bajo alerta. Este tamaño supera el promedio de eventos reportados en primavera, según estadísticas federales. El NWS señala que el potencial de granizo de gran tamaño afecta especialmente a sectores de Kansas, Misuri, Illinois y Wisconsin, donde la inestabilidad atmosférica alcanza valores máximos.

El SPC recomienda a los residentes proteger vehículos, techos y maquinaria agrícola. Los daños derivados del granizo pueden impactar infraestructuras, redes eléctricas y cultivos extensivos en las zonas rurales.

¿Cuáles son los factores meteorológicos que explican esta ola de tormentas?

La NOAA atribuye la formación de este sistema a una interacción entre aire seco del oeste, aire cálido y húmedo del Golfo y una baja presión desplazándose desde el noroeste. El contraste de masas de aire y el desplazamiento del frente frío generan inestabilidad suficiente para el desarrollo de tormentas severas.

Según un boletín del NWS, “la presencia de una corriente en chorro fuerte en niveles altos y condiciones de cizalladura vertical elevadas favorecen la organización de superceldas”. Estas condiciones han sido observadas en anteriores eventos de alto impacto en la región central de Estados Unidos.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre la posibilidad de granizo superior a 7,5 centímetros que puede afectar infraestructuras y cultivos en Kansas, Misuri, Illinois y Wisconsin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo avanzarán las tormentas en el fin de semana?

El SPC pronostica que el sistema de tormentas avanzará hacia el este durante el sábado, afectando el Valle de Ohio y los Grandes Lagos. Ciudades como Columbus, Cleveland y Pittsburgh estarán bajo aviso de tormentas severas de nivel 2 de 5, con posibilidad de vientos dañinos y precipitaciones intensas.

Según la NOAA, el riesgo se mantendrá para sectores del norte de Kentucky, West Virginia y el oeste de Nueva York en categoría leve. Las proyecciones oficiales estiman una disminución gradual de la intensidad al acercarse la masa de aire frío al Atlántico, aunque no se descartan lluvias localmente intensas y ráfagas de viento fuertes.

¿Cuáles son las recomendaciones oficiales y qué riesgos se mantienen?

El NWS y la NOAA han reiterado la necesidad de mantenerse informados a través de canales oficiales y de contar con un plan de emergencia. El comunicado del SPC subraya: “Es esencial seguir las instrucciones de los servicios de protección civil y refugiarse en estructuras seguras ante el aviso de tormentas severas o tornados”.

Las alertas por inundaciones repentinas continúan vigentes en zonas con suelos saturados, especialmente en partes de Texas y Kansas. El NWS advierte sobre posibles interrupciones del suministro eléctrico y daños en infraestructuras viales. La recomendación general es evitar desplazamientos innecesarios durante el desarrollo de las tormentas.

¿Qué impacto se prevé para la población y la economía regional?

La alerta afecta a más de 50 millones de residentes en el centro y norte de Estados Unidos, según estimaciones oficiales. El corredor bajo riesgo incluye ciudades clave, áreas agrícolas y zonas industriales estratégicas. La posibilidad de tornados, granizo y vientos destructivos puede interrumpir actividades productivas, transporte y servicios esenciales, de acuerdo con la NOAA.

Equipos del NWS y agencias de emergencia estatales mantienen vigilancia continua y actualizan los avisos conforme evoluciona la situación. El avance del frente frío contribuirá a un descenso de temperaturas en la región oriental, tras varios días de calor inusual.

La información oficial recomienda a la población consultar fuentes confiables y preparar medidas de autoprotección hasta que el sistema se debilite.