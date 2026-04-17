“Sin datos oficiales, los vuelos no pueden operar”: la advertencia del Servicio Meteorológico Nacional tras el anuncio de despidos

En una entrevista exclusiva para Infobae a las Nueve, las meteorólogas Carolina González Moringo y Yanina García Skabar alertaron que el paro del 24 de abril, convocado por ATE en respuesta a los recortes de personal y recursos, afectará la provisión de datos oficiales para la aeronavegación y expondrá a la población a la falta de alertas climáticas críticas

En una charla con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, González Moringo precisó: “El Servicio Meteorológico es un organismo científico-técnico con más de 150 de historia. Lo creó Sarmiento en 1872. Nuestra función es proteger a la población, fortalecer el desarrollo económico y brindar información vital para la toma de decisiones en sectores estratégicos como el transporte, la energía y la agricultura”.

La meteoróloga remarcó la gravedad del ajuste: “En febrero de 2024 éramos 1.155 personas. Hoy ya somos casi 200 menos, somos 980. Solo en marzo hubo 47 despidos y ahora están despidiendo a 140 personas más. El objetivo es dejar una planta de alrededor de 700”.

García Skabar advirtió: “El servicio meteorológico funciona las 24 horas, los 365 días del año. Si se concreta el recorte y el paro, vamos a perder mediciones, continuidad de datos y habrá horarios en los que directamente no tendremos información. Eso significa que no podremos dar un servicio con la calidad que venimos asegurando”.

Consultada sobre el paro anunciado para el 24 de abril, González Moringo fue categórica: “Si se concreta el paro del Servicio Meteorológico Nacional, no va a haber vuelos entre las 5 y las 12. Los aviones no pueden salir sin el informe oficial, porque los seguros no los cubren y no se cumple el protocolo de seguridad”.

Carolina González Moringo, meteoróloga del SMN

Las especialistas explicaron que los despidos no solo reducen la capacidad operativa, sino que agravan la precarización laboral: “Todos los despedidos son contratados y son los sueldos más bajos. No van a recibir indemnización cuando se les rescinda el contrato. El salario de un observador meteorológico no supera los 800 mil pesos”, detallaron.

En cuanto a la lógica detrás de los despidos, González Moringo fue directa: “El Ministerio de Regulación nos planteó que había un número que había que reducir. Pedimos un informe, pero nunca explicaron a quién desvinculan ni bajo qué criterios. Es ajuste y gasto, nada más”.

El recorte también amenaza la continuidad de series históricas de datos: “Tenemos 120 estaciones distribuidas en todo el país, incluso en la Antártida. Si se interrumpe la medición, perdemos la historia y la estadística. No se puede discontinuar una serie que tiene más de 100 años”, sostuvo.

Sobre la supuesta sobredimensión de la planta y el atraso tecnológico, González Moringo respondió: “La planta óptima debería ser de 1.200. Hoy, con menos de mil, ya tuvimos que reducir horarios en algunas estaciones. Modernizar no es solo poner una máquina; una estación automática necesita al menos dos años de convivencia con la manual para garantizar la calidad de la serie. Además, ningún país del mundo tiene un servicio meteorológico privado: es una función estratégica del Estado”.

Yanina García Skabar, meteoróloga del SMN

Respecto a la comparación con otros países, señaló: “Brasil, por ejemplo, tiene varias instituciones que cumplen funciones parciales y juntas no llegan a mil empleados. Pero el sistema argentino es integral y nuclea todo en una sola institución. Además, en muchas líneas científicas y tecnológicas somos referencia regional y en algunos casos mundial. Trabajamos con Japón, Suiza y otros países en proyectos de investigación. Tenemos supercomputadoras, corremos modelos numéricos de alta resolución y nuestras alertas sirven de modelo en la región”.

En cuanto a la diferencia entre los datos oficiales y las aplicaciones privadas, aclaró: “Muchas apps usan nuestros datos. Si no existiera el Servicio Meteorológico, ninguna app podría dar información precisa y los vuelos no podrían operar, porque el dato oficial es el único que acepta la ANAC y los seguros”.

Las meteorólogas concluyeron: “Discutir la modernización es válido, pero sin inversión es imposible. Hoy estamos en la mitad de lo que exigen los organismos internacionales en cantidad de estaciones. Para cubrir el país y sus climas, deberíamos tener el doble de observaciones. El ajuste no solo es injusto, es peligroso”.

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