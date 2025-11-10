Crimen y Justicia

“No los filman a ustedes”: los chats privados entre Julieta Makintach y el resto del tribunal en el fallido juicio por la muerte de Diego Maradona

En la previa de la tercera audiencia del juicio político, se conocieron reveladoras conversaciones entre la jueza y sus colegas Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, durante el proceso que fue anulado. Ambos declararán este lunes

Guardar
Julieta Makintach Crédito: Aglaplata
Julieta Makintach Crédito: Aglaplata

En la previa de la tercera audiencia del jury contra Julieta Makintach, se conocieron chats reveladores entre la jueza y el resto de los integrantes tribunal de San Isidro que presidió el juicio oral por la muerte de Diego Maradona. Se trata de Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso quienes, además, deberán declarar este lunes frente al Jurado de Enjuiciamiento.

Los mensajes corresponden al 17 de marzo pasado, el día en el que trascurrió la tercera audiencia del debate por el fallecimiento del astro argentino. El juicio terminó en escándalo debido a la realización del documental “Justicia Divina”, llevado adelante por Makintach durante el debate.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que, las conversaciones se dieron en un grupo de Whastapp que compartían los tres jueces, denominado “Juicio DAM”, por Diego Armando Maradona.

Los chats entre Julieta Makintach
Los chats entre Julieta Makintach y los jueces Verónica Di Tomasso y Mazimiliano Savarino

Los chats, a los que accedió Infobae, evidencian que sus compañeros de tribunal sabían de, al menos, la existencia de una cámara que iba a grabarla en las audiencias.

“Buenos días. Me habló (Ezequiel) Klass (Ndr: prensa de la Corte Suprema) y me preguntó el tema de la cámara que autorizó July, seguimos hablando del tema y tenemos que conversar. Ahora estoy en juicio, pero ni bien pueda, me avisan y hago un rato para unirnos mañana antes del inicio. Si July tenés una autorización de la Corte, avisá porque no está en la causa y evitamos problemas", advirtió Di Tomasso al inicio de la charla, cerca del mediodía.

Makintach le respondió cortante: “Hoy no puedo”. Y agregó: “Si Klass tiene un tema para conversar conmigo que me escriba”. Apenas dos minutos después, avisó: “Listo. Ya hablé con Ezequiel. Y quedás a disposición por si necesita algo. De todos modos lo converso con la Corte también para asegurarnos de que está todo bien”.

Maximiliano Savarino y Verónica Di
Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso estaban al tanto de la cámara dentro del recinto

Enseguida preguntó: “¿Alguna presentación o algo del juicio a lo que tengamos que atender?“, aunque volvió sobre la cámara. ”Y agrego para que se queden tranquilos... Desde ya que no los filman a ustedes, ni van a filtrar prueba. Pero le doy la formalidad que Klass necesite, aunque la Corte no necesita ninguna", dijo.

Savarino, en ese momento, optó por responder a la consulta sobre el proceso penal. “Por ahora, no presentaron nada. Cualquier cosa, estamos en contacto. Además, se incorporó la notificación del imputado (Ricardo) Almirón, de lo que se resolvió el viernes y dejó constancia que recibió conforme”.

Di Tomasso volvió a aparecer con un “mañana lo vemos. Sigo en juicio”.

De esta manera, el caso sumó un nuevo elemento que puede favorecer la magistrada enjuiciada acusada de violar normas internas y de parcialidad en el proceso. La jueza alega que nunca actuó de manera aislada y que toda decisión fue compartida y conversada en el grupo interno junto a Savarino y Di Tomasso.

El jury contra Makintach se originó tras una denuncia del procurador general Julio Conte Grand, quien atribuyó a la funcionaria irregularidades en el manejo procesal, exhibiendo como uno de los argumentos la presunta falta de comunicación sobre el registro audiovisual del juicio oral.

El Jury de Enjuiciamiento, que integran representantes de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, la Procuración y legisladores provinciales, avanza en la revisión testimonial y documental del caso, evaluando la conducta atribuida a Makintach durante el proceso oral seguido por la causa Maradona.

Según fuentes del organismo, las audiencias podrían prolongarse hasta que se resuelva si corresponde aplicar una sanción o remoción, o bien si se descartan los cargos.

Temas Relacionados

Julieta MakintachJuryJuicio políticoJury de Julieta MakintahDiego Armando Maradonaúltimas noticias

Últimas Noticias

Hallaron muerta y con signos de violencia a una joven de 18 años en un descampado de Santiago del Estero

El cuerpo de Camila Emilse Barrera fue descubierto por un hombre cuando caminaba por las afueras de la ciudad de Frías. Hay un sospechoso detenido

Hallaron muerta y con signos

Trapitos, incitación al desorden y pirotecnia: los números que dejó el operativo de seguridad en la Bombonera tras el Superclásico

Durante la jornada en la que Boca venció a River, la Policía de la Ciudad demoró a cuidachoches, realizó contravenciones y detuvo a varias personas en las inmediaciones del estadio

Trapitos, incitación al desorden y

Desbarataron un call center de estafas y extorsiones que operaba desde una cárcel de Córdoba

Tres internos del penal de Cruz del Eje coordinaban los delitos desde el penal. También fueron detenidas dos mujeres ligadas a la banda

Desbarataron un call center de

Usurparon una vivienda que funcionaba como geriátrico y la utilizaban para vender drogas

Se trata de una pareja de adultos que quedó detenida en Villa Carlos Paz. Tenían casi medio millón de pesos en efectivo y dinero en distintas monedas

Usurparon una vivienda que funcionaba

Detuvieron a un joven que atacó a su mamá y apuñaló a su hermano cuando intentó defenderla en Misiones

El caso de violencia intrafamiliar sucedió en una casa del barrio Cantera de la localidad de Apóstoles

Detuvieron a un joven que
DEPORTES
Sorpresa en la selección argentina:

Sorpresa en la selección argentina: desafectaron a Enzo Fernández, Julián Álvarez y otros dos jugadores para el amistoso con Angola

Sebastián Báez y Mariano Navone encabezan la Legión Argentina en el Challenger de Montevideo

De su premonitorio mensaje al sugerente pedido para Dua Lipa: Colapinto celebró el triunfo de Boca Juniors en el Superclásico

El enojo de Neymar con el DT argentino del Santos en medio de la derrota que dejó al equipo en zona de descenso

La sorprendente sentencia de Messi luego de regresar al Camp Nou por primera vez tras su despedida: “Ojalá algún día pueda volver”

TELESHOW
Karina Mazzoco celebró los 19

Karina Mazzoco celebró los 19 años de su hijo Malek con un entrañable video de su vida juntos

Moria Casán debutó con su programa en la pantalla de El Trece: “Decían que nunca me levantaba temprano”

El emotivo reencuentro de Oriana Sabatini con su familia en Nueva York antes de la llegada de su beba

El reto de Maxi López en Masterchef: cena romántica para Wanda Nara y una devolución inesperada

Harvey Keitel describe la esencia argentina luego de filmar en el país: “Hay un duende que reside en el espíritu de la gente”

INFOBAE AMÉRICA

Nuevo temblor sorprende a Chile

Nuevo temblor sorprende a Chile hoy lunes: magnitud y epicentro registrados por el CSN

Críticas veladas a EEUU e Israel, género, controles a la IA y otros puntos que Argentina no suscribió en la cumbre Celac-UE

Las canciones de la juventud: el secreto detrás de los recuerdos que nunca se olvidan

Las contradicciones de Brasil expuestas en la COP30

Costa-Gavras: “El cine es una metáfora para contar lo que pasa en el mundo”