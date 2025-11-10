Detuvieron a la ex pareja de la mujer baleada en Villa Gobernador Gálvez y se conoció el motivo detrás del crimen

Detuvieron a la expareja de la mujer baleada en Villa Gobernador Gálvez

Un hombre de 33 años fue arrestado el sábado por la noche como principal sospechoso del presunto femicidio de Romina Sánchez en Villa Gobernador Gálvez. Se trata de la ex pareja de la víctima, quien fue localizado y detenido en la zona oeste de Rosario, lejos del lugar donde ocurrió el crimen.

El hecho tuvo lugar a las 15 horas del sábado, en las inmediaciones de una cancha de fútbol, ubicada en el extremo noroeste de Villa Gobernador Gálvez.

De acuerdo con el testimonio de una joven presente en el lugar, el agresor disparó contra Sánchez y luego huyó en dirección al puente del arroyo Saladillo.

La mujer fue encontrada herida en plena vía pública

Sánchez fue encontrada gravemente herida en la intersección de las calles Bordabehere y Alfonsín, una zona que constituye la prolongación sur de la avenida San Martín, tras el cruce del arroyo Saladillo. El personal médico llegó a asistir a la joven, pero a los minutos confirmaron su muerte, debido a la gravedad de las heridas.

La primera declaración recogida por las autoridades indica que la víctima se había acercado a su expareja, padre de sus hijos, para pedirle dinero. En ese momento, el hombre comenzó a insultarla, extrajo un arma de fuego y le disparó, según informó La Capital.

La respuesta policial fue inmediata. Minutos después del ataque, el Comando Radioeléctrico recibió un aviso sobre la presencia de dos sospechosos en el barrio Las Flores, al otro lado del arroyo.

Ambos intentaron escapar desde el cruce de Flor de Nácar y la calle 513, pero fueron detenidos. El primero en ser arrestado fue A. P., de 25 años, quien se desplazaba en una motocicleta Motomel de 110 cc. Posteriormente, los agentes ingresaron a una vivienda de la zona en busca de R. P., de 35 años. En ese domicilio también fue arrestada M. C., de 43 años, y se halló un revólver calibre 38 oculto dentro de un colchón, junto con cuatro proyectiles compatibles.

El arma que fue secuestrada durante el operativo, donde también detuvieron a los sospechosos

En el inmueble, encontraron un arma de fuego de fabricación casera, 11 cartuchos calibre 12 y una segunda motocicleta Guerrero con guarismos adulterados. El hallazgo de estas armas y municiones fue uno de los elementos clave en la causa.

Si bien lograron detener a un presunto cómplice y dos personas acusadas de encubrimiento, todavía restaba capturar al autor del crimen.

La investigación, dirigida por el fiscal Alejandro Ferlazzo, continuó durante la noche con un nuevo operativo en la intersección de Tupac Amaru y Nicaragua, cerca de Villa Fanta.

Las autoridades recibieron el dato de que E. D. P., conocido en el barrio como “Mugre”, se encontraba en ese sector y había huido hacia el este por las vías del ferrocarril.

Ante esta información, los policías iniciaron un patrullaje en la zona oeste minutos antes de las 23, en busca de un hombre vestido con buzo oscuro y pantalón. Al llegar a la altura de avenida Provincias Unidas, localizaron al sospechoso, quien intentó escapar hacia unas viviendas cercanas. Más tarde, el Grupo Táctico Multipropósito (GTM) realizó un rastrillaje y logró capturarlo.

Según el reporte preliminar citado por La Capital, “Mugre” cuenta con antecedentes por delitos cometidos en contextos de violencia de género y ya había sido denunciado por amenazas y daños.

Su detención se suma a la de los otros tres implicados: un presunto cómplice y dos personas acusadas de encubrimiento, todos arrestados en las horas posteriores al crimen.