Mataron a una mujer a balazos en Villa Gobernador Gálvez y hay tres detenidos por el crimen

La mujer fue encontrada herida en plena vía pública

Luego de que una mujer fuera asesinada a tiros en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe, las autoridades detuvieron a tres personas sospechadas de haber participado en el crimen. No obstante, el caso continúa bajo investigación, para determinar si se habría tratado de un femicidio.

Todo ocurrió este sábado a la tarde, cuando la víctima, identificada como Romina Sánchez (25), fue encontrada gravemente herida en la intersección de las calles Bordabehere y Alfonsín, una zona que constituye la prolongación sur de la avenida San Martín, tras el cruce del arroyo Saladillo.

La alerta inicial llegó a la Policía de Acción Táctica, cuyos agentes acudieron al lugar tras recibir la notificación sobre la presencia de una mujer herida. En paralelo, una ambulancia se desplazó rápidamente, pero los esfuerzos médicos resultaron infructuosos.

Según la información publicada por Rosario 3, el personal médico llegó a asistir a la joven, pero a los minutos confirmaron su muerte debido a la gravedad de las heridas. El caso quedó bajo la órbita del fiscal Alejandro Ferlazzo, de la unidad de Homicidios Dolosos, quien dispuso las primeras diligencias y solicitó la intervención del gabinete criminalístico en el lugar del hecho para el relevamiento de pruebas.

El arma que fue secuestrada durante el operativo, donde también detuvieron a los sospechosos

En principio, la reconstrucción de los hechos se apoyó en los testimonios recogidos en la escena, que permitieron a los policías identificar a un hombre señalado como el presunto autor del homicidio. De acuerdo con estos relatos, el sospechoso habría huido en motocicleta hacia el barrio Las Flores de Rosario, específicamente en la zona de las calles Flor de Nácar y 513.

De esta manera, se ordenó la realización de un operativo en la zona señalada. Fue así que las autoridades consiguieron detener al principal sospechoso, junto a otro hombre y una mujer, quienes intentaron ocultarse en un sector de viviendas precarias.

Como parte del procedimiento, los agentes ingresaron a una de las casas y hallaron un revólver calibre 38 cargado y cuatro cartuchos, elementos que fueron incautados como parte de la investigación. Además del arma de fuego, la policía secuestró una motocicleta Motomel azul, que habría sido utilizada para la fuga tras el ataque.

Encontraron a un joven baleado en Villa Gobernador Gálvez y fue internado de gravedad

Un episodio violento sacudió la rutina de Villa Gobernador Gálvez cuando un joven de 28 años fue hallado con una herida de bala en la cabeza en una esquina céntrica de la ciudad. El caso se encuentra bajo investigación de la División de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), por orden del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe.

La zona donde fue encontrado el joven baleado

El hallazgo se produjo el miércoles en la intersección de Mitre y 9 de Julio, un sector habitualmente transitado por vehículos y peatones. Fue el tío de la víctima quien, al encontrarse con la escena, dio aviso inmediato al 911 y al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES).

Los primeros reportes médicos indicaron que el joven presentaba signos compatibles con un fuerte traumatismo de cráneo, pero estudios posteriores confirmaron la existencia de una lesión provocada por un arma de fuego. Actualmente, la víctima permanece internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), con pronóstico reservado.

Uno de los aspectos que más desconcertó a los investigadores es la ausencia de vainas servidas o elementos balísticos en el lugar del hecho, lo que dificultó la reconstrucción de la mecánica del ataque. No obstante, la Fiscalía solicitó el análisis urgente de las imágenes captadas por las cámaras municipales y de comercios cercanos, con la esperanza de poder identificar a los posibles responsables.

La causa buscará esclarecer tanto la motivación como la autoría del hecho. Mientras tanto, la División de Homicidios de la PDI coordina la toma de testimonios y el relevamiento de cámaras de videovigilancia en las inmediaciones, en un esfuerzo por reunir pruebas que permitan avanzar en la investigación.