Crimen y Justicia

Mataron a una mujer a balazos en Villa Gobernador Gálvez y hay tres detenidos por el crimen

La víctima, de 25 años, fue herida en plena vía pública. Aunque fue asistida por los servicios de emergencia, perdió la vida minutos después

Guardar
La mujer fue encontrada herida
La mujer fue encontrada herida en plena vía pública

Luego de que una mujer fuera asesinada a tiros en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe, las autoridades detuvieron a tres personas sospechadas de haber participado en el crimen. No obstante, el caso continúa bajo investigación, para determinar si se habría tratado de un femicidio.

Todo ocurrió este sábado a la tarde, cuando la víctima, identificada como Romina Sánchez (25), fue encontrada gravemente herida en la intersección de las calles Bordabehere y Alfonsín, una zona que constituye la prolongación sur de la avenida San Martín, tras el cruce del arroyo Saladillo.

La alerta inicial llegó a la Policía de Acción Táctica, cuyos agentes acudieron al lugar tras recibir la notificación sobre la presencia de una mujer herida. En paralelo, una ambulancia se desplazó rápidamente, pero los esfuerzos médicos resultaron infructuosos.

Según la información publicada por Rosario 3, el personal médico llegó a asistir a la joven, pero a los minutos confirmaron su muerte debido a la gravedad de las heridas. El caso quedó bajo la órbita del fiscal Alejandro Ferlazzo, de la unidad de Homicidios Dolosos, quien dispuso las primeras diligencias y solicitó la intervención del gabinete criminalístico en el lugar del hecho para el relevamiento de pruebas.

El arma que fue secuestrada
El arma que fue secuestrada durante el operativo, donde también detuvieron a los sospechosos

En principio, la reconstrucción de los hechos se apoyó en los testimonios recogidos en la escena, que permitieron a los policías identificar a un hombre señalado como el presunto autor del homicidio. De acuerdo con estos relatos, el sospechoso habría huido en motocicleta hacia el barrio Las Flores de Rosario, específicamente en la zona de las calles Flor de Nácar y 513.

De esta manera, se ordenó la realización de un operativo en la zona señalada. Fue así que las autoridades consiguieron detener al principal sospechoso, junto a otro hombre y una mujer, quienes intentaron ocultarse en un sector de viviendas precarias.

Como parte del procedimiento, los agentes ingresaron a una de las casas y hallaron un revólver calibre 38 cargado y cuatro cartuchos, elementos que fueron incautados como parte de la investigación. Además del arma de fuego, la policía secuestró una motocicleta Motomel azul, que habría sido utilizada para la fuga tras el ataque.

Encontraron a un joven baleado en Villa Gobernador Gálvez y fue internado de gravedad

Un episodio violento sacudió la rutina de Villa Gobernador Gálvez cuando un joven de 28 años fue hallado con una herida de bala en la cabeza en una esquina céntrica de la ciudad. El caso se encuentra bajo investigación de la División de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), por orden del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe.

La zona donde fue encontrado
La zona donde fue encontrado el joven baleado

El hallazgo se produjo el miércoles en la intersección de Mitre y 9 de Julio, un sector habitualmente transitado por vehículos y peatones. Fue el tío de la víctima quien, al encontrarse con la escena, dio aviso inmediato al 911 y al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES).

Los primeros reportes médicos indicaron que el joven presentaba signos compatibles con un fuerte traumatismo de cráneo, pero estudios posteriores confirmaron la existencia de una lesión provocada por un arma de fuego. Actualmente, la víctima permanece internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), con pronóstico reservado.

Uno de los aspectos que más desconcertó a los investigadores es la ausencia de vainas servidas o elementos balísticos en el lugar del hecho, lo que dificultó la reconstrucción de la mecánica del ataque. No obstante, la Fiscalía solicitó el análisis urgente de las imágenes captadas por las cámaras municipales y de comercios cercanos, con la esperanza de poder identificar a los posibles responsables.

La causa buscará esclarecer tanto la motivación como la autoría del hecho. Mientras tanto, la División de Homicidios de la PDI coordina la toma de testimonios y el relevamiento de cámaras de videovigilancia en las inmediaciones, en un esfuerzo por reunir pruebas que permitan avanzar en la investigación.

Temas Relacionados

Santa FeVilla Gobernador GálvezHomicidiosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Avioneta narco en Salta: el error de los pilotos y la improvisada coartada de uno de sus cómplices que facilitaron su captura

Cinco hombres quedaron bajo arresto por intentar traficar 364 kilos de cocaína. Cómo era el fallido plan

Avioneta narco en Salta: el

Asesinó al novio de su ex en San Nicolás y fue detenido tras escapar en auto

Ocurrió en una casa del barrio Santa Clara. La víctima tenía 28 años y recibió un tiro en la cabeza. El acusado, un joven de 23, será indagado este domingo

Asesinó al novio de su

La Policía halló a un hombre muerto en una casa de La Plata tras un llamado por malos olores

El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición. Fue encontrado sobre una cama. Se investiga la identidad: en la zona nadie sabía su nombre

La Policía halló a un

Cayó un prófugo acusado de asaltar a alumnos en el barrio porteño de Villa Luro

De acuerdo con las denuncias, el hombre habría cometido siete hechos delictivos en una zona cercana a una escuela. El detalle que permitió su identificación

Cayó un prófugo acusado de

Violento ataque de motochorros a una pareja en Río Negro: les gatillaron tres veces para robarles

Ocurrió a plena luz del día en una plaza de General Fernández Oro, y fue filmado por una vecina. Los delincuentes se llevaron la moto de las víctimas, que fue recuperada horas después

Violento ataque de motochorros a
DEPORTES
A 45 años de los

A 45 años de los míticos cuatro goles de Maradona a Gatti: la leyenda del “Gordito” y la frase que se convirtió en combustible

El perfil de Nicolás Ramírez, el árbitro que fue designado por tercera vez para impartir justicia en el Superclásico

La cuenta pendiente de Leandro Paredes en los Superclásicos entre Boca Juniors y River Plate

La calculadora del Superclásico: qué necesitan Boca Juniors y River Plate para clasificar a la próxima Copa Libertadores

El show de Messi en la clasificación del Inter Miami a semifinales: doblete, asistencia y conexión rosarina con Silvetti

TELESHOW
Andrea Pietra y la emoción

Andrea Pietra y la emoción de volver al teatro porteño luego de 15 años: “Hay un montón de gente que nunca me vio”

El emotivo recuerdo de Benjamín Vicuña a su hija Blanca con una foto inédita

Un pozo para hacer la pileta y tierra removida: así fue el hallazgo que alteró la rutina de Juana Repetto

Mirtha Legrand deslumbró en su mesaza con un vestido rojo de encaje

Dua Lipa hizo vibrar a su público con una emocionante versión de un tema de Miranda!

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador debate una posible Constitución

Ecuador debate una posible Constitución número 21: por qué reescribió su Carta Magna en cada cambio de poder en casi dos siglos de historia

“Betito” Suárez, el “delincuente más peligroso de Uruguay” que decía estar retirado y fue hallado con armas, drogas y autos de alta gama

La dictadura de Ortega reordena el mapa minero de Nicaragua para favorecer la expansión del régimen chino en el país

Sforii, la calle más angosta de Europa, se convierte en el rincón favorito para fotos y arte urbano en Brașov

La historia detrás de la canción con la que Queen desafió sus propias reglas