Violento ataque de motochorros a una pareja en Río Negro: les gatillaron tres veces para robarles

Una pareja fue asaltada por motochorros: les gatillaron tres veces y les robaron la moto

Una pareja de jóvenes fue víctima de un violento asalto a plena luz del día en una plaza de la localidad de General Fernández Oro, provincia de Río Negro, en la tarde del viernes. Dos motochorros se les acercaron, los amenazaron con un arma y les robaron la motocicleta tras accionar el gatillo en tres ocasiones.

El hecho sucedió cerca de las 19, cuando el joven de 20 años y su pareja se encontraban con su Honda Tornado roja y blanca en esa plaza ubicada en el barrio Parque.

De acuerdo con un comunicado policial, uno de los asaltantes bajó de una moto negra, los apuntó y exigió la entrega del rodado mientras tiraba del gatillo tres veces sin que se disparara ningún tiro. Ante la amenaza, finalmente lograron su cometido y escapó junto a su cómplice.

En un video grabado por una vecina, se ve a la pareja desesperada y agitada después del ataque, alejándose a las corridas y pidiendo ayuda. El joven insultaba y pedía que alguien se comunicara rápido con la policía.

En la filmación se distingue también la voz de una niña, quien, entre los gritos, le cuenta a su tía que los ladrones “le robaron la moto y tenían un arma”; también le pide varias veces que avise a las autoridades.

Mientras tanto, al fondo de la imagen, se puede observar cómo los delincuentes, después de más de un intento, pudieron encender la moto de la víctima y huyeron a toda velocidad.

Según indicaron medios locales, vecinos del barrio Parque y del resto de la ciudad reconocieron a los supuestos implicados y reclamaron mayor presencia de patrulleros en la zona, donde suelen registrarse delitos similares. El video del asalto se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde también comenzaron a circular fotos de los presuntos motochorros.

Minutos después del hecho, el joven se acercó la Comisaría 26 para realizar la correspondiente denuncia. Mientras eso sucedía, un llamado anónimo avisó que la moto estaba abandonada en la zona del kartódromo sobre las bardas, sin patente y casi en el mismo estado en que se la llevaron.

En consecuencia, el propietario y la policía se dirigieron al lugar. Así, el vehículo fue recuperado en horas de la noche.

La fiscalía de turno quedó a cargo de la investigación. Por el momento, las autoridades revisan cámaras de seguridad del área para identificar a los sospechosos. El caso fue caratulado como “robo calificado”.

El crimen de Julián Dobra en Río Negro

La víctima del crimen, Julián Dobra de la Canal

Un joven de 18 años fue detenido e imputado como nuevo sospechoso por el asesinato de Julián Dobra de la Canal (32), ocurrido en abril pasado en General Roca. Se trata del octavo imputado en la causa.

Según informó el MPF, el acusado habría formado parte del grupo que organizó el encuentro con la víctima detrás de la defensa aluvional de la ciudad. Engañaron a Dobra para concretar la reunión y luego lo agredieron hasta la muerte con golpes y un arma de fuego.

La acusación indica que el joven participó en el plan, se llevó el auto del hombre y entró a su domicilio usando la llave original, de donde sustrajeron una bicicleta y una consola de juegos.

Así, ahora enfrenta cargos como coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por el uso de arma de fuego y hurto calificado por el uso de llave verdadera sustraída, ambos delitos agravados por la participación de menores de edad.

Durante la audiencia de imputación realizada este viernes, la Fiscalía presentó actas, documentos, rastros de la escena, registros de cámaras 911, entrevistas, informes y peritajes de teléfonos secuestrados, como parte de la prueba contra el nuevo acusado.

En la causa hay cuatro menores imputados y uno de los adultos permanece bajo arresto domiciliario controlado con tobillera electrónica. El plazo de investigación se extenderá, en principio, hasta mayo de 2026.