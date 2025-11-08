Crimen y Justicia

Detuvieron e imputaron a un nuevo sospechoso por el crimen de Julián Dobra en Río Negro

Se trata de un joven de 18 años. Es el octavo involucrado en el asesinato ocurrido en abril

Guardar
La víctima del crimen (Facebook)
La víctima del crimen (Facebook)

El ministerio Público Fiscal de Río Negro imputó a un nuevo acusado por el homicidio de Julián Dobra de la Canal, ocurrido el 17 de abril pasado en la ciudad de General Roca. Se trata del octavo imputado en el asesinato del hombre de 32.

El sospechoso tiene 18 años y fue arrestado el viernes tras un operativo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía de Río Negro. La detención se produjo luego de avanzar con los cruces de llamadas y el análisis de escuchas telefónicas. Pasado el mediodía comenzó la audiencia de imputación.

Según comunicó el MPF, el octavo imputado formaba parte del grupo que “organizó el encuentro con la víctima detrás de la defensa aluvional” de Roca, donde, según la acusación, engañaron a Dobra de la Canal para concretar la reunión y luego lo agredieron con golpes y un arma de fuego, causándole heridas que resultaron fatales.

El hecho se habría desarrollado entre las 19:48 y las 20:23, en el marco de un plan trazado por una sexta persona, de acuerdo con la fiscalía.

De acuerdo con la acusación, el joven participó en la ejecución del plan, en el apoderamiento del auto de la víctima y en el ingreso a su domicilio, donde habrían sustraído una bicicleta y una consola de juegos utilizando la llave original.

La zona en la que
La zona en la que habría sido hallado el cuerpo (Gentileza: LM Neuquén)

Según el diario Río Negro, los investigadores habrían detectado comunicaciones que relacionan al joven con algunos de los imputados ya formalizados en el expediente. Más de 40 celulares fueron analizados, incluyendo el de la víctima.

La calificación legal atribuida es la de coautor de los delitos de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, y hurto calificado por el uso de llave verdadera sustraída, ambos agravados por la participación de menores de edad.

Durante la audiencia realizada el viernes, la Fiscalía presentó los elementos probatorios recolectados para fundar la formulación de cargos, como actas, documentos, cotejos biológicos, rastros hallados en la escena, registros de cámaras 911, informes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, entrevistas, resultados de allanamientos y peritajes de teléfonos secuestrados.

La defensa oficial del imputado se opuso a los cargos y solicitó medidas de resguardo para las víctimas ante el temor manifestado, mientras que la fiscalía pidió la prisión preventiva del nuevo imputado, por el mismo el plazo establecido para los otros miembros del grupo.

Entre los acusados hay cuatro menores de edad. Además, uno de los adultos continúa bajo arresto domiciliario, controlado mediante una tobillera electrónica.

El juez de Garantías, Julio Martínez Vivot, definió el jueves como “compleja” a la causa y extendió el plazo de investigación hasta mayo de 2026. Con ello, la prisión preventiva de los mayores de edad y las medidas de coerción impuestas a los adolescentes implicados.

La defensa solicitó, en cambio, la colocación de una tobillera electrónica, argumentando que no existían elementos suficientes para justificar la privación de la libertad. No obstante, el magistrado tuvo por formulados los cargos e impuso la prisión preventiva. “Instó a que las medidas de prueba pendientes se produzcan con la mayor celeridad posible”, informó el MPF.

El caso

La víctima fue vista por última vez la tarde del 16 de abril, cuando salió de su departamento en la calle General Paz al 2200. Abandonó el complejo en su automóvil Suzuki Fun, pero nunca regresó. Los familiares denunciaron su desaparición y, tras intensos días de búsqueda, un grupo de vecinos encontró el cuerpo el 30 de abril, en un sector descampado de bardas.

La autopsia preliminar estableció que el joven recibió dos disparos en la cabeza efectuados con un revólver calibre .22. Los peritos estimaron que el asesinato ocurrió entre dos y tres días después de su desaparición.

Luego del hallazgo del cuerpo, la fiscal jefa Belén Calarco y el fiscal Marcelo Ramos imputaron a Julio César Salgado, Leandro Navarro y Walter Méndez, además de dos adolescentes, como presuntos responsables de un homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y la participación de menores. Posteriormente, el juez Martínez Vivot concedió la excarcelación de Salgado.

Temas Relacionados

Julián DobraRío NegrocrimendetenidoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Córdoba: un joven de 22 años atropelló y mató a una ciclista, huyó y se entregó tres horas después

El incidente ocurrió en la ciudad Colonia Caroya. La víctima, de 26 años, falleció en el acto. El conductor estuvo tres horas prófugo y luego se presentó a la Policía con su mamá. Quedó detenido

Córdoba: un joven de 22

Funeral tumbero en La Plata: la despedida a un ladrón de 15 años asesinado en un ataque a tiros

La víctima, Tiziano Benjamín Videla, murió luego de permanecer internado más de un mes. Una herida de bala lo había dejado parapléjico. Por el hecho hay un imputado, de 18 años

Funeral tumbero en La Plata:

Quién es el joven acusado de matar a la estudiante en la residencia de San Telmo

Su nombre es Nahuel Castillo Corminola, tiene 18 años y estudiaba derecho en una universidad privada. Estaba con su novia, la víctima, al momento del hecho y fue detenido. Su presunto pasado violento en Bolivia

Quién es el joven acusado

Caso Jimena Salas: declararon culpable al principal sospechoso del femicidio, hallado muerto un día antes del juicio

La Justicia determinó que Javier Nicolás Saavedra fue el autor del hecho. Además, dispuso la absolución de los otros dos imputados por el beneficio de la duda

Caso Jimena Salas: declararon culpable

El video de la caída de la estudiante que murió en una residencia de San Telmo que analiza la Justicia

Se trata del supuesto femicidio de Matilda López Sanzetenea, una joven boliviana de 18 años. Su pareja, un chico de la misma edad, está detenida. El video

El video de la caída
DEPORTES
Tras la accidentada Sprint, se

Tras la accidentada Sprint, se realizará la clasificación para la carrera principal del GP de Brasil: las dudas sobre Colapinto y Bortoleto

Cuándo jugarán Boca Juniors y River Plate el Superclásico por el Torneo Clausura: cómo verlo en vivo

Franco Colapinto habló tras el despiste que lo dejó afuera de la Sprint del GP de Brasil: “No entiendo por qué perdí el auto”

Lando Norris ganó una accidentada carrera sprint en el Gran Premio de Brasil: Franco Colapinto se despistó, chocó y abandonó

El espeluznante accidente del brasileño Gabriel Bortoleto en la última vuelta de la sprint del GP de San Pablo

TELESHOW
Las postales de Nico Vázquez

Las postales de Nico Vázquez y Dai Fernández en la Rocky Run de Filadelfia: “Es una locura hermosa estar acá”

Flor Peña celebró sus 51 años en familia en el Caribe: el festejo a puro cuarteto y su emotiva reflexión

Identidad, amor y legado: Elina Costantini ya lleva oficialmente el apellido en su DNI

Sebastián Estevanez se emocionó al recrear con Carina Zampini una escena de Dulce Amor: “Hasta el fin del mundo”

La inesperada coincidencia que une a Luis Novaresio y Mario Pergolini: “La última vida”

INFOBAE AMÉRICA

El escultor Alma Allen representará

El escultor Alma Allen representará a Estados Unidos en la Bienal de Venecia

Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia con una economía al borde del colapso: “El país que recibimos está devastado”

Alerta en Francia: la Justicia investiga un plan terrorista vinculado al yihadista detenido por los atentados de 2015

Zelensky volvió a pedir a sus socios europeos aumentar la presión sobre Rusia tras los últimos ataques contra Ucrania

Tras el millonario robo, el Louvre anuncia plan urgente de modernización y seguridad