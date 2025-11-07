Clausuraron un desarmadero clandestino en Guernica y hay un detenido

En el lugar había autopartes de distintas marcas modelos y colores

Clausuraron un establecimiento que funcionaba como desarmadero sin habilitación en la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón. El responsable del predio fue detenido por encubrimiento agravado, mientras que un segundo individuo fue notificado por una causa pendiente de abuso sexual.

Según pudo saber Infobae, la escena se desarrolló en calle República Argentina 855. Allí, agentes de la SubDDI San Vicente irrumpieron durante un operativo en el marco de tareas preventivas por sustracción de vehículos, y terminaron encontrándose con el desarmadero. Un galpón repleto de autopartes, varias de ellas con numeración suprimida, dos bloques de motor, 16 puertas completas y hasta tanques de nafta de origen dudoso. Todo estaba a la vista, incluso sobre la vereda.

El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde de hoy. Los investigadores arribaron al lugar y constataron de inmediato que el predio carecía de habilitación para la actividad. Sobre la vereda, los agentes observaron chasis de vehículos cortados, correspondientes a diferentes marcas, modelos y colores. Al ingresar al terreno, se encontraron con una serie de autopartes distribuidas en distintos sectores del predio.

Durante la inspección se procedió al secuestro de una gran cantidad de piezas y componentes. Entre los elementos incautados figuraron: un block de automóvil con pedido de secuestro activo por robo, solicitado por la Comisaría 7ª de Glew, con intervención de la UFIJ N° 1 de Lomas de Zamora; otro block de automóvil y un block de una moto, ambos con la numeración suprimida. También se hallaron 16 puertas completas, 7 guardabarros, 2 capots, 2 portones traseros, techo y piso de autos cortados, cascos de vehículos, una tapa de cilindros, dos cigüeñales, dos parrillas traseras, plásticos de una motocicleta Brava 110cc, dos tubos de GNC, caños de escape de autos y motos, un carburador, dos semiejes, dos porta mazas, tres espirales, tres amortiguadores, tanques de nafta de auto y moto, además de dos llantas de chapa y dos ruedas de motocicleta rodado 19”.

La SubDDI San Vicente inspeccionó una chatarrería sin habilitación en Guernica

El responsable del predio fue identificado como F. A. V., de 33 años, quien quedó aprehendido por el delito de encubrimiento agravado, conforme a la intervención del Ministerio Público Fiscal. En el lugar también se encontraba V. J. S., de 51 años, sobre quien pesaba un pedido de comparendo compulsivo por una causa de abuso sexual, solicitado por el Juzgado en lo Correccional N° 5 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Rubén Oscar Baca.

Al certificar los datos filiatorios de V. J. S., se mantuvo comunicación con el juzgado interviniente, quien dispuso que se lo notificara de la obligación de presentarse a primera audiencia.

Además, al momento del allanamiento, se hizo presente personal del área de Inspecciones del Municipio, que procedió a la clausura del comercio, en virtud de la falta de habilitación para su funcionamiento.

Todo lo actuado fue avalado por el Ministerio Público Fiscal, que impartió las directivas pertinentes para la continuidad de la causa. Mientras tanto, los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, en el marco de una investigación que apunta a determinar el origen de las piezas y la eventual existencia de una red de desarmaderos no registrados.

El operativo fue encabezado por personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones San Vicente, con intervención de la UFIJ N° 1 Descentralizada de Presidente Perón, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta, y del Juzgado de Garantías N° 8 de Cañuelas, a cargo del fiscal Martín Rizzo.

Desbarataron una banda que robaba autos y los desguazaba en un taller ilegal de José C. Paz

Desmantelaron un desarmadero clandestino en José C. Paz

Tres personas fueron detenidas tras el desmantelamiento de un desarmadero clandestino en Barrio Frino, partido de José C. Paz, donde se recuperaron vehículos y autopartes robadas.

La investigación, llevada adelante por el Departamento Casos Especiales, bajo la dirección de la UFI 21 Descentralizada de Malvinas Argentinas, se inició tras la obtención de información que señalaba la existencia de un taller ilegal operado por una organización delictiva.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, los responsables desguazaban automóviles de procedencia ilícita, almacenaban los repuestos y los comercializaban, mientras que las carrocerías ya desmanteladas eran enviadas a metaleras de la zona.

Entre los elementos incautados se encuentran seis vehículos y cortes de automóviles, entre ellos un Chevrolet Celta, un Ford Focus, un Citroën C3, un Fiat Palio, un BMW X3 y una camioneta Fiat Doble Cargo. Todos estos rodados presentaban pedidos de secuestro por robo emitidos entre agosto y octubre de 2025 por distintas comisarías y fiscalías de la región.

Además, los efectivos secuestraron motores con numeración suprimida, autopartes listas para su comercialización —incluyendo 8 puertas, 5 capós, 6 tapas de baúl, 12 alternadores, 10 volantes y 11 amortiguadores con espirales—, así como herramientas de corte utilizadas para el desguace.