Crimen y Justicia

Buscan identificar otros dos perfiles de ADN encontrados en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

Desde finales de julio, el acusado permanece detenido en el penal de Gorriti. Allí, cumple una prisión preventiva aislada del resto de la población carcelaria

Guardar
La Fiscalía pedirá que la
La Fiscalía pedirá que la preventiva sea extendida por la complejidad de la causa

A más de tres meses de la detención de Matías Jurado (37), el presunto asesino serial de Jujuy, la Fiscalía solicitó que la prisión preventiva fuera extendida para poder continuar con la investigación. Según explicó el fiscal, Guillermo Beller, aún quedaría identificar dos perfiles de ADN que, se presume, corresponderían a otras dos víctimas del acusado.

El acusado fue detenido el 30 de julio de este año y, desde entonces, fue imputado por cuatro los homicidios agravados de Jorge Omar Anachuri (68), Sergio Alejandro Sosa (25), Miguel Ángel Quispe (60) y Juan José Ponce (51). No obstante, el fiscal anticipó que próximamente se sumará un nuevo cargo por el crimen de Juan Carlos González, la quinta víctima identificada.

En el marco de la investigación, se impuso una prisión preventiva, que tenía fecha límite el 4 de diciembre, pero Beller explicó que la acumulación de evidencia y la necesidad de agotar todas las instancias periciales hacen inviable la realización del debate oral antes de esa fecha.

“Vamos a tener una audiencia donde se va a plantear al juez que otorgue la prórroga de la prisión preventiva, hasta que estemos en condiciones de llevar a cabo el debate”, detalló al remarcar la complejidad y el volumen de pruebas que componen el expediente.

El acusado fue grabado junto
El acusado fue grabado junto a una de sus víctimas antes de subir a un taxi

De acuerdo con la información publicada por Jujuy al Día, uno de los principales obstáculos para avanzar hacia el juicio reside en el análisis de dos perfiles de ADN obtenidos en la vivienda del acusado, que aún no han podido ser cotejados. “Esa es una de las cosas que llevan un tiempo y no queremos apresurarnos para no dejar nada fuera”, afirmó.

En línea con esto, la Fiscalía coordinó con familiares de personas desaparecidas para que puedan aportar muestras de ADN y así facilitar la identificación de los restos hallados. “Todavía están inconclusos esos dos perfiles abiertos y no han podido ser cotejados con ninguna de las muestras que tenemos hasta el momento”, precisó Beller.

En cuanto a la posible fecha de inicio del juicio, el fiscal consideró que el proceso podría comenzar el próximo año. “Entiendo yo que tiene que ser el año que viene. Quizás desde febrero o marzo podamos estar hablando de una fecha”, vaticinó.

Mientras que Jurado mantiene su postura y proclama su inocencia, el investigador explicó que el imputado ejerce su derecho a no declarar y que su estrategia de defensa podría consistir en sostener esa versión. “Por la presunción de inocencia, hasta que un juez o en este caso un tribunal lo encuentre culpable con todas las garantías dadas en un juicio, él sigue siendo inocente. Por eso se habla de presunto autor de dichos delitos”, profundizó.

La carretilla con la que
La carretilla con la que sospechan que Matías Jurado movía los restos

En el plano pericial, la Fiscalía ya incorporó al expediente el resultado de la última evaluación psiquiátrica que le realizó una profesional del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta. Según el informe, se concluyó que el imputado es plenamente responsable de sus actos. Esta es la segunda pericia psiquiátrica realizada, luego de que surgieran dudas iniciales sobre su salud mental.

De esta manera, el dictamen estableció que comprendía la criminalidad de sus acciones y tenía capacidad para dirigir su conducta en el momento de los hechos, lo que descarta la inimputabilidad. Este resultado complicaría la estrategia de la defensa, que evaluaba cuestionar la capacidad mental del acusado como parte de su planteo.

Por otro lado, la reconstrucción de los hechos, basada en la investigación y los testimonios recabados, permitió identificar un patrón en el accionar del acusado. Aparentemente, Jurado seleccionaba los días viernes para acercarse a lugares frecuentados por personas en situación de calle, a quienes ofrecía trabajos eventuales o bebidas alcohólicas.

Mediante esa oferta, el acusado lograba persuadir a las víctimas para que lo acompañaran hasta su domicilio en el barrio Alto Comedero. Una vez en la vivienda, el adolescente que residía con él solía retirarse, quedando las víctimas a solas con Jurado.

En ese contexto, los investigadores sostienen que el acusado sometía a las personas y procedía a descuartizarlas. Parte de los restos humanos eran enterrados en la casa, mientras que los otros eran incinerados para reducirlos. Otra parte eran depositados en bolsas de consorcio que luego se descartaban en basurales de la zona.

Temas Relacionados

JujuyMatías JuradoAsesino serial de JujuyHomicidiosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Acordaron una pena de 10 años de prisión para el “Faraón del Pollo”, el empresario que mató a un hombre en una fiesta

El hecho tuvo lugar en junio de 2022, en donde la víctima, Maximiliano Rhil, recibió cuatro disparos que resultaron ser fatales. Ahora, solo resta que el juez homologue el acuerdo

Acordaron una pena de 10

Cayó una banda narco familiar en Córdoba e incautaron casi 350 dosis de droga

La organización operaba en la localidad de San Francisco. Se realizaron siete allanamientos. Hay cinco detenidos

Cayó una banda narco familiar

Finalizaron los alegatos en el juicio por el femicidio de Jimena Salas y el veredicto se conocerá hoy

La querella hizo su descargo frente a los jueces y coincidió con el pedido de la Fiscalía de 12 años de prisión para los hermanos Saavedra

Finalizaron los alegatos en el

Delincuentes ingresaron a una casa en Mar del Plata y atacaron a golpes al dueño

El hecho ocurrió a las 10 de ayer jueves en una vivienda de la calle General Paz entre Paso y Vieytes del barrio San Carlos

Delincuentes ingresaron a una casa

Jury contra Julieta Makintach: declararán hoy los jueces del juicio nulo por la muerte de Maradona y tres fiscales

La magistrada podría ser destituida de su cargo, luego de que fuera acusada de haber autorizado y participado de un documental sobre el juicio por la muerte del Diez

Jury contra Julieta Makintach: declararán
DEPORTES
Las reliquias de Messi, el

Las reliquias de Messi, el “menú de campeones” y el gesto de Riquelme: las perlitas de la presentación de la camiseta de la Selección

Las confesiones de la leyenda del Mundial de Supercross que correrá en Argentina: el accidente que casi le cuesta un brazo y su pasión por Messi

La usó en uno de sus días más emotivos y se la regaló a un ex futbolista: la historia de la joya de Maradona que salió a remate

Tras confesar que estuvo cerca de jugar en Boca y River, el Flaco López fue blindado por Palmeiras: la impactante cifra de su pase

Challenger de Lima: Genaro Olivieri se sumó a Román Burruchaga y Juan Bautista Torres en los cuartos de final

TELESHOW
Agustín “Cachete” Sierra y el

Agustín “Cachete” Sierra y el libro que lo ayudó a reencontrarse con sus sueños: “Me ayudó a decidir si era lo que me gustaba”

Marti Benza confirmó su romance con Martu Ortiz: la foto que publicó en sus redes sociales

Rusherking apuntó contra Ángela Torres después de sus dichos tras su separación: “No soy una persona rata”

Eva de Dominici se habría separado de Eduardo Cruz después de 8 años juntos: la palabra de la actriz

Wanda Nara y Maxi López recordaron juntos su matrimonio: de las zapatillas rotas de ella a la Ferrari que le destruyó

INFOBAE AMÉRICA

Trump anunció que una fuerza

Trump anunció que una fuerza internacional de estabilización coordinada por EEUU será desplegada “muy pronto” en Gaza

El tifón Kalmaegi dejó al menos 5 muertos y miles de viviendas destrozadas en Vietnam

El huracán Melissa destrozó más de 70.000 viviendas en Cuba

EEUU calificó a Ecuador como un socio “excelente” en la lucha contra el narcotráfico, la inmigración ilegal y el contrabando

Líderes mundiales advirtieron sobre la urgencia de contener los efectos del calentamiento global: “Hambre, desplazamientos y pérdidas”