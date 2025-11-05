Crimen y Justicia

Se conoció el resultado de la última pericia psiquiátrica al presunto asesino serial de Jujuy

Matías Jurado quedó más complicado. En los próximos días será formalmente imputado por quíntuple homicidio agravado

Matías Jurado, el presunto homicida
Matías Jurado, el presunto homicida serial de Jujuy

El fiscal regional Guillermo Beller, a cargo de la causa contra el presunto asesino serial Matías Jurado (37), ya cuenta con el resultado de la última pericia psiquiátrica realizada al acusado, señalado por el crimen de cinco personas en San Salvador de Jujuy.

El informe concluyó que Jurado es imputable, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae. Se trata de la segunda evaluación de este tipo a la que se sometió el acusado, tras la duda inicial sobre su estado de salud mental.

El examen estuvo a cargo de una profesional del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de la provincia de Salta y ya forma parte del expediente principal.

Según las fuentes, la conclusión dejó en claro que Jurado comprendía la criminalidad de sus actos y podía dirigir sus acciones en el momento de los hechos, lo que descarta su inimputabilidad.

La casa de Jurado
La casa de Jurado

Esta prueba complica una posible estrategia de la defensa, que analizaba cuestionar la capacidad mental del imputado como parte de su descargo en la causa.

De esta manera, en los próximos días se realizará una nueva audiencia imputativa contra Jurado, en la que la fiscalía le atribuirá de manera formal el asesinato de Juan Carlos González, la quinta víctima identificada y que había sido anunciada a fines de septiembre.

Así, el detenido quedará procesado oficialmente por cinco homicidios agravados, siendo las otras víctimas Jorge Omar Anachuri (68), Sergio Alejandro Sosa (25), Miguel Ángel Quispe (60) y Juan José Ponce (51).

La fecha exacta de la audiencia todavía no fue definida.

En la vivienda se encontraron
En la vivienda se encontraron rastros de ADN de las cinco víctimas

González tenía 60 años. Había sido reportado como desaparecido el 11 de junio pasado en el barrio Coronel Arias de la capital jujeña.

La posibilidad de localizar en la vivienda de Jurado restos de sangre de González era concreta para los investigadores a partir de la pista de su teléfono celular: el aparato tuvo un último contacto cerca de ese domicilio.

Al allanar la casa, los investigadores encontraron rastros de sangre, restos óseos, ropa presuntamente de las víctimas, también palas, bolsas y una carretilla.

La carretilla con la que
La carretilla con la que sospechan que Jurado movía los restos

Las muestras levantadas en la escena se analizaron y permitieron establecer qué había sucedido con los cinco hombres que habían desaparecido.

Todavía restan determinar a quiénes pertenecen otros dos perfiles de ADN más hallados en la vivienda. Hay sospechas de que podrían estar relacionados con personas desaparecidas cuyas familias se encuentran fuera del país, por lo que serán sometidas a nuevos cruzamientos.

Cómo era el modus operandi

Más elementos que había en
Más elementos que había en el interior de la propiedad

Según la reconstrucción de los investigadores y los testimonios recabados, el acusado presentaba una secuencia con patrones reiterados:

  • Elegía los días viernes para dirigirse a puntos donde solían encontrarse personas en situación de calle.
  • En esos encuentros, ofrecía trabajos circunstanciales -como changas en la terminal- o bebidas alcohólicas.
  • Con este método, conseguía persuadir a las personas para que lo acompañaran hasta su domicilio en el barrio Alto Comedero.
  • Una vez que accedían a entrar en la casa, las víctimas eran recibidas solo por Jurado; el adolescente que vivía con él solía retirarse.

Los investigadores sospechan que, dentro de la vivienda, Jurado sometía a sus víctimas y procedía a descuartizarlas. Algunos restos humanos eran enterrados en el mismo domicilio, otros se quemaban con la finalidad de reducirlos y parte de ellos se colocaban en bolsas de consorcio que luego eran descartadas en basurales de la zona.

Jurado está acusado de quíntuple
Jurado está acusado de quíntuple homicidio agravado

Desde el comienzo de la causa, el sospechoso siempre se pronunció inocente.

Las entrevistas que realizaron a su entorno permitieron establecer que “era una persona muy violenta”.

“Eso lo han dicho todos. Han coincidido todos: familiares, vecinos, gente que lo conocía de algún merendero donde a veces él frecuentaba, que era una persona muy violenta. Violenta desde la parte física y violenta también desde la intimidación y amenazas con armas“, puntualizó Beller.

De la misma manera, aseguró que esto se habría probado a través de los informes que se obtuvieron de las veces que cumplió condena en el Servicio Penitenciario. Entre ellas, se conoció un episodio en el que Jurado protagonizó una pelea que lo había dejado malherido.

Jurado actualmente se encuentra detenido en el penal de Gorriti. El plazo de prisión preventiva es hasta el 4 de diciembre, pero puede extenderse si la fiscalía lo solicita.

