Un hombre empujó a un policía desde tres metros de altura para evitar ser detenido en Córdoba

La calle Florencio Sánchez al 3100 del barrio Sargento Cabral de la ciudad de Córdoba donde un prófugo de la Justicia fue detenido tras empujar a un policía desde tres metros de altura (Google Maps)

Un despliegue policial en el barrio Sargento Cabral, en la ciudad de Córdoba, concluyó con la detención de un hombre sobre quien pesaba un pedido de captura judicial, después de que el presunto acusado lesionara a un efectivo policial. Lo empujo desde una altura de 3 metros.

La intervención comenzó cerca de las 20.30 en Florencio Sánchez al 3100, a partir de la alerta de una mujer que notificó al 911 la presencia de la ex pareja de su hija en su domicilio.

El sujeto, quien tenía medidas de restricción vigentes por antecedentes de conflictividad familiar, había sido visto en el interior de la vivienda, lo que motivó la llegada de varias patrullas al lugar.

Según el informe oficial difundido por las autoridades policiales cordobesas, el prófugo intentó evadir la detención escondiéndose en el techo de la casa, desde donde ofreció resistencia cuando los uniformados lograban identificarlo. La actuación concluyó con la aprehensión del acusado, quien fue trasladado y puesto a disposición de la Justicia provincial.

Según informó el portal del diario La Voz, en el momento en que se intentó su aprehensión, el acusado empujó a uno de los policías presentes, provocando una caída desde una altura aproximada de tres metros.

La agresión recibió rápida respuesta del resto de los agentes en la escena, quienes aseguraron el espacio y lograron reducir al agresor, recuperando el control de la situación.

El policía fue trasladado de inmediato al Policlínico Policial, donde recibió atención médica. Los profesionales constataron lesiones en la zona lumbar, producto de la caída sufrida durante el operativo. De acuerdo con el reporte médico difundido oficialmente, el agente quedó bajo observación, fuera de peligro y sin riesgo vital.

Una vez reducido, el hombre fue trasladado por el personal policial a la sede de la Unidad Judicial, donde quedó detenido y a disposición del sistema judicial provincial. Las autoridades confirmaron que el individuo presentaba un pedido de captura vigente y sumaba antecedentes por el incumplimiento de medidas de restricción.

El Ministerio Público Fiscal fue notificado de los hechos, y se aguarda la imputación formal que comprenderá tanto el quebrantamiento de la orden de restricción como el delito de lesiones y resistencia a la autoridad. Según el protocolo de actuación aplicado en casos de violencia familiar, se pondrá en conocimiento a las áreas de asistencia a las víctimas correspondientes.

El efectivo se encuentra fuera de peligro e internado en el Policlínico Policial (CBA24n)

Un policía fue baleado en un control de tránsito en San Martín

Quince días atrás, un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue atacado a balazos durante un control vehicular, ocurrido en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, partido de San Martín.

El hecho tuvo lugar cerca de las 21:15 en la calle Solís al 6700, entre Diagonal San Martín y la calle Einstein. Según indicaron fuentes judiciales, todo ocurrió cuando dos policías a cargo de un operativo de tránsito frenaron a una moto para identificar a las dos personas que iban a bordo.

En ese momento, el acompañante del conductor, que iba sentado atrás, sacó un arma y efectuó tres disparos contra uno de los agentes sin mediar palabra. Los policías, por su parte, reaccionaron del mismo modo para repeler la agresión.

Como consecuencia, uno de los oficiales resultó herido y quedó internado en terapia intensiva, mientras que el delincuente que disparó también recibió un tiro y fue trasladado a un hospital en calidad de aprehendido. El conductor de la moto, por su parte, se fugó.

En el caso interviene la UFI Nº, que abrió un expediente caratulado como homicidio criminis en tentativa y portación ilegal de arma de guerra. En el marco de la causa, un testigo relató que al policía herido “le vaciaron el cargador”.

El efectivo lesionado fue identificado como H. G., integrante de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA). Recibió un impacto de bala a la altura de la axila derecha durante el ataque, debió ser intervenido quirúrgicamente y está en grave estado, según señalaron las fuentes a Infobae.