Un policía fue atacado a balazos en San Martín y está en grave estado

El ataque ocurrió en la localidad de Ciudad Jardín

Un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se encuentra en estado grave tras ser atacado a balazos en un confuso episodio, ocurrido en la localidad bonaerense de Ciudad Jardín, partido de San Martín.

El hecho tuvo lugar cerca de las 21:15 en la calle Solís al 6700, entre Diagonal San Martín y la calle Einstein, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Durante el llamado al 911 que alertó sobre la agresión, un testigo relató que al herido “le vaciaron el cargador”.

El efectivo fue identificado como Héctor Gallarda, integrante de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA). Recibió un impacto de bala a la altura de la axila derecha durante el ataque, cuyas circunstancias aún son materia de investigación.

El uniformado fue trasladado de urgencia por personal de Bomberos de la unidad 19 hacia el hospital Boccalandro, donde permanece internado en grave estado tras ser intervenido quirúrgicamente.

Por el momento, no hay detenidos.

Otro policía baleado

El mes pasado, un intento de robo en el partido de Morón terminó con un policía retirado herido de un balazo en el hombro tras tirotearse con una banda de delincuentes que quisieron sustraerle un auto. Según explicaron fuentes oficiales a Infobae, los sospechosos detenidos son tres menores de 12, 15 y 17 años.

Todo sucedió en la intersección de las calles G. Obes y J. R. Indarte, en la localidad de Haedo, cuando el personal policial encontró a la víctima con una herida de arma de fuego en la zona del omóplato izquierdo.

Se trata de un policía retirado de la Federal, con rango de suboficial y de 58 años, quien se encontraba en su vehículo particular, un Fiat Cronos color rojo, cuando fue interceptado por, al menos, cuatro delincuentes armados que pretendieron robarle el auto.

En el momento que fueron interceptados, el oficial retirado relató haber visto cómo varios hombres descendieron armados del vehículo, quienes se dirigieron hacia un Volskwagen T-Cross. En el vehículo, se encontraba una mujer de 47 años, que fue amenazada para que entregara el auto.

Ante esto, la víctima se dio a conocer como Policía y activó una sirena de tipo policial. Es ahí donde se produjo el enfrentamiento armado en el que el suboficial resultó herido de bala. En la balacera también participó otro agente de la Policía Federal, de 27 años, que pasaba por el lugar y resultó ileso.

El policía herido fue trasladado al Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, quien ingresó por la Unidad de Emergencias con diagnóstico de “herida de arma de fuego en el hombro derecho”, detallaron las fuentes consultadas por este medio.

Se activó una alerta radial para dar aviso sobre el robo del Volkswagen T-Cross. Fue así como detectaron que los ladrones habían continuado con el raid delictivo, esta vez, a bordo de la camioneta robada a la mujer momentos antes.

La banda interceptó a otra mujer en la zona de Udaondo y la colectora del Acceso Oeste, en la localidad de Ituzaingó, que iba a bordo de un Audi Q2. Bajo la misma modalidad, se apoderaron del vehículo, aunque la víctima resultó ilesa.

Para este punto, se activó un operativo cerrojo en la región que permitió que los menores de 12 y 15 años fueran detenidos a bordo del Audi por el comando de patrullas de Morón en la intersección entre San Pedro y la colectora.

Minutos más tarde, otro móvil dio con la ubicación del Volskwagen T-Cross, que circulaba por la colectora, en cercanías del Puente Posadas. En el cruce entre la calle Pellegrini y Acceso Oeste, en Ciudadela, la camioneta chocó contra una Fiat Toro estacionada.