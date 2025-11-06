Crimen y Justicia

Todas las fotos de la tragedia en José C. Paz que dejó a tres chicos huérfanos: a la nena la operan este jueves

Se conocieron las imágenes de cómo quedó el auto en el que viajaba la familia Benítez. El matrimonio murió y sus tres hijos se salvaron de milagro. A la mayor le pondrán una prótesis en la cadera en el hospital Garrahan

“Es un milagro que esos tres chicos estén vivos”, le dice a Infobae una de las personas que vio cómo quedó el Renault 12 de la familia Benítez luego de que la Volkswagen Amarok que conducía Michael Jean Carballo (23) embistiera el auto en José C. Paz y provocara una tragedia.

Las fotos de cómo quedó ese Renault 12 estremecen, también el estado del cruce de la Ruta 197 y Mendoza, a metros de una plaza repleta de juegos infantiles y que por la hora a la que sucedió el siniestro vial estaba prácticamente vacía, da una pauta de la violencia del impacto.

El semáforo de esa esquina quedó todo doblado. “No venía a 60 kilómetros por hora, como alegaron los defensores”, se queja una de las fuentes consultadas por este medio.

Por lo pronto, este jueves por la mañana, la hija mayor de Renzo y Eliana Benítez -los dos fallecidos en el siniestro vial- será operada en el Hospital Garrahan.

El video de la tragedia de José C. Paz que dejó tres niños huérfanos

A la nena de 12 años “le van a colocar una prótesis en la cadera”, explicaron las fuentes del caso a este medio. Sufrió una fractura de pelvis.

La tragedia ocurrió este viernes, alrededor de las 23.30 y Carballo sigue detenido, imputado por los delitos de doble homicidio culposo y lesiones, ambos agravados por la pluralidad de víctimas, en una causa que investiga la fiscalía N°4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno.

El video de la tragedia de José C. Paz que dejó tres niños huérfanos: así iba el Renault 12

La camioneta iba a 160 kilómetros por hora, en esa velocidad quedó clavado el velocímetro”, habían descrito este domingo fuentes del caso a este medio que estuvieron en la escena del hecho. Pero hasta que no estén las pericias accidentológicas no se conocerá si esa información es certera.

En ese sentido, a Carballo le hicieron el test de alcoholemia en el lugar y dio negativo, pero también le extrajeron sangre y orina y se espera el resultado de esos estudios para corroborar esos resultados, como así también si había consumido estupefacientes.

El conductor de la camioneta detenido, además, fue inhabilitada en su licencia de conducir hasta el 1° de enero de 2099.

“La ANSV solicitó a las autoridades de la jurisdicción en donde se encuentra radicada su licencia, la suspensión de la misma mientras avanza la causa judicial por la que se encuentra detenido”, detallaron desde esa entidad. Y El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires confirmó la inhabilitación este lunes.

Así, la medida, tramitada en el Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial de San Isidro, establece que desde el 3 de noviembre de 2025 hasta el 1 de enero de 2099 no está habilitado para conducir.

Los videos del hecho fueron contundentes. Mostraron el trayecto del Renault 12 por una calle que cruza la Ruta 197 hasta llegar a la arteria principal. Allí, se detuvo y aguardó unos segundos antes de avanzar sobre la calzada y girar a la izquierda. Fue en ese contexto que lo chocó con violencia la camioneta que conducía Carballo.

En el Renault 12 viajaban el matrimonio Benítez y sus hijos de 12, 11 y 9 años. El impacto de la VW Amarok fue en la parte delantera del coche y, como consecuencia del choque violento, los dos adultos fallecieron en el acto, incluso una de las víctimas salió despedida del auto.

En el lugar del siniestro vial trabajaron varias dotaciones de Bomberos Voluntarios, ya que una de las víctimas y dos de los chicos habían quedado atrapados en el vehículo.

Mientras que la hija mayor del matrimonio fue trasladada al Hospital Posadas y luego al Garrahan, donde ahora será operada. Sus dos hermanos menores no requirieron atención médica más que en el lugar del hecho: “Los chiquitos bien, llevándola”, comentaron sus allegados. Ahora están a cargo de una abuela.

