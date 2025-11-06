Crimen y Justicia

La madre de Marita Verón sobre la nueva pista que apunta a que su hija estaría en Paraguay: “Estoy muy afectada”

Susana Trimarco recibió información sobre una mujer argentina en situación de calle que vive en el país vecino y podría ser la joven desaparecida hace 23 años. “Me clavaron un puñal en el pecho y no puedo dormir”, aseguró

Guardar
Trimarco, madre de Marita Verón
Trimarco, madre de Marita Verón (Télam)

Susana Trimarco, la madre de María de los Ángeles “Marita” Verón, reveló en las últimas horas un posible giro en la causa por el secuestro y desaparición de su hija, ocurrida hace 23 años: una nueva pista sugiere que podría estar en Paraguay.

La información llegó esta semana de varios ciudadanos paraguayos que se comunicaron con Trimarco y con la fundación que preside para alertar sobre una mujer en situación de calle que asegura ser argentina y que, según ellos, podría tratarse de Marita.

A mí me hace muy mal esto. He estado con un derrame en el ojo, subida la presión”, lamentó al respecto la madre de la joven, quien desapareció el 3 de abril de 2002 en San Miguel de Tucumán.

Y agregó, en diálogo con Infobae: “Estoy muy afectada yo con esto. Con solo pensar en la situación en que supuestamente está mi hija...”

Susana y Marita, cuando terminó
Susana y Marita, cuando terminó el secundario

Desde la Fundación María de los Ángeles detallaron a este medio que la mujer señalada como Verón se encuentra en la ciudad de Capiatá, ubicada a poco más de 20 kilómetros de Asunción. Según indicaron, la mujer lleva mucho tiempo en situación de calle.

Tras recibir la alerta, la organización contra la trata se comunicó con la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, a cargo del fiscal José Agustín Chit, quien interviene en la causa.

“Se están haciendo los trámites pertinentes a los fines de poder, en primer lugar, tomar contacto con el Ministerio Público Fiscal de Paraguay para que se puedan aunar esfuerzos y dar con el paradero de esa mujer y hacer las pruebas pertinentes”, aseguraron.

La información que circula en las redes sociales de Paraguay aún no ha sido corroborada. Según precisaron desde la fundación, todo comenzó esta semana, cuando distintos usuarios empezaron a enviar mensajes a la organización y, más tarde, llamaron al celular de Trimarco. Incluso, compartieron imágenes de quien podría ser la mujer señalada.

Susana Trimarco y el abogado
Susana Trimarco y el abogado Carlos Garmendia

Sin embargo, desde el entorno de Trimarco manejan la información con extrema cautela: “No es la primera vez ni la última, es todo el tiempo. En años anteriores, manifestaron que estaba enterrada en Córdoba, en La Pampa. Otra de las hipótesis es que, luego de presuntamente haberla matado a ella acá en Tucumán, la habrían descartado en algún cementerio. Hay que investigar todo, esa es la realidad”.

En una entrevista con el programa El Avispero, la madre de Marita detalló que durante la llamada le comunicaron que la mujer se encuentra “perdida de la cabeza” y come “de los basurales”.

“No pude dormir. Me mandaron una foto que no la quiero presentar, porque es horrorosa la situación de esa mujer. Es como que me clavaron un puñal en el pecho y no puedo dormir pensando que, mientras yo con la fundación ayudo a miles de mujeres, supuestamente, mi hija está como una persona indigente”, lamentó.

Y agregó que la mujer, que tendría la misma edad que Verón, se ve como “cuero y hueso” debido a su extrema desnutrición.

Trimarco aseguró que la mujer,
Trimarco aseguró que la mujer, que tendría la misma edad que Verón, se ve como “cuero y hueso” debido a su extrema desnutrición.

El caso

El 3 de abril de 2002, Marita Verón salió de su casa en San Miguel de Tucumán rumbo a la maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Iba a pedir un turno para un examen ginecológico, pero nunca volvió. Ante la ausencia, su madre hizo la denuncia por desaparición en la comisaría.

Un día después, una insólita pista sacudió a la familia: un testigo relató que Marita había sido secuestrada en un Fiat Duna rojo con vidrios polarizados, vinculado a la remisería Cinco Estrellas, propiedad de la familia Alé.

Con el correr de las horas, los testimonios fueron dibujando un mapa del horror. Testigos declararon que Marita fue entregada a un proxeneta, que la retuvo en su casa y, dos días después, la vendió por 2.500 pesos a una whiskería de La Rioja.

A partir de entonces, su rastro se volvió difuso: Trimarco logró reconstruir que su hija fue trasladada por distintas provincias —Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz— e incluso hasta España.

Sin embargo, a 23 años de su desaparición, el paradero permanece desconocido.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasMarita VerónSusana TrimarcoDesapariciónTrata de personasParaguayTucumánCapiatá

Últimas Noticias

Jury a la jueza del escándalo: “No quiero fama, no quiero ser actriz”, dijo Julieta Makintach

La magistrada pidió hablar en la primera audiencia del juicio político en su contra. Su descargo sobre el documental del juicio por Maradona

Jury a la jueza del

El video de un salvaje robo en una tienda de Solano: embistieron a una nena y le apuntaron con un arma en la cabeza

Aunque en la grabación se ve actuar a cuatro delincuentes, no hay detenidos. Se llevaron televisores antes de escapar

El video de un salvaje

La ex fiscal procesada por beneficiar a un capo narco fue sobreseída de una causa por falso testimonio

María Belén Casal Gatto, quien estaba a cargo de la UFI N°2 descentralizada de Gregorio de Laferrere, denunció un complot entre Sergio Berni, un fiscal federal y la fiscal general de La Matanza, con el fin de perjudicarla, tras investigar una trama de corrupción policial y judicial. Para la Justicia, no tiene obligación de decir la verdad

La ex fiscal procesada por

Un jubilado le pegó una trompada a una joven luego de acusarla de haber estacionado mal el auto

Ocurrió este miércoles en Villa del Parque. La secuencia fue filmada por la víctima, que terminó con el labio herido por la agresión. La Justicia le otorgó un botón antipánico

Un jubilado le pegó una

Audio exclusivo: así la empleada doméstica acusada de matar a Roberto Wolfenson confesó el crimen

Rosalía Paniagua se quebró este miércoles, durante la tercera jornada del juicio por el homicidio que la tiene como única imputada. Cómo se desató la pelea en la que asesinó a su empleador

Audio exclusivo: así la empleada
DEPORTES
Milito vs Torrent: de compartir

Milito vs Torrent: de compartir vestidor en el Barcelona a enfrentarse en la última jornada de la Liga Mx

Pidieron diez años de prisión para Diego García, el ex futbolista de Estudiantes acusado de abusar de una jugadora de hockey

Se le rompió la dirección en plena carrera y manejó más de 10 vueltas con el volante en el aire: “Fue la locura más grande de mi vida”

El Tata Martino oficializó su regreso a la MLS tras su último paso por Inter Miami

La escandalosa pelea de UFC que desató sospechas de arreglo y generó una investigación del FBI: “Definitivamente no se ve bien”

TELESHOW
Benito Fernández: “Soy una máquina

Benito Fernández: “Soy una máquina sexual”

La China Suárez compartió un video de Mauro Icardi jugando a la pelota con Amancio: el gesto que sorprendió a todos

Cazzu y Gonzalo Gerber encienden rumores tras una reacción en las redes del ex de Dai Fernández

Fue a Los 8 Escalones y sorprendió a Pampita al contarle con quién está de novio: “No entiendo nada”

Las primeras vacaciones de Sol Pérez con su hijo y su marido en Miami: diversión y amor al lado del mar

INFOBAE AMÉRICA

Smithers y el enigma de

Smithers y el enigma de su cambio de color: la historia detrás del detalle animado más famoso de Los Simpson

Estados Unidos no tendría representante para la Bienal de Venecia

Daniel Day-Lewis vs Brian Cox: choque de visiones y críticas al método de actuación

Ecuador recibirá USD 250 millones del BID para fortalecer su sistema de salud

A sus 92 años, el presidente Paul Biya inició su octavo mandato en Camerún tras una disputada elección