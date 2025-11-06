La madre de Marita Verón sobre la nueva pista que apunta a que su hija estaría en Paraguay: “Estoy muy afectada”

Trimarco, madre de Marita Verón (Télam)

Susana Trimarco, la madre de María de los Ángeles “Marita” Verón, reveló en las últimas horas un posible giro en la causa por el secuestro y desaparición de su hija, ocurrida hace 23 años: una nueva pista sugiere que podría estar en Paraguay.

La información llegó esta semana de varios ciudadanos paraguayos que se comunicaron con Trimarco y con la fundación que preside para alertar sobre una mujer en situación de calle que asegura ser argentina y que, según ellos, podría tratarse de Marita.

“A mí me hace muy mal esto. He estado con un derrame en el ojo, subida la presión”, lamentó al respecto la madre de la joven, quien desapareció el 3 de abril de 2002 en San Miguel de Tucumán.

Y agregó, en diálogo con Infobae: “Estoy muy afectada yo con esto. Con solo pensar en la situación en que supuestamente está mi hija...”

Susana y Marita, cuando terminó el secundario

Desde la Fundación María de los Ángeles detallaron a este medio que la mujer señalada como Verón se encuentra en la ciudad de Capiatá, ubicada a poco más de 20 kilómetros de Asunción. Según indicaron, la mujer lleva mucho tiempo en situación de calle.

Tras recibir la alerta, la organización contra la trata se comunicó con la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, a cargo del fiscal José Agustín Chit, quien interviene en la causa.

“Se están haciendo los trámites pertinentes a los fines de poder, en primer lugar, tomar contacto con el Ministerio Público Fiscal de Paraguay para que se puedan aunar esfuerzos y dar con el paradero de esa mujer y hacer las pruebas pertinentes”, aseguraron.

La información que circula en las redes sociales de Paraguay aún no ha sido corroborada. Según precisaron desde la fundación, todo comenzó esta semana, cuando distintos usuarios empezaron a enviar mensajes a la organización y, más tarde, llamaron al celular de Trimarco. Incluso, compartieron imágenes de quien podría ser la mujer señalada.

Susana Trimarco y el abogado Carlos Garmendia

Sin embargo, desde el entorno de Trimarco manejan la información con extrema cautela: “No es la primera vez ni la última, es todo el tiempo. En años anteriores, manifestaron que estaba enterrada en Córdoba, en La Pampa. Otra de las hipótesis es que, luego de presuntamente haberla matado a ella acá en Tucumán, la habrían descartado en algún cementerio. Hay que investigar todo, esa es la realidad”.

En una entrevista con el programa El Avispero, la madre de Marita detalló que durante la llamada le comunicaron que la mujer se encuentra “perdida de la cabeza” y come “de los basurales”.

“No pude dormir. Me mandaron una foto que no la quiero presentar, porque es horrorosa la situación de esa mujer. Es como que me clavaron un puñal en el pecho y no puedo dormir pensando que, mientras yo con la fundación ayudo a miles de mujeres, supuestamente, mi hija está como una persona indigente”, lamentó.

Y agregó que la mujer, que tendría la misma edad que Verón, se ve como “cuero y hueso” debido a su extrema desnutrición.

El caso

El 3 de abril de 2002, Marita Verón salió de su casa en San Miguel de Tucumán rumbo a la maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Iba a pedir un turno para un examen ginecológico, pero nunca volvió. Ante la ausencia, su madre hizo la denuncia por desaparición en la comisaría.

Un día después, una insólita pista sacudió a la familia: un testigo relató que Marita había sido secuestrada en un Fiat Duna rojo con vidrios polarizados, vinculado a la remisería Cinco Estrellas, propiedad de la familia Alé.

Con el correr de las horas, los testimonios fueron dibujando un mapa del horror. Testigos declararon que Marita fue entregada a un proxeneta, que la retuvo en su casa y, dos días después, la vendió por 2.500 pesos a una whiskería de La Rioja.

A partir de entonces, su rastro se volvió difuso: Trimarco logró reconstruir que su hija fue trasladada por distintas provincias —Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz— e incluso hasta España.

Sin embargo, a 23 años de su desaparición, el paradero permanece desconocido.