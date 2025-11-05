Un policía defendió a una pareja de un robo en Tres de Febrero y mató a un ladrón

Un policía mató a un delincuente en José C. Paz que intentaba robarle la moto a una pareja (Google Maps)

Un efectivo de la Policía Bonaerense mató a un delincuente armado, que intentó asaltar a una pareja en moto en Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero.

El episodio ocurrió en el cruce de Ruta 8 y Eva Perón (colectora), donde una pareja que circulaba en motocicleta fue abordada, a punta de pistola, por un hombre que intentó despojarlos de sus pertenencias.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho a la que accedió el medio local Primer Plano Online, la situación surgió cuando un motociclista, de 28 años, y su novia, de 26, fueron interceptados por un hombre armado mientras circulaban por Loma Hermosa. El asaltante, a cara descubierta, los amenazó y lo obligó a detener la marcha.

En simultáneo, un sargento de la Policía Bonaerense —fuera de servicio y de camino a su destino laboral— advirtió lo que sucedía. Al intervenir, el asaltante no abandonó su accionar y; por el contrario, giró su cuerpo y apuntó su arma en dirección al uniformado.

Ante esa situación, el efectivo sacó su pistola reglamentaria Bersa calibre 9 milímetros y disparó dos veces. Uno de los disparos impactó en el tórax del agresor, que cayó herido sobre el asfalto.

Tras esto, el policía notificó a la central 911 acerca de lo sucedido. Poco después, una patrulla y médicos llegaron al lugar del hecho. Familiares y allegados al delincuente herido reclamaron su traslado urgente. Así, fue trasladado en un patrullero hasta el Hospital Bocalandro, de Tres de Febrero, centro al que ingresó sin vida.

La víctima fue identificada como Joel Axel Andrés Navarro, quien contaba con un largo historial criminal. Su nombre figuraba en investigaciones asociadas a robos agravados y hechos de violencia; incluso, en causas del fuero de menores.

A su vez, las autoridades confirmaron que otro grupo de amigos y familiares del fallecido se llevó el arma que había sido utilizada durante el asalto, ingresándola al barrio conocido como Puerta 8.

La fiscal Gabriela Pino, titular de la UFI N° 6 del Departamento Judicial San Martín, resolvió que las tareas periciales sobre el hecho quedaran bajo la órbita de Gendarmería Nacional, a fin de garantizar transparencia en el procedimiento.

Además, se incautó el arma reglamentaria del agente para los peritajes obligatorios, pero no se adoptaron medidas restrictivas respecto de su libertad procesal, al evaluarse el caso dentro de la figura de “legítima defensa de terceros”.

Un oficial retirado de la Policía Federal mató a un motochorro y quedó detenido en Nuñez

Pocas horas atrás, un policía retirado de la Federal, que había acompañado a un amigo hasta una financiera en el Microcentro porteño, mató a un motochorro que, junto a sus cómplices, los siguió e intentó hacerle una salidera en el barrio de Núñez. El resto de la banda, compuesta por otros cinco delincuentes, escapó. El oficial (RE) quedó detenido.

La decisión fue del Juzgado Nacional Criminal y Correccional N°39, a cargo de Santiago Bignone, secretaria 135, en manos de Marcelo Muffatti. Desde allí se dispuso la detención del cabo primero retirado, que resultó ileso.

Todo ocurrió ayer martes, minutos antes de las 13. Un llamado al 911 alertó sobre un hombre herido de arma de fuego en la intersección de Cuba e Iberá.

Según las primeras informaciones, personal de la Comisaría Vecinal 13B de la Policía de la Ciudad acudió al lugar del hecho y se entrevistó con el policía retirado. En ese contexto, el hombre les dijo que momentos antes había concurrido junto a un amigo a una financiera, ubicada en Corrientes y Reconquista, en la zona de Microcentro.

En línea con su relato, al salir del lugar, se fueron a bordo de su auto, un Fiat Palio. Al llegar al cruce de Ibera y Cuba, ya en el barrio porteño de Núñez, fueron abordados por dos motochorros.

“Uno de los motochorros ingresó con medio cuerpo al interior del vehículo y fue en ese ínterin que se realizó un forcejeo”, describieron las fuentes del caso. Según los dichos de las víctimas, uno de los ladrones esgrimió arma de fuego y fue allí que se produjo el enfrentamiento armado.

Entonces, uno de los ladrones robó del interior del coche una mochila con dinero en efectivo, pero al escapar con su cómplice cayó sobre la esquina de Ibera y Cuba, malherido y luego murió.

Fuentes del caso dijeron que eran las tres motos involucradas en el intento de robo y cada una llevaba dos ocupantes. Uno de los vehículos era KTM modelo Duke. Mientras tanto, los cinco cómplices del ladrón fallecido son intensamente buscados por la Policía de la Ciudad.