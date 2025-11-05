Crimen y Justicia

Se agravó la salud del novio de la mujer que murió quemada en Berisso en medio una discusión

Ambos sufrieron quemaduras en su casa del barrio Villa Progreso. Yanet Rivero falleció una semana atrás. Su pareja ahora lucha por su vida. El caso se investiga como femicidio

Está grave el hombre cuya pareja murió quemada en una casa de Berisso (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires)

El cuadro de salud de la pareja de Yanet Rivero, la mujer que murió quemada la semana pasada en Berisso, se agravó en las últimas horas. Mientras tanto, la Justicia no descarta que se haya tratado de un femicidio.

Rivero, de 32 años y conocida entre sus allegados como “Chu” o “Chuchi”, el 30 de octubre a raíz de las lesiones sufridas. Su pareja, Joel Marcos Matías Salazar, de 35 años, permanece internado en estado crítico, bajo custodia policial.

La trágica secuencia comenzó el martes 28 de octubre, cuando vecinos alertaron al 911 al notar que salía humo y escucharon gritos provenientes de una vivienda ubicada en 122, entre 17 y 18.

El operativo policial y sanitario permitió asistir a las dos víctimas, que presentaban graves quemaduras, por lo que fueron trasladadas de urgencia al Hospital Mario Larrain de Berisso.

La causa, a cargo de la UFI N°7 de La Plata, fue caratulada como “tentativa de homicidio” y el imputado sigue siendo Salazar, a la espera de que la recolección de pruebas y peritajes determine responsabilidades directas.

La única versión sobre lo sucedido proviene del propio sospechoso, quien aseguró ante la Policía que la tragedia se desató tras una discusión dentro de la vivienda. Declaró que Rivero habría intentado quemarlo arrojándole combustible y prendiéndolo fuego, momento en el que las llamas la envolvieron a ella también y perdió la conciencia.

Los testimonios recabados en el expediente, además del relato del único sobreviviente, serán clave para la reconstrucción exacta de los hechos.

La vivienda del barrio Villa Progreso donde la pareja apareció con quemaduras días atrás

Efectivos de la DDI de Homicidios de la Policía Bonaerense y personal de Policía Científica trabajan en el análisis de rastros materiales, evaluación de las pericias en la vivienda e interrogatorios vinculados al entorno de la pareja.

Ahora, la Justicia intenta comprobar si la secuencia sucedió como sostiene el acusado o si existieron otras circunstancias que motivaron la propagación del fuego.

De acuerdo con los primeros datos que arrojaron las pericias sobre el cuerpo de la víctima, Yanet Rivero presentaba quemaduras en el 95% de la superficie corporal y murió a pesar de la atención recibida. Una semana después, el cuadro de Salazar se agravó, por lo que los especialistas decidieron derivarlo al Hospital San Martín de La Plata.

La muerte de la mujer fue confirmada este miércoles (X: @Hechosanderecho)

El último parte médico del hombre señala que presenta “lesiones graves en más del 50% del cuerpo”. Sus miembros inferiores resultaron los más dañados, seguidos por quemaduras en cabeza, torso y espalda en menor proporción.

Por esto mismo, según informó el portal El Editor Platense, Salazar permanece bajo tratamiento en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), con requerimiento de estabilización hemodinámica y ventilación asistida.

Una vez controlada la situación en la casa donde todo sucedió, los bomberos y peritos realizaron sus propias diligencias para establecer el origen del fuego. De esta manera, se incluyeron el análisis detallado de los combustibles hallados en el lugar, así como la búsqueda de indicios que permitan establecer si hubo un detonante externo. Por esto, los investigadores no descartaron ninguna hipótesis y consideraron fundamental determinar si existían antecedentes de violencia o conflictos previos entre los ocupantes del departamento.

La Justicia permanece a la espera de los resultados de los estudios toxicológicos y de otras pruebas forenses, así como de las declaraciones formales de testigos y allegados de la pareja involucrada. La prioridad de los peritajes es esclarecer cómo se desencadenó el incendio y qué grado de participación tuvieron las personas presentes en el momento del incidente.

