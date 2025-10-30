Crimen y Justicia

Murió la mujer que había sufrido quemaduras en un incendio en Berisso e investigarán si se trató de un femicidio

Permaneció internada varias horas, luego de que casi la totalidad de su cuerpo fuera consumido por las llamas. Su pareja todavía permanece hospitalizada y bajo investigación

Guardar
La pareja de la joven
La pareja de la joven será investigada por presunto homicidio agravado por el vínculo

La muerte de Yanet Rivero, la mujer de 35 años que había sufrido varias quemaduras producto de un incendio ocurrido en su vivienda de Berisso, llevó a la Justicia a analizar si se trató de un femicidio. Mientras tanto, su pareja, J. S., permanece hospitalizado y bajo investigación.

La joven había sido ingresada a un hospital local, en donde le habían diagnosticado quemaduras en el 99% de su cuerpo. A raíz de la gravedad de las lesiones, su muerte fue constatada horas después de que fuera ingresada al centro hospitalario.

No obstante, las circunstancias exactas del hecho aún se encuentran bajo investigación. De acuerdo con la información accedida por La Buena Info, los responsables del caso no descartan la posibilidad de que el incendio haya sido provocado de manera intencional por la pareja de la víctima.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 del Departamento Judicial La Plata, dirigida por la fiscal Virginia Bravo, quien dispuso que la DDI local lleve adelante las averiguaciones pendientes.

La muerte de la mujer
La muerte de la mujer fue confirmada este miércoles (X: @Hechosanderecho)

De la misma manera, fuentes del caso indicaron que en las próximas horas la fiscalía evaluará la posibilidad de ordenar la detención formal del hombre, en el marco de la investigación que ahora fue caratulada como “homicidio agravado por el vínculo”.

El episodio ocurrió el martes 28 de octubre en una casa situada en la calle 122, entre 17 y 18, donde los oficiales del Destacamento Villa Progreso acudieron tras recibir una alerta al 911 sobre un incendio. Al llegar, los agentes hallaron a Rivero inconsciente y con graves quemaduras, mientras que Salazar presentaba lesiones de menor gravedad.

De acuerdo con la versión inicial proporcionada por la pareja de Yanet, una discusión entre ambos habría desencadenado el fuego. El hombre sostuvo que la mujer “intentó prenderlo fuego”. Para esto, le habría arrojado nafta, pero habría terminado incendiándose ella misma.

Ambos fueron trasladados por personal del SAME al Hospital de Berisso. Tras la muerte de Rivero, se confirmó que su pareja continúa internada, con quemaduras menores, intubado y bajo custodia policial. Asimismo, el incendio fue sofocado por los Bomberos Voluntarios de Berisso, quienes lograron evitar que las llamas se propagaran a viviendas vecinas, aunque la casa resultó parcialmente destruida.

El lugar donde se encontraba
El lugar donde se encontraba el departamento de la pareja

Por este motivo, la recolección de muestras forenses y el análisis de restos de combustibles se convirtieron en el eje de la investigación tras el incendio que devastó el departamento. Según información publicada por el portal 0221, los equipos de Bomberos y Policía Científica centraron sus esfuerzos en determinar con exactitud el origen de las llamas y en esclarecer si existió una acción deliberada por parte de alguno de los presentes en el inmueble.

El siniestro, que fue reportado por vecinos poco después de una explosión, se extendió rápidamente por varios ambientes del departamento y provocó daños materiales significativos. Sin embargo, los especialistas realizaron una inspección minuciosa de los puntos más afectados.

De esta forma, recolectaron evidencia y tomando fotografías para reconstruir la secuencia de los hechos. Además, se llevaron a cabo entrevistas a posibles testigos con el objetivo de precisar la cronología y las circunstancias que rodearon el inicio del fuego.

El procedimiento incluyó el análisis detallado de los combustibles hallados en el lugar, así como la búsqueda de indicios que permitan establecer si hubo un detonante externo. Por esto, los investigadores no descartaron ninguna hipótesis y consideraron fundamental determinar si existían antecedentes de violencia o conflictos previos entre los ocupantes del departamento.

La Justicia permanece a la espera de los resultados de los estudios toxicológicos y de otras pruebas forenses, así como de las declaraciones formales de testigos y allegados de la pareja involucrada. La prioridad de los peritajes es esclarecer cómo se desencadenó el incendio y qué grado de participación tuvieron las personas presentes en el momento del incidente.

Temas Relacionados

BerissoYanet RiveroMuerteFemicidioHomicidioÚltimas noticias

Últimas Noticias

Buscan a un ex docente que se dio a la fuga luego de haber sido condenado por doce hechos de abuso sexual

La sentencia fue dictada la semana pasada en Río Negro y desde entonces no se sabe nada de él. Estaba en libertad bajo restricción judicial

Buscan a un ex docente

Imputaron a una pareja que realizaba trasporte de droga en el norte del país: les secuestraron 48 kilos de cocaína

La fiscalía los señaló como líderes de una banda que comercializaba estupefacientes desde Salta a Santiago del Estero, Tucumán y otras provincias

Imputaron a una pareja que

Fijaron la condena a un abogado de La Plata por exhibicionismo y lo buscan para detenerlo

La condena de tres años y seis meses fue confirmada tras rechazar el recurso defensivo. La víctima fue el propio hijo del hombre que permanece prófugo

Fijaron la condena a un

Miramar: compraron una moto con billetes falsos, uno se olvidó su celular en la casa del vendedor y los atraparon

La víctima fue contactada por los dos estafadores a través de una plataforma de compraventa de una reconocida red social

Miramar: compraron una moto con

Confirmaron la libertad asistida para el hombre de Balcarce que mató a su novia porque lo iba a dejar

Ariel Troncoso, autor confeso del homicidio ocurrido en Balcarce en 2012, había sido condenado a 18 años. Sin embargo, no regresará a prisión. La familia de la víctima expresó su malestar tras la noticia

Confirmaron la libertad asistida para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fijaron la condena a un

Fijaron la condena a un abogado de La Plata por exhibicionismo y lo buscan para detenerlo

El Secretario del Tesoro de EEUU aseguró que “el puente económico argentino genera ganancias para el pueblo estadounidense”

Prohibieron el ingreso a las canchas a un hincha de Colón que intentó entrar colarse a un partido y generó disturbios

Miramar: compraron una moto con billetes falsos, uno se olvidó su celular en la casa del vendedor y los atraparon

Guillermo Francos habló de los cambios en el Gabinete y desmintió su salida: “El Presidente no hizo comentario”

INFOBAE AMÉRICA
20 fotos de la histórica

20 fotos de la histórica reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur

Donald Trump y Xi Jinping alcanzaron un acuerdo sobre tierras raras y la reducción de aranceles en su reunión en Corea del Sur

Estados Unidos excluyó a Cuba de la ayuda humanitaria enviada a los países afectados por el paso del huracán Melissa

Anthony Hopkins: “Soy distante y solitario, nunca he podido librarme de eso. Pero no soy un recluso”

Grisélidis Réal, la poeta que lideró la “revolución de las prostitutas” y desafió la moral de su época

TELESHOW
Daniela Celis: “No quería que

Daniela Celis: “No quería que mis hijas se queden sin padre”

Premios ÍDOLO Argentina 2025: los conductores y todo lo que hay que saber de la gran gala del universo digital

L-Gante lanzó su nueva canción en medio de su conflicto con Maxi El Brother: “Acá la lealtad es la que pesa”

La conexión de Wanda Nara con el Comando Vermelho, la organización criminal de Brasil: “Es como Pablo Escobar”

Una participante de Cuestión de Peso vivió un momento de tensión al descompensarse en vivo durante el pesaje