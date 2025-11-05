Crimen y Justicia

Desbarataron una red de clanes familiares detrás del tráfico de drogas en barrios de Córdoba

Dos de los sospechosos están presos en la cárcel de Bouwer. La organización operaba en Villa Boedo, Villa Los Tingados, Renacimiento, Colonia Lola y San Jorge

Así fue el operativo

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Córdoba desmanteló en las últimas horas una poderosa organización narco que operaba en la capital de la provincia, en la que detuvo a 19 personas e incautó una gran cantidad de droga.

Según comunicó el Ministerio Público Fiscal provincial, la FPA llevó adelante una serie de 30 simultáneos en los barrios Villa Boedo, Villa Los Tingados, Renacimiento, Colonia Lola y San Jorge de la ciudad de Córdoba y en dos celdas de la cárcel de Bouwer, desde donde operaban dos de los acusados.

En ese sentido, informaron que la organización narcocriminal estaba compuesta por 19 personas, en su mayoría familiares. Además, se logró el secuestro de cocaína, marihuana, armas de fuego, vehículos y elementos relacionados a la causa.

Imágenes del megaoperativo en Córdoba
Imágenes del megaoperativo en Córdoba (mpfcordoba.gob.ar)

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por Infobae, se trató de un megaoperativo que golpeó de lleno a una de las bandas “más fuertes” que operaba en la zona donde se llevaron los allanamientos.

Los detalles del procedimiento serán dados en conferencia de prensa por el Ministro de Justicia de Córdoba, Julián López, y la fiscal Milagros Rivas, quien estuvo al frente de la investigación.

Los 19 detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, que investiga los vínculos entre los distintos miembros de la organización. Según los primeros datos, el grupo mantenía una estructura jerárquica y familiar, con roles definidos para la distribución de droga en distintos puntos de venta.

Antecedente

A fines del mes pasado, la ciudad de Saldán, en la provincia de Córdoba, fue escenario de un operativo policial que derivó en la detención de dos hermanos sospechados de comercializar cocaína en el barrio Portón de Piedra. La acción estuvo encabezada por el Ministerio Público Fiscal y la FPA, a escasa distancia de un centro hospitalario.

Según fuentes oficiales, la investigación se había iniciado tras varios reportes de venta de estupefacientes en la zona.

El operativo comenzó en horas de la tarde y requirió la presencia de canes especialmente adiestrados para detectar estupefacientes. Según reveló la FPA, los agentes ingresaron a dos viviendas de la calle Managua que, de acuerdo con la investigación previa, funcionaban como puntos activos de venta al menudeo.

Parte de la droga incautada
Parte de la droga incautada

En el interior de ambas casas se encontraron envoltorios con cocaína, sumas de dinero en efectivo, una motocicleta, y diferentes elementos como balanzas digitales y materiales de fraccionamiento. Los perros adiestrados facilitaron la ubicación precisa de la droga, lo que permitió recuperar dosis listas para ser comercializadas.

El hallazgo y la recolección de evidencias quedaron bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal, quien dio inmediata intervención a la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno.

Los dos hermanos, señalados por la investigación como responsables de la distribución en el barrio Portón de Piedra, fueron detenidos.

Dos semanas antes, también en Córdoba, cayó un líder narco que usaba un almacén y una casa de comidas como pantalla para vender cocaína. Según se informó, operaba en el barrio General Bustos.

El procedimiento permitió secuestrar estupefacientes, armas y dinero en el comercio ubicado sobre la intersección de las calles Mauricio Yadarola y República, luego de una investigación impulsada por denuncias anónimas recibidas por el MPF.

A partir de las denuncias, la FPA pudo detectar que el local funcionaba durante el día como comercio tradicional y por la noche se transformaba en punto de entrega de drogas a clientes habituales. El despliegue se efectuó bajo la dirección de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno, que ordenó el allanamiento y detención del implicado, según informó el portal El Doce.tv.

Durante el registro en el local y domicilio del sospechoso, los agentes hallaron 540 dosis de cocaína, 292 de marihuana y 194 comprimidos de psicofármacos.

También fueron secuestrados un revólver calibre .22 con cinco cartuchos, dinero en efectivo cuya suma no fue revelada y elementos de corte y fraccionamiento, en línea con lo consignado por la FPA.

