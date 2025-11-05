Crimen y Justicia

Desbarataron una banda que operaba desde un barrio privado y se dedicaba a los juegos clandestinos online

Luego de una serie de allanamientos, secuestraron varios vehículos de alta gama y dispositivos tecnológicos. Hay dos detenidos

Guardar
Los elementos que fueron secuestrados
Los elementos que fueron secuestrados en los operativos (Gentileza: Agencia DIB)

El despliegue de una investigación judicial sobre lavado de activos provenientes de casinos virtuales culminó con una serie de allanamientos simultáneos en Mar del Plata. Después de que finalizaran los operativos, las autoridades detuvieron a dos hombres involucrados en la organización criminal.

Los procedimientos fueron resultado de la causa dirigida por el juez Santiago Inchausti que expuso el funcionamiento de una banda dedicada a la explotación de juegos clandestinos online y al blanqueo de sus ganancias, con ramificaciones internacionales. Asimismo, confirmaron que la incautación de vehículos de alta gama, grandes sumas de dinero en efectivo y documentación clave.

Dos de los procedimientos se realizaron en el exclusivo barrio privado Rumencó, específicamente en la zona conocida como Ceibos, los cuales comenzaron cerca de las 08:00 horas. No obstante, a lo largo de la jornada, se ejecutaron un total de diez allanamientos en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con la información obtenida por el medio marplatense 0223, la operación, que se desarrolló bajo un fuerte hermetismo, fue coordinada por el área especializada en lavado de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico de la Policía Federal, con apoyo de la División Antidrogas Mar del Plata y otras dependencias.

Uno de los domicilios que
Uno de los domicilios que fue allanado este martes (Gentileza: 0223)

Según explicaron las autoridades, las tareas previas se extendieron durante varias horas y permitieron organizar un dispositivo que se ejecutó sin incidentes. A través del Departamento de Operaciones contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico, logró desarticular la estructura principal de la organización criminal.

Fue así que las fuerzas detuvieron a dos miembros de la asociación ilícita y determinaron que otros dos integrantes se encontrarían prófugos en Uruguay y Paraguay. Por este motivo, la Justicia dispuso la captura internacional de ambos. Sin embargo, no trascendieron las identidades de los fugitivos.

Entre los elementos secuestrados, las autoridades contabilizaron un total de 174.460 dólares, 18.500 reales, 13.720 pesos uruguayos, 1.061.000 guaraníes y 2.817.600 pesos argentinos. Además, secuestraron siete vehículos de alta gama, cuatro motocicletas de gran cilindrada, dos cuatriciclos, 30 teléfonos celulares, 11 computadoras y una cantidad significativa de documentación que resultaría relevante para la causa.

La investigación, que comenzó en julio del año pasado, permitió reconstruir el entramado delictivo que operaba desde el barrio privado. Según constó en el expediente, en estas dos propiedades del barrio cerrado se encontraban los centros operativos del sistema de juego ilegal y lavado de activos.

La entrada al barrio privado
La entrada al barrio privado donde ocurrieron los allanamientos

En este sentido, los investigadores explicaron que el grupo contaba con un brazo financiero encargado de blanquear las ganancias obtenidas como producto de la actividad ilícita. Por esta razón, los principales implicados fueron imputados por los delitos de asociación ilícita, explotación de juego clandestino e infracción al Código Aduanero.

De acuerdo con la reconstrucción del mecanismo delictivo, las autoridades señalaron que se desarrollaba en dos etapas. En primer lugar, los implicados se encargaban de obtener fondos mediante la explotación ilegal de casinos online; en segundo lugar, se concentraban en ingresar ese dinero en el circuito económico formal a través de una red de “mulas financieras”.

Respecto al rol de estos sujetos, se constató que se trataban de personas en situación de vulnerabilidad que cedían sus datos personales a cambio de sumas mínimas de dinero. De esta forma, sus identidades se utilizaban para abrir cuentas bancarias y digitales falsas. En ellas se depositaban y fragmentaban las ganancias ilícitas, con el objetivo de dificultar el rastreo y camuflar el origen de los fondos.

Otro de los puntos señalados por los investigadores se trató del tipo de vida que llevaban los implicados. En este sentido, indicaron que los integrantes de la organización residían en lujosas propiedades dentro de barrios privados marplatenses y sostenían un nivel de vida elevado, pero que no podían justificar el origen de su poder adquisitivo.

Temas Relacionados

Mar del PlataLavado de activosJuego clandestinoAllanamientosDetenidosPrófugosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un policía defendió a una pareja de un robo en Tres de Febrero y mató a un ladrón

Ocurrió en la colectora de la Ruta 8 y la avenida Eva Perón de la localidad de Loma Hermosa. El delincuente tenía varios antecedentes penales

Un policía defendió a una

Sin avances en la causa, el papá de Lian Flores reclamó respuestas: “Necesito saber qué pasó con mi hijo”

Elías Flores comunicó un cambio en la defensa y solicitó la intervención directa del Presidente porque “nadie está haciendo nada”

Sin avances en la causa,

Se agravó la salud del novio de la mujer que murió quemada en Berisso en medio una discusión

Ambos sufrieron quemaduras en su casa del barrio Villa Progreso. Yanet Rivero falleció una semana atrás. Su pareja ahora lucha por su vida. El caso se investiga como femicidio

Se agravó la salud del

Delincuentes robaron el auto de un conductor de aplicación: es abogado y realiza viajes para llegar a fin de mes

El chofer fue llevado al barrio Aeropuerto y fue despojado en la calle 610 y 19. El vehículo no fue recuperado

Delincuentes robaron el auto de

Asesinaron a tiros a un joven en Rosario mientras caminaba por la calle

El crimen sucedió en la calle 1818 al 3900. Falleció en el hospital de Emergencias Clemente Álvarez

Asesinaron a tiros a un
DEPORTES
La “Ley Wenger”: el fuera

La “Ley Wenger”: el fuera de juego que podría revolucionar el fútbol a partir del próximo Mundial 2026

Vivió un título inolvidable de la Selección, sufrió el caótico Mundial de Rusia y buscará alzar su primera copa como DT en Argentinos

Bergessio reveló la inquietante propuesta que le hizo la mafia de Sicilia a Maxi López en medio del conflicto con Mauro Icardi

Con el regreso de Paredes, una sorpresa y la duda de Cavani: la formación de Boca que probó Úbeda de cara al Superclásico ante River

La drástica decisión de Alpine para darle una auto competitivo a Colapinto en la Fórmula 1 en 2026

TELESHOW
Los looks de la avant

Los looks de la avant premiere de Yiya, la serie sobre la “envenenadora de Monserrat”, protagonizada por Julieta Zylberberg

Julián Weich habló a corazón abierto sobre cómo superó la depresión: “Pensaba mucho en suicidarme”

La historia de superación de Pancho que conmovió hasta las lágrimas a Guido Kaczka: “Para qué quiero pies, si tengo alas”

Valentina Zenere homenajeó a Pamela Anderson con un look icónico de la actriz de Baywatch y causó sensación

Dai Fernández compartió fotos de su primer viaje junto a Nico Vázquez tras confirmar su romance

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos después de Dick

Estados Unidos después de Dick Cheney

Tragedia en Filipinas: asciende a 93 el número de muertos y a 26 el de desaparecidos por el paso del tifón Kalmaegi

El régimen de Corea del Norte envió 5.000 operarios militares a Rusia para realizar tareas de reconstrucción de infraestructura

Lula pidió centrarse en los cabecillas del crimen organizado tras la “Operación Contención” en Río de Janeiro

Israel confirmó que los terroristas de Hamas entregaron el cuerpo del rehén Itay Chen