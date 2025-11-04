Crimen del adolescente asesinado en Necochea: se conocieron chats previos a la pelea que serán claves en la causa

Se espera que el agresor, de 16 años, declare este martes

La muerte de Bautista Coronel frente al casino de Necochea, tras una pelea con otro adolescente, tuvo un nuevo capítulo luego de que salieran a la luz una serie de chats que reflejaban un intercambio de palabras subido de tono entre el presunto agresor y la víctima. Las amenazas iban desde tiros hasta cortes que anticipaban un posible enfrentamiento.

La fiscal a cargo de la investigación, Verónica Posse, confirmó la existencia de un conflicto previo. Según detalló, este diálogo a través de WhatsApp se produjo el jueves previo al homicidio del chico de 17, ocurrido en la ciudad balnearia.

Se trataba de un chat grupal denominado “Todo Neco”, donde Coronel envió varios mensajes de voz a los que respondió un número no identificado, presuntamente vinculado al posteriormente detenido. En ese diálogo virtual, el sospechoso advirtió: “Donde te agarre a tiros, vamos a ver quién corre”. A estas palabras, la víctima contestó: “Caé ya, a ver, ya. Dale, mové”, y el presunto agresor replicó: “Te vas a ir todo cortado, pedazo de gato. Ya te avisé. El que avisa no traiciona”.

De acuerdo a lo indicado por el portal La Capital de Mar del Plata, la conversación contenía audios en donde las amenazas eran explícitas, como el uso de armas de fuego. Ante esto, la fiscalía determinó la realización de peritajes sobre los teléfonos celulares de todos los involucrados para identificar de donde provenían las advertencias. “Según la denuncia, hay publicaciones, también historias y comentarios que realizan jóvenes entre sí, que llegan a determinadas personas”, sostuvo la fiscal.

Al mismo tiempo, trabajaban sobre el video en el que registró claramente el ataque, ocurrido la noche del viernes. “Al finalizar el video, uno reclama ¿por qué estás filmando?“, añadió en diálogo con Ecos Radio.

Los padres de la víctima prestaron declaración este lunes ante la Justicia, permaneciendo dentro del edificio judicial por cerca de una hora antes de retirarse sin dialogar con la prensa. En tanto, aguardan el testimonio de los presentes durante los hechos y una segunda declaración del imputado, de 16 años, quien ahora enfrenta cargos por “homicidio calificado por el uso de arma blanca”, hasta que se conoció la noticia del fallecimiento, tal como explicó Posse.

Un adolescente murió tras ser apuñalado durante una pelea en Necochea: así comenzó la riña

El caso

El ataque se produjo en el estacionamiento de la costa de Necochea, en avenida 2, entre las calles 91 y 93, frente al sector del casino. La pelea comenzó con golpes de puño entre los adolescentes, pero se intensificó cuando ambos se armaron con elementos punzocortantes. Según fuentes oficiales, durante los forcejeos la víctima fue apuñalada en la ingle.

Un llamado al 911 alertó a las autoridades. La Policía Bonaerense llegó primero y encontró a Coronel tendido en el suelo e inconsciente. Fue trasladado en una ambulancia del SAME al Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra, donde ingresó al quirófano. Los médicos no lograron revertir el cuadro y murió por una “laceración de vasos ilíacos, con shock hipovolémico y paro cardíaco”, de acuerdo con el informe forense preliminar.

El acusado, de 16 años, quedó detenido en el lugar. En el operativo se secuestró una remera gris con manchas de sangre, un cuchillo con mango de madera y un punzón de fabricación casera. Los investigadores indicaron que los elementos utilizados habían sido enterrados junto al murallón de la vereda. El menor permanece alojado en el Centro de Contención de Menores de Batán a la espera de las próximas resoluciones judiciales. La fiscal manifestó que el acusado “ha prestado declaración, ha dado una versión que debe ser corroborada”. Al respecto, reveló que “hizo un relato de cuestiones previas que existían con la víctima, quien en algún momento fue su amigo”.

La Unidad Funcional de Instrucción N°4 del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial de Necochea, investiga si hubo participación de otras personas en el crimen y analiza los videos y testimonios recopilados para identificar posibles instigadores. “No se descarta la participación de otras personas”, señaló Posse. En tanto, se espera que este martes el joven declare por segunda vez ante la Justicia.