El video de la pelea con cuchillos en Necochea en la que fue asesinado un adolescente

Un adolescente murió tras ser apuñalado durante una pelea en Necochea: así comenzó la riña

Un adolescente de 17 años murió tras ser apuñalado por otro durante una pelea callejera que empezó con golpes de puño y terminó con cuchillos, ocurrida en la ciudad bonaerense de Necochea, frente al Complejo Casino. Todo sucedió ante la presencia de otros chicos que grabaron la riña mortal y lo difundieron por redes sociales. El homicida fue detenido por la Policía Bonaerense.

La agresión tuvo lugar cerca de la medianoche de este viernes, pero se conoció en las últimas horas. Ocurrió en el estacionamiento del sector costero de en la zona de la Avenida 2, entre 91 y 93, donde se enfrentaron los dos adolescentes. Fuentes oficiales dijeron a Infobae que la víctima fue identificada como Bautista Coronel.

En las imágenes que encabeza esta nota se observa cómo los jóvenes forcejean cuerpo a cuerpo en una primera instancia. Segundos más tarde, ambos se armaron con dos elementos punzocortantes y comenzaron a perseguirse, hasta que Bautista fue apuñalado en la zona de la ingle.

La escena no se extendió más de dos minutos y, en un momento, se ve que el arma de Bautista incluso cayó al piso. Sin embargo, un testigo se acercó, la tomó y se la devolvió a la víctima, aunque la pelea no continuó. Nadie intentó separar, ni pedir ayuda ni frenar lo que estaba pasando.

Un adolescente murió tras ser apuñalado durante una pelea en Necochea: el momento del ataque mortal

Un llamado al 911 alertó a la Policía Bonaerense, que llegó al lugar y encontró al chico herido, tendido en el suelo e inconsciente. En ese momento fue trasladado de urgencia por el SAME al Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra, donde recibió asistencia médica e ingresó al quirófano.

Según expresaron fuentes del caso a este medio, pese a la intervención, los médicos no lograron revertir el cuadro: Bautista murió a causa de un shock hipovolémico.

El presunto autor del ataque, de 16 años, fue detenido en el lugar. Durante el operativo policial se incautaron una remera gris con manchas de sangre, un cuchillo con mango de madera y un punzón de fabricación casera.

Según informaron fuentes de la investigación, en la reconstrucción inicial, estos elementos habrían sido utilizados en el ataque y luego enterrados en la arena, junto al murallón de la vereda.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº4 del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial de Necochea, a cargo de la fiscal Verónica Posse, como “homicidio calificado por el uso de arma blanca”. El acusado permanece alojado en el Centro de Contención de Menores de Batán.

Vecinos y comerciantes del sector manifestaron su preocupación por la reiteración de peleas nocturnas en la Villa Balnearia, donde fin de semana tras fin de semana se reúnen grupos de jóvenes sin control. “Se ven peleas cada sábado y nadie hace nada”, declaró un testigo al medio local Noticias de Necochea.

La fiscal Posse espera el resultado de la autopsia mientras toma testimonios de los que estaban presentes para determinar si hubo instigadores o colaboradores en el crimen de Bautista.

El video, que captó todo el desarrollo de la agresión, se transformó en una prueba clave para determinar si hubo más responsables.

En Pérez, apuñalaron y mataron a un futbolista

Milton Sosa tenía 20 años y jugaba en la Quinta y en la Primera División de fútbol del Club Bartolomé Mitre de la localidad santafesina de Pérez. Al chico lo mataron de una puñalada esta madrugada durante un cumpleaños.

Por el crimen de Milton hay dos detenidos: un sospechoso de 18 años, sindicado como el autor material del hecho, y su padre, de 39. La causa la investiga la fiscal de Violencias Altamente Lesivas Geogina Pairolo.

Por el momento, de las circunstancias del hecho se ha conocido que Milton y su presunto homicida, identificado como Matías Gabriel R., estaban compartiendo un festejo de cumpleaños cuando se desató una discusión alrededor de las 5.30 que terminó con el futbolista apuñalado y fallecido.

Al padre del homicida lo apresaron por efectuar disparos y le secuestraron un arma calibre .380.