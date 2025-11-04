Capturaron a “Capucha”, el prófugo por el crimen de la chica de 14 años en una fiesta clandestina en Quilmes

Melody Cerdan Avendaño

Melody Cerdan Avendaño tenía 14 años y recibió un disparo en su rostro en medio de un confuso episodio ocurrido durante una fiesta clandestina en Quilmes. Por el crimen de la adolescente, personal de la DDI de la Policía Bonaerense ya había capturado un sospechoso de 17 años y buscaban a su cómplice, alias “Capucha”. Lo encontraron en la misma casa en la que apresaron al primer acusado, a cuatro cuadras de la escena del crimen.

Así, los dos detenidos de la causa por el homicidio de Melody que lleva la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Quilmes ya están presos: ambos tienen 17 años.

El caso se descubrió el pasado 12 de octubre, cuando Melody fue ingresada a la Unidad de Pronta Atención N°17 de Quilmes: tenía una herida de arma de fuego en el rostro y, por lo complejo del cuadro, fue luego trasladada al Hospital Iriarte, donde falleció.

Los investigadores determinaron que ese domingo de madrugada, durante una fiesta clandestina que se hizo en una casa ubicada en la calle Pampa, entre 176 y 177, en la Villa La Iapi de Bernal Oeste; los dos ahora detenidos, “Cocker” y “Capucha”, exhibían un arma de fuego.

"Capucha", detenido

Ante esto, la dueña del lugar los echó de la fiesta. Pero cuando estaba en la puerta, continuaron manipulando el arma y fue, en ese contexto, que se produjo una detonación: el balazo impactó en el ojo izquierdo de Melody.

La división Homicidios de la DDI de Quilmes logró la aprehensión de “Coker” en inmediaciones de su domicilio y a 400 metros de donde balearon a Melody. Por entonces, solo quedaba prófugo “Capucha”, sindicado como el presunto autor del disparo.

Incluso, de un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, ya sea privadas o del Municipio, se lograron imágenes donde se ve a “Capucha” manipulando un arma de fuego previo al crimen.

Los testigos del caso, de paso, corroboraron esos dichos: “Capucha” era quien tenía el arma. Por lo que la búsqueda del prófugo se intensificó y este lunes los policías pudieron establecer que estaba escondido en el domicilio del previamente se había aprehendido al otro menor vinculado al caso.

Así, la Policía llegó hasta el cruce de las calles 175 y Neuquén, donde se efectivizó la detención del prófugo por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El asesinato de Melody

Melody murió tras recibir un balazo en la cabeza mientras participaba de una fiesta clandestina. El escenario del hecho fue una vivienda particular donde, según publicaciones difundidas en redes sociales, se celebraban habitualmente encuentros a los que se accedía mediante el pago de una entrada de 500 pesos y en los que también se vendían bebidas alcohólicas.

Según la familia, muchas personas habrían presenciado el crimen, pero existe temor a represalias y falta de confianza en las autoridades.