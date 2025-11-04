Crimen y Justicia

Capturaron a “Capucha”, el prófugo por el crimen de la chica de 14 años en una fiesta clandestina en Quilmes

La Policía bonaerense ya había capturado a un adolescente de 17. Al nuevo detenido, también menor de edad, lo encontraron a metros de la escena del homicidio de Melody Cerdan Avendaño

Guardar
Melody Cerdan Avendaño
Melody Cerdan Avendaño

Melody Cerdan Avendaño tenía 14 años y recibió un disparo en su rostro en medio de un confuso episodio ocurrido durante una fiesta clandestina en Quilmes. Por el crimen de la adolescente, personal de la DDI de la Policía Bonaerense ya había capturado un sospechoso de 17 años y buscaban a su cómplice, alias “Capucha”. Lo encontraron en la misma casa en la que apresaron al primer acusado, a cuatro cuadras de la escena del crimen.

Así, los dos detenidos de la causa por el homicidio de Melody que lleva la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Quilmes ya están presos: ambos tienen 17 años.

El caso se descubrió el pasado 12 de octubre, cuando Melody fue ingresada a la Unidad de Pronta Atención N°17 de Quilmes: tenía una herida de arma de fuego en el rostro y, por lo complejo del cuadro, fue luego trasladada al Hospital Iriarte, donde falleció.

Los investigadores determinaron que ese domingo de madrugada, durante una fiesta clandestina que se hizo en una casa ubicada en la calle Pampa, entre 176 y 177, en la Villa La Iapi de Bernal Oeste; los dos ahora detenidos, “Cocker” y “Capucha”, exhibían un arma de fuego.

"Capucha", detenido
"Capucha", detenido

Ante esto, la dueña del lugar los echó de la fiesta. Pero cuando estaba en la puerta, continuaron manipulando el arma y fue, en ese contexto, que se produjo una detonación: el balazo impactó en el ojo izquierdo de Melody.

La división Homicidios de la DDI de Quilmes logró la aprehensión de “Coker” en inmediaciones de su domicilio y a 400 metros de donde balearon a Melody. Por entonces, solo quedaba prófugo “Capucha”, sindicado como el presunto autor del disparo.

Incluso, de un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, ya sea privadas o del Municipio, se lograron imágenes donde se ve a “Capucha” manipulando un arma de fuego previo al crimen.

Los testigos del caso, de paso, corroboraron esos dichos: “Capucha” era quien tenía el arma. Por lo que la búsqueda del prófugo se intensificó y este lunes los policías pudieron establecer que estaba escondido en el domicilio del previamente se había aprehendido al otro menor vinculado al caso.

Así, la Policía llegó hasta el cruce de las calles 175 y Neuquén, donde se efectivizó la detención del prófugo por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El asesinato de Melody

Melody murió tras recibir un balazo en la cabeza mientras participaba de una fiesta clandestina. El escenario del hecho fue una vivienda particular donde, según publicaciones difundidas en redes sociales, se celebraban habitualmente encuentros a los que se accedía mediante el pago de una entrada de 500 pesos y en los que también se vendían bebidas alcohólicas.

Según la familia, muchas personas habrían presenciado el crimen, pero existe temor a represalias y falta de confianza en las autoridades.

Temas Relacionados

QuilmesHomicidiosÚltimas noticias

Últimas Noticias

El crimen del cadete de Policía en el penal de Florencio Varela: tenía más de 25 lesiones en el cuerpo y creen que lo asfixiaron

Cristian Moyano, de 24 años y boxeador, estaba preso por una denuncia de abuso sexual de una compañera de la escuela de la Federal. Son cinco los agentes del SPB imputados por el homicidio con alevosía y ensañamiento

El crimen del cadete de

Los videos de la tragedia de José C. Paz: así fue el choque que destrozó a una familia y dejó a tres niños huérfanos

La Agencia Nacional de Seguridad Vial pidió la inhabilitación de la licencia de conducir de Michael Jean Carballo (23), quien manejaba la camioneta que provocó el siniestro vial y mató a un matrimonio. IMÁGENES SENSIBLES

Los videos de la tragedia

Allanaron un escuadrón de Gendarmería y la casa de un comandante tras el secuestro de 160 kilos de cocaína

Los procedimientos se hicieron en las oficinas de la unidad 52 de Tartagal. Por la causa ya había dos imputados pertenecientes a esa Fuerza

Allanaron un escuadrón de Gendarmería

Se quedó dormida en una fiesta y un ciudadano chino apodado “Chen” la violó: cómo lo atraparon

La Policía de la Ciudad lo halló en Florencio Varela. La investigación para poder identificarlo

Se quedó dormida en una

“Hola, normales”: la saga de la millonaria estafa cripto que denunció el influencer Javier Ferrer

Famoso en Instagram y TikTok, acusó a un hombre de Olivos de quedarse con un lote de Bitcoin y Ethereum, hoy valuados en 375 mil dólares. El imputado busca cerrar la causa con una probation. La víctima, indignada, habló con Infobae

“Hola, normales”: la saga de
DEPORTES
Sonó para reemplazar a Franco

Sonó para reemplazar a Franco Colapinto en Alpine y su futuro estaría afuera de la Fórmula 1

Conmoción en el fútbol europeo: un DT se desplomó en medio de un partido y los jugadores se enteraron de la muerte minutos después

Pelé lo definió como “el mejor jugador del mundo” y lo buscaron River, Boca y Juventus: la gloriosa carrera de Daniel Willington

La revelación de Luis Advíncula sobre su futuro en Boca y el noble gesto que tuvo Riquelme cuando lo contrató

Stéfano Di Carlo asumió como presidente de River Plate: “Es un punto de partida, con desafíos y oportunidades nuevas”

TELESHOW
Alfa de GH fue acusado

Alfa de GH fue acusado de chocar a una moto y lanzó una polémica defensa: “Me iban a robar porque estaba con un Mercedes en el conurbano”

María Belén Ludueña confirmó que espera su primer hijo con Jorge Macri: “Todo este amor es para vos”

Agustina Cherri presentó su emprendimiento lejos de la actuación: “Hice realidad lo que alguna vez pensé imposible”

Nicki Nicole, separada de Lamine Yamal, estaría muy cerca del streamer Mernuel: “Se fueron juntos”

El reencuentro de los históricos de Intrusos por sus 25 años entre anécdotas memorables y la ausencia de Jorge Rial

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana aplazó la Cumbre

República Dominicana aplazó la Cumbre de las Américas para 2026

El futuro de la nutrición sería digital y personalizado gracias a la inteligencia artificial, afirma un informe

Rescataron con vida a un trabajador atrapado durante casi once horas en el derrumbe de una torre medieval de Roma

Lincharon a un conductor y quemaron su camión tras la muerte de un niño en un accidente de tránsito en Nicaragua

Un informe reveló que el régimen de Maduro desvió miles de millones en criptomonedas para evadir sanciones internacionales