Crimen y Justicia

Un adolescente fue detenido por el crimen de una chica de 14 años en una fiesta clandestina en Quilmes

La Policía bonaerense capturó este domingo a A.S., de 17 años, mientras que otro joven, de 18 y apodado “Capucha”, continúa prófugo por el homicidio

Fabián Induti

Por Fabián Induti

Guardar
Melody Cerdan Avendaño
Melody Cerdan Avendaño

Tras el homicidio de Melody Cerdan Avendaño, la adolescente de 14 años que recibió un disparo en su rostro, en medio de un confuso episodio ocurrido durante una fiesta clandestina en Quilmes, personal de la DDI capturó, en las últimas horas, a un sospechoso de 17, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Además, los investigadores buscan a otro adolescente, de 18 años y apodado “Capucha”, quien también fue imputado por homicidio por la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 local, a cargo de la investigación.

Las fuentes precisaron que la aprehensión de presunto homicida, identificado como A.S., se concretó este domingo y su localización fue posible tras las tareas investigativas efectuadas por personal de las divisiones Homicidios y Unidades Investigativas de la DDI Quilmes.

Los efectivos hallaron a uno de los principales sospechosos en inmediaciones de la casa ubicada sobre calle Pampa entre 176 y 177, el lugar donde se había realizado la fiesta a la que había asistido Melody.

Ahora la Policía se encuentra tras los rastros de T.G., alias “Capucha”, quien también habría participado de la disputa que terminó con la muerte de Melody.

El asesinato de Melody

Melody murió tras recibir un balazo en la cabeza mientras participaba de una fiesta clandestina en la Villa La Iapi, en la ciudad de Bernal Oeste, partido de Quilmes.

El escenario del hecho fue una vivienda particular donde, según publicaciones difundidas en redes sociales, se celebraban habitualmente encuentros a los que se accedía mediante el pago de una entrada de 500 pesos y en los que también se vendían bebidas alcohólicas. La reunión derivó en una pelea entre dos adolescentes, pero luego la violencia escaló y se desató el caos.

Testigos informaron que la situación se descontroló rápidamente y produjo pánico, corridas y gritos. En medio de la confusión, Melody fue alcanzada por un disparo que le quitó la vida casi de manera instantánea.

Luego de ello, y según informó el portal La Noticia de Quilmes, algunos de los asistentes a la reunión llamaron de inmediato al 911, y personal del Comando de Patrullas departamental acudió junto a una ambulancia del SAME que trasladó de urgencia a la joven al hospital Iriarte. Los médicos de turno confirmaron su fallecimiento pese a los esfuerzos por reanimarla.

El hecho derivó en un operativo a cargo de agentes de la Comisaría Séptima de Quilmes y de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Quilmes, dependiente del Departamento Judicial local.

Los investigadores buscan establecer la secuencia precisa, identificar a quienes portaban armas y determinar quién disparó el proyectil mortal.

Durante la madrugada permanecieron demorados varios adolescentes que estuvieron involucrados en los disturbios, mientras que el personal policial se abocó a tomando declaraciones de posibles testigos. Se secuestraron teléfonos celulares para analizar audios, mensajes y videos compartidos en redes sociales que pudieran aportar elementos para reconstruir la escena.

Además, la Policía continúa revisando las grabaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en la cercanía de la vivienda. El objetivo es rastrear movimientos de los asistentes antes, durante y después de la fiesta, y detectar posibles vehículos sospechosos que hayan abandonado la zona poco después del hecho.

Según la familia, muchas personas habrían presenciado el crimen, pero existe temor a represalias y falta de confianza en las autoridades.

Temas Relacionados

QuilmesHomicidiosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un testigo del doble femicidio en Córdoba brindó detalles estremecedores del accionar de Pablo Laurta el día del hecho

El hombre, que se negó a revelar su identidad por razones de seguridad, vive en la casa de al lado donde ocurrieron los crímenes de Luna Garnier (24) y su madre, Mariel Zamudio (50)

Un testigo del doble femicidio

Robaron una moto en La Plata, escaparon, chocaron y fueron detenidos: tienen entre 12 y 15 años

Los menores recibieron atención médica primaria en el lugar y luego fueron trasladados

Robaron una moto en La

Dos hombres acuchillaron a otro en La Plata para robarle el celular y fueron detenidos

Los agresores fueron detenidos, mientras que la víctima fue atendida y se encuentra fuera de peligro

Dos hombres acuchillaron a otro

Patrullaban de forma preventiva, encontraron una fiesta clandestina en Orán y la desarticularon

La Policía clausuró el evento que se desarrollaba en el barrio OTC de la localidad de Orán. La organizadora fue multada

Patrullaban de forma preventiva, encontraron

Mataron a una adolescente de un tiro en la cabeza en una fiesta clandestina en Quilmes

Melody falleció en medio de una pelea entre otros menores de edad. Ocurrió en una vivienda de Villa La Iapi en Bernal Oeste, donde habitualmente realizan este tipo de actividades

Mataron a una adolescente de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo impacta la maca peruana

Cómo impacta la maca peruana en la salud si se incorpora en la dieta diaria

Cuáles fueron los destinos más elegidos durante el fin de semana largo

Waldo Wolff viajó a Israel y compartió su emoción por la liberación de los rehenes

Un testigo del doble femicidio en Córdoba brindó detalles estremecedores del accionar de Pablo Laurta el día del hecho

Una familia de Texas encontró en su granja un fragmento perdido de un equipo de la NASA

INFOBAE AMÉRICA
Líderes mundiales celebraron el intercambio

Líderes mundiales celebraron el intercambio de prisioneros entre Israel y Gaza

Ex senador uruguayo fue acusado de ser un explotador y abusador sexual de menores y de crear una banda para salvarse

A una semana del balotaje en Bolivia, el 20% del electorado no ha definido su voto

La existencia del hambre es una decisión política

La interminable ovación que recibió Donald Trump en el parlamento israelí tras la liberación de rehenes y el cese del fuego

TELESHOW
La romántica dedicatoria de Nicolás

La romántica dedicatoria de Nicolás Cabré a Rocío Pardo en la cuenta regresiva de su boda: “Gracias por cuidarme”

Los sugestivos mensajes de Nacho Castañares a Ángela Torres que luego borró y despertaron rumores de romance

Julieta Ortega contó el motivo de salud por el que Palito tuvo que suspender su show en Paraná

Soledad Pastorutti celebró su cumpleaños por partida doble: show a sala llena y la icónica visita de Mirtha Legrand

Oky Appo y la ex GH Gabriela Gianatassio confirmaron su separación tras la polémica por comentarios gordofóbicos del streamer