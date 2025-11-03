Crimen y Justicia

Otra brutal pelea callejera a la salida de un boliche: un joven fue atacado a golpes con un palo y quedó inconsciente

El enfrentamiento entre jóvenes se desarrolló en la costanera de la ciudad de Viedma, Río Negro y quedó registrada en un video que circuló en las redes sociales

Guardar
Lo golpearon en grupo a la salida de un boliche en Viedma y quedó inconsciente tras recibir un palazo por la espalda (Video: YouTube - El Delitometro)

Un nuevo episodio violento entre jóvenes ocurrió en la costanera de Viedma, provincia de Río Negro, durante la madrugada del sábado, cuando una pelea multitudinaria terminó con un joven inconsciente tras recibir un golpe por la espalda.

El incidente, registrado en un video que circula en las redes sociales, expone la reiteración de estos hechos en la zona ribereña y la creciente inquietud de los vecinos, de acuerdo con lo publicado por LM Neuquén.

En las imágenes difundidas, se observa a varios jóvenes envueltos en una disputa marcada por gritos y empujones.

Lo golpearon en grupo a
Lo golpearon en grupo a la salida de un boliche en Viedma y quedó inconsciente tras recibir un palazo por la espalda

En medio del tumulto, un individuo se aproxima por detrás al principal agredido y le asesta un golpe en la nuca con un objeto contundente, provocando que la víctima caiga desmayada al suelo.

El ataque, perpetrado de manera sorpresiva, requirió la intervención inmediata de personal médico, que asistió al herido en el lugar.

La brutal pelea callejera entre
La brutal pelea callejera entre jóvenes en la costanera de la ciudad rionegrina quedó registrada en un video que circuló en las redes sociales

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos por LM Neuquén, la confrontación se desencadenó tras una discusión a la salida de un boliche.

La situación escaló rápidamente, derivando en una serie de golpes y corridas que culminaron con la llegada de efectivos policiales y de salud. El joven agredido permanecía inconsciente cuando fue atendido por los servicios de emergencia.

Los vecinos y transeúntes que presenciaron el hecho manifestaron su alarma ante la frecuencia de estos episodios, que suelen repetirse los fines de semana en la costanera.

El video de la pelea con cuchillos en Necochea en la que fue asesinado un adolescente

Este fin de semana hubo otra pelea callejera entre jóvenes. Frente al Complejo Casino de Necochea, en la provincia de Buenos Aires, un adolescente de 17 años murió tras ser apuñalado.

El episodio ocurrió cerca de la medianoche del viernes en el estacionamiento ubicado sobre la Avenida 2, entre las calles 91 y 93, en el sector costero de Necochea.

Un adolescente murió tras ser apuñalado durante una pelea en Necochea: así comenzó la disputa

Según informaron fuentes oficiales a Infobae, la confrontación comenzó con golpes de puño entre los dos jóvenes, pero escaló rápidamente cuando ambos tomaron armas blancas y se persiguieron por el lugar.

En el video se observa cómo, tras un forcejeo inicial, los adolescentes se arman con elementos punzocortantes y, en cuestión de segundos, Bautista Coronel recibe una puñalada en la ingle.

Durante la secuencia, que no se extendió más de dos minutos, se aprecia que el arma que portaba Bautista cae al suelo. Un testigo se acerca, la recoge y se la devuelve, aunque la pelea ya no continuó. Ninguno de los presentes intervino para separar a los involucrados ni solicitó ayuda, limitándose a observar y grabar la escena.

Un adolescente murió tras ser apuñalado durante una pelea en Necochea: el momento del ataque mortal

Un llamado al 911 alertó a la Policía Bonaerense, que acudió al lugar y halló a Bautista tendido en el suelo, inconsciente y con una herida grave. El adolescente fue trasladado de urgencia por el SAME al Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra, donde ingresó al quirófano. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció a causa de un shock hipovolémico.

El presunto autor del ataque, un joven de 16 años, fue detenido en el lugar por efectivos policiales. Durante el operativo, los agentes incautaron una remera gris con manchas de sangre, un cuchillo con mango de madera y un punzón de fabricación casera. Según la reconstrucción inicial de los hechos, estos objetos habrían sido utilizados en la agresión y luego enterrados en la arena, junto al murallón de la vereda.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº4 del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial de Necochea, bajo la dirección de la fiscal Verónica Posse, quien imputó al acusado por “homicidio calificado por el uso de arma blanca”.

El adolescente permanece alojado en el Centro de Contención de Menores de Batán, mientras la fiscalía aguarda los resultados de la autopsia y continúa tomando declaraciones a los testigos para determinar si existieron instigadores o colaboradores en el crimen.

Temas Relacionados

Río NegroViedmaPelea callejeraBolicheGolpizaÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Quedó en libertad, volvió a robar a los dos días y fue detenido nuevamente en Villa Sarmiento

La Policía lo capturó cuando trataba de forzar la reja de una casa, apenas 48 horas después de salir de prisión

Quedó en libertad, volvió a

Declararon inimputable al hombre que mató de 34 puñaladas a su madre en Córdoba

La pericia interdisciplinaria estableció que el hombre “reúne criterios de internación” tras comprobar la presencia de factores psicopatológicos y el riesgo grave que representaba tanto para sí mismo como para terceros

Declararon inimputable al hombre que

Violento robo a una embarazada en La Plata: le apuntaron a la panza para llevarse solo 2 mil pesos y un celular

Los delincuentes se llevaron hasta los estudios médicos, que la mujer tenía en la cartera. La víctima no sufrió lesiones físicas, aunque quedó visiblemente afectada por la violencia del hecho

Violento robo a una embarazada

Murió un hombre en un tiroteo en Santa Fe y otros dos resultaron heridos

El hecho ocurrió este domingo al mediodía en el barrio Barranquitas, de la capital provincial

Murió un hombre en un

El otro crimen del country: comienza el juicio a la empleada doméstica acusada de matar a Roberto Wolfenson

El empresario murió estrangulado en su casa de La Delfina de Pilar a principios del año pasado. Este lunes Rosalía Soledad Paniagua se presenta ante los Tribunales de San Isidro para dar comienzo al proceso

El otro crimen del country:
DEPORTES
Cavigliasso-Pertegarini, el matrimonio argentino que

Cavigliasso-Pertegarini, el matrimonio argentino que se consagró campeón mundial de Rally Raid y buscará su segundo Dakar

La glamorosa historia de amor detrás de la propuesta de casamiento más romántica de la F1

El Monumental habló: el termómetro de los hinchas y los fuertes hits en la caída de River Plate ante Gimnasia

La sorpresiva decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Gimnasia y en la previa del Superclásico con Boca

Los memes y reacciones de la derrota de River ante Gimnasia: críticas a Gallardo, burlas desde Boca y “justicia divina” de Maradona

TELESHOW
Llega la gran noche de

Llega la gran noche de nuestro teatro musical, Los Premios Hugo

Luck Ra debutó en MasterChef Celebrity como reemplazo de La Joaqui y Wanda lo incomodó con una pregunta sobre su romance

Las tiernas postales de Alexis Mac Allister en sus primeros días como padre de Alaia

Chris Martin de Coldplay sorprendió en vivo al aparecer junto a Tini Stoessel en Tecnópolis

La conmovedora aparición que vivió la viuda de Cacho Castaña: “Él me explicó cómo seguir”

INFOBAE AMÉRICA

Israel confirmó la identidad y

Israel confirmó la identidad y la causa de muerte de tres rehenes asesinados y entregados por los terroristas de Hamas

Donald Trump dijo que Xi Jinping afirmó que China no intervendrá en Taiwán mientras él sea presidente de EEUU

Rusia admitió que mantiene contactos con el régimen venezolano y que posee “varias obligaciones contractuales”

“Mitate”: el arte japonés que ‘mirar la mirada’ para convertir lo cotidiano en belleza

El Gobierno de Haití declaró el estado de emergencia en varias regiones del país por los daños causados por el huracán Melissa