Otra brutal pelea callejera a la salida de un boliche: un joven fue atacado a golpes con un palo y quedó inconsciente

Lo golpearon en grupo a la salida de un boliche en Viedma y quedó inconsciente tras recibir un palazo por la espalda (Video: YouTube - El Delitometro)

Un nuevo episodio violento entre jóvenes ocurrió en la costanera de Viedma, provincia de Río Negro, durante la madrugada del sábado, cuando una pelea multitudinaria terminó con un joven inconsciente tras recibir un golpe por la espalda.

El incidente, registrado en un video que circula en las redes sociales, expone la reiteración de estos hechos en la zona ribereña y la creciente inquietud de los vecinos, de acuerdo con lo publicado por LM Neuquén.

En las imágenes difundidas, se observa a varios jóvenes envueltos en una disputa marcada por gritos y empujones.

En medio del tumulto, un individuo se aproxima por detrás al principal agredido y le asesta un golpe en la nuca con un objeto contundente, provocando que la víctima caiga desmayada al suelo.

El ataque, perpetrado de manera sorpresiva, requirió la intervención inmediata de personal médico, que asistió al herido en el lugar.

La brutal pelea callejera entre jóvenes en la costanera de la ciudad rionegrina quedó registrada en un video que circuló en las redes sociales

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos por LM Neuquén, la confrontación se desencadenó tras una discusión a la salida de un boliche.

La situación escaló rápidamente, derivando en una serie de golpes y corridas que culminaron con la llegada de efectivos policiales y de salud. El joven agredido permanecía inconsciente cuando fue atendido por los servicios de emergencia.

Los vecinos y transeúntes que presenciaron el hecho manifestaron su alarma ante la frecuencia de estos episodios, que suelen repetirse los fines de semana en la costanera.

El video de la pelea con cuchillos en Necochea en la que fue asesinado un adolescente

Este fin de semana hubo otra pelea callejera entre jóvenes. Frente al Complejo Casino de Necochea, en la provincia de Buenos Aires, un adolescente de 17 años murió tras ser apuñalado.

El episodio ocurrió cerca de la medianoche del viernes en el estacionamiento ubicado sobre la Avenida 2, entre las calles 91 y 93, en el sector costero de Necochea.

Un adolescente murió tras ser apuñalado durante una pelea en Necochea: así comenzó la disputa

Según informaron fuentes oficiales a Infobae, la confrontación comenzó con golpes de puño entre los dos jóvenes, pero escaló rápidamente cuando ambos tomaron armas blancas y se persiguieron por el lugar.

En el video se observa cómo, tras un forcejeo inicial, los adolescentes se arman con elementos punzocortantes y, en cuestión de segundos, Bautista Coronel recibe una puñalada en la ingle.

Durante la secuencia, que no se extendió más de dos minutos, se aprecia que el arma que portaba Bautista cae al suelo. Un testigo se acerca, la recoge y se la devuelve, aunque la pelea ya no continuó. Ninguno de los presentes intervino para separar a los involucrados ni solicitó ayuda, limitándose a observar y grabar la escena.

Un adolescente murió tras ser apuñalado durante una pelea en Necochea: el momento del ataque mortal

Un llamado al 911 alertó a la Policía Bonaerense, que acudió al lugar y halló a Bautista tendido en el suelo, inconsciente y con una herida grave. El adolescente fue trasladado de urgencia por el SAME al Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra, donde ingresó al quirófano. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció a causa de un shock hipovolémico.

El presunto autor del ataque, un joven de 16 años, fue detenido en el lugar por efectivos policiales. Durante el operativo, los agentes incautaron una remera gris con manchas de sangre, un cuchillo con mango de madera y un punzón de fabricación casera. Según la reconstrucción inicial de los hechos, estos objetos habrían sido utilizados en la agresión y luego enterrados en la arena, junto al murallón de la vereda.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº4 del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial de Necochea, bajo la dirección de la fiscal Verónica Posse, quien imputó al acusado por “homicidio calificado por el uso de arma blanca”.

El adolescente permanece alojado en el Centro de Contención de Menores de Batán, mientras la fiscalía aguarda los resultados de la autopsia y continúa tomando declaraciones a los testigos para determinar si existieron instigadores o colaboradores en el crimen.