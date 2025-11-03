Crimen y Justicia

Condenaron a 10 años de prisión a un joven por dos ataques que dejaron cuatro heridos en Rosario

Los hechos sucedieron en los primeros días de noviembre del año pasado en el Parque Oeste

Guardar
Condenaron a un joven a
Condenaron a un joven a diez años de prisión por dos ataque con cuatro heridos en Rosario

En el barrio Fonavi Parque Oeste, de la ciudad de Rosario, dos ataques armados cometidos con solo dos días de diferencia dejaron a cuatro personas heridas y expusieron conflictos internos entre bandas conocidas en la zona. Los hechos originaron una investigación judicial que culminó con la condena a 10 años de prisión para Bruno Alejandro Ayala, un joven de 21 años que aceptó su responsabilidad en ambos episodios como parte de un acuerdo de juicio abreviado.

Durante una audiencia reciente en el Centro de Justicia Penal, el juez Carlos Leiva homologó la propuesta presentada por el fiscal Lisandro Artacho y la defensora pública Anabela Antegiovanni.

Según consignó el medio local La Capital, la pena a ocho años impuesta a Ayala por los ataques armados se unificó con una sentencia previa por venta de drogas, totalizando diez años de prisión.

Las investigaciones determinaron que Ayala actuó como integrante de la banda conocida como “Los Menores”, cuyos integrantes mantenían disputas en torno al control de la venta de drogas y la intimidación a ex miembros que decidieron alejarse de la organización.

El primero de los hechos ocurrió el 1° de noviembre de 2024, en la intersección de las calles Pedro Lino Funes y Cerrito, en una conocida zona de pasillos del complejo Fonavi. De acuerdo con la acusación fiscal, el objetivo central era un adolescente de 15 años, quien se encontraba acompañado de un amigo en la puerta de su vivienda.

Ayala llegó armado con un revólver calibre 22 y disparó contra los dos jóvenes, provocando heridas en las piernas de ambos. El mayor de los heridos fue dado de alta rápidamente, mientras que el menor permaneció hospitalizado dos días. La pesquisa determinó que ambos adolescentes habían formado parte previamente del grupo del agresor, pero tras apartarse de la banda enfrentaron “broncas” que derivaron en amenazas y ataques armados.

Vecinos atribuyeron la escalada de violencia a la presión ejercida por los “Menores” para que los ex integrantes continuaran ligados al negocio de la venta de drogas. “Todo esto es porque lo mandan Los Menores”, declararon testigos en sede judicial.

El joven aceptó su responsabilidad
El joven aceptó su responsabilidad en ambos hechos durante un juicio abreviado (Facebook Policía de Santa Fe)

Luego de recibir el alta médica, el adolescente blanco del primer ataque regresó al barrio y dos días después volvió a ser víctima de una emboscada. El 3 de noviembre de 2024, alrededor de las 22.30, el joven se encontraba junto a un amigo en la vereda de Cerrito al 5500, frente a las denominadas tiras 11 y 12.

En ese momento, según surge del expediente judicial Ayala llegó como acompañante en una motocicleta Honda Wave negra. Descendió del vehículo y se cruzó con los presentes, preguntando: “¿Están vendiendo?”. Ante la respuesta negativa, cruzó hacia la vereda de enfrente y abrió fuego con una pistola 9 milímetros, disparando en distintas direcciones.

En el desarrollo del ataque, una de las balas impactó en la cabeza de F. G., una mujer que se encontraba saliendo de un pasillo para hacer un mandado. Sobrevivió al disparo “por fortuna”, según consta en el acuerdo judicial.

Otro testigo, el cadete W. N., relató que arribó a la escena cuando Ayala y su acompañante efectuaban disparos al aire y hacia los costados.

Con todas estas pruebas en su contra, Ayala admitió los cargos de intento de homicidio agravado por el uso de armas, tres hechos de lesiones agravadas y tenencia de armas de uso civil y de guerra. El acuerdo entre la fiscalía y la defensa estableció, además, que la reincidencia y la gravedad de los episodios justifican la unificación de la pena con el antecedente previo por venta de estupefacientes.

Durante la audiencia en el Centro de Justicia Penal, el juez Carlos Leiva avaló la condena en el marco de un procedimiento abreviado y dispuso la ejecución de la sentencia en una unidad penitenciaria provincial. La resolución judicial identificó patrones de actuación propios de organizaciones delictivas instaladas en zonas vulnerables, con alto flujo de armas y economías ilegales.

Temas Relacionados

condenaprisiónjovenataquesheridosRosario

Últimas Noticias

Robaron a un jubilado en La Plata y es el segundo hecho del que es víctima en menos de dos meses

El hombre de 83 años fue sorprendido por tres delincuentes mientras dormía. Le robaron dinero en efectivo y su camioneta

Robaron a un jubilado en

Imputaron a tres policías de Córdoba por abuso de poder y violencia contra un chico de 13 años

La madre tomó conocimiento de lo sucedido por un amigo del menor. La Fiscalía señaló que, tras el hecho, los señalados no labraron el registro del control

Imputaron a tres policías de

Condenaron a 17 personas de una banda narcocriminal que comercializaba drogas en tres localidades de Santa Fe

Así lo determinó la Justicia provincial tras un juicio abreviado en el que los acusados reconocieron los delitos

Condenaron a 17 personas de

Otra brutal pelea callejera a la salida de un boliche: un joven fue atacado a golpes con un palo y quedó inconsciente

El enfrentamiento entre jóvenes se desarrolló en la costanera de la ciudad de Viedma, Río Negro y quedó registrada en un video que circuló en las redes sociales

Otra brutal pelea callejera a

Quedó en libertad, volvió a robar a los dos días y fue detenido nuevamente en Villa Sarmiento

La Policía lo capturó cuando trataba de forzar la reja de una casa, apenas 48 horas después de salir de prisión

Quedó en libertad, volvió a
DEPORTES
Cavigliasso-Pertegarini, el matrimonio argentino que

Cavigliasso-Pertegarini, el matrimonio argentino que se consagró campeón mundial de Rally Raid y buscará su segundo Dakar

La glamorosa historia de amor detrás de la propuesta de casamiento más romántica de la F1

El Monumental habló: el termómetro de los hinchas y los fuertes hits en la caída de River Plate ante Gimnasia

La sorpresiva decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Gimnasia y en la previa del Superclásico con Boca

Los memes y reacciones de la derrota de River ante Gimnasia: críticas a Gallardo, burlas desde Boca y “justicia divina” de Maradona

TELESHOW
Llega la gran noche de

Llega la gran noche de nuestro teatro musical, Los Premios Hugo

Luck Ra debutó en MasterChef Celebrity como reemplazo de La Joaqui y Wanda lo incomodó con una pregunta sobre su romance

Las tiernas postales de Alexis Mac Allister en sus primeros días como padre de Alaia

Chris Martin de Coldplay sorprendió en vivo al aparecer junto a Tini Stoessel en Tecnópolis

La conmovedora aparición que vivió la viuda de Cacho Castaña: “Él me explicó cómo seguir”

INFOBAE AMÉRICA

Un experimento con inteligencia artificial

Un experimento con inteligencia artificial logra desbloquear recuerdos olvidados de la infancia

Desde hojas hasta huesos: así construyen su protección los insectos que se disfrazan para sobrevivir

Israel confirmó la identidad y la causa de muerte de tres rehenes asesinados y entregados por los terroristas de Hamas

Donald Trump dijo que Xi Jinping afirmó que China no intervendrá en Taiwán mientras él sea presidente de EEUU

Rusia admitió que mantiene contactos con el régimen venezolano y que posee “varias obligaciones contractuales”