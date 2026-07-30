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El sistema financiero salvadoreño crece 8.5% en créditos en el primer semestre de 2026, según el BCR

Los datos del Banco Central de Reserva muestran que los créditos del sistema financiero salvadoreño sumaron USD 21,804.4 millones al cierre del primer semestre de 2026, impulsados por el aumento en préstamos a hogares y empresas.

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El Banco Central de Reserva informó que los créditos del sistema financiero salvadoreño sumaron USD 21,804.4 millones al cierre del primer semestre de 2026, con un alza interanual del 8.5%. (Foto: PlanetaJuan/YouTube)
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A junio de 2026, el saldo de créditos en el sistema financiero salvadoreño alcanzó los USD 21,804.4 millones, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

La cifra refleja un crecimiento interanual del 8.5%frente al mismo mes del año anterior, con aumentos registrados en préstamos para consumo, vivienda y actividades empresariales.

El comportamiento de la cartera crediticia muestra el dinamismo de la demanda tanto de los hogares como de las empresas durante el primer semestre del año.

En el segmento de crédito al consumo, orientado principalmente a los hogares, se registró un crecimiento del 5.4%. Los créditos para vivienda aumentaron un 7.5% y los préstamos a empresas asociadas a actividades productivas mostraron un alza del 10.8%.

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Según el BCR, estos avances estuvieron alineados con la tendencia económica del primer trimestre de 2026, cuando la economía salvadoreña reportó una tasa de crecimiento trimestral del PIB del 4.8%.

Al desglosar la evolución sectorial, la construcción sobresalió con un crecimiento interanual del 27.6%, equivalente a USD 341.6 millones adicionales en créditos. También se observaron incrementos en las carteras de comercio (USD 306.3 millones), servicios (USD 280.0 millones) e industria manufacturera (USD 103.4 millones).

En materia de gestión de riesgo, el sistema financiero reportó un coeficiente de mora del 1.6%, cifra inferior al límite prudencial del 4% considerado por la regulación. La cartera vencida presentó un crecimiento del 2.3%, mientras que la cobertura de reservas alcanzó aproximadamente el 141%. El BCR indicó que el 95% de los créditos se clasificaron en la categoría de menor riesgo, lo que señala una calidad positiva de la cartera crediticia global.

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El crédito al consumo avanzó 5.4%, los créditos para vivienda aumentaron 7.5% y los préstamos a empresas subieron 10.8%, según el BCR. (Imagen: BCR)
El crédito al consumo avanzó 5.4%, los créditos para vivienda aumentaron 7.5% y los préstamos a empresas subieron 10.8%, según el BCR. (Imagen: BCR)

Durante este periodo, los depósitos mantuvieron su tendencia de crecimiento y continuaron como la principal fuente de fondeo para las entidades financieras.

El BCR interpretó este comportamiento como una muestra de confianza del público en la solidez del sistema bancario. Además, los niveles de liquidez se mantuvieron adecuados y el coeficiente de solvencia superó el mínimo requerido por la normativa, lo que dotó a las entidades de suficiente capacidad patrimonial para responder ante eventuales escenarios adversos.

El semestre también estuvo marcado por un mayor dinamismo en los mercados bursátiles, tanto en operaciones de reportos como en transacciones internacionales y colocaciones primarias. Los fondos de inversión incrementaron sus patrimonios y las titularizaciones registraron un mayor movimiento, lo que sugiere un aumento en las inversiones y en los mecanismos de financiamiento para la economía nacional.

Según el Banco Central de Reserva, la evolución observada respondió a factores internos como la confianza en el sector bancario, expectativas favorables entre los inversionistas, el ambiente de seguridad y la implementación de políticas orientadas al fomento de la inversión. Estos elementos contribuyeron al desempeño del sistema financiero, a pesar de la existencia de incertidumbre y de presiones geoeconómicas en el contexto internacional.

Los datos disponibles muestran que el sistema financiero salvadoreño presentó niveles considerados adecuados de liquidez y capital, mantuvo una gestión del riesgo acorde con los parámetros regulatorios y cumplió una función activa de intermediación durante la primera mitad de 2026, conforme a los resultados reportados por el BCR.

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