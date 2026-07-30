Constructoras e inmobiliarias piden aprobar la reforma que abarata la adquisición de viviendas nuevas en Panamá

Los gremios sostienen que la eliminación del ITBI reducirá el costo de adquirir una vivienda nueva y estimulará la demanda. (Foto: Redes sociales)

Guardar

La eliminación del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para la primera venta de viviendas nuevas de hasta 120.000 dólares recibió el respaldo inmediato de los principales gremios de la construcción y del sector inmobiliario en Panamá, que consideran la medida como un paso para abaratar el acceso a la vivienda, estimular la demanda y reactivar una industria que en los últimos años ha enfrentado una marcada desaceleración.

Tanto la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) como la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR) coincidieron en que el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo elimina una barrera económica que afectaba la decisión de compra de miles de familias y contribuirá a dinamizar la economía.

PUBLICIDAD

El proyecto, que ahora deberá ser discutido por la Asamblea Nacional, propone restablecer la exoneración del ITBI para las primeras ventas de viviendas nuevas de hasta 120.000 dólares, además de aplicar una escala preferencial para propiedades de hasta 200.000 dólares.

La iniciativa busca revertir el esquema vigente desde 2025, cuando la eliminación del beneficio elevó el costo de adquisición de las viviendas nuevas y fue cuestionada por promotores, desarrolladores e intermediarios del mercado, que advertían un impacto negativo sobre las ventas y la construcción.

Capac considera que la reforma fortalecerá la construcción, una de las actividades con mayor capacidad para generar empleo en Panamá. REUTERS/Mike Blake

ACOBIR manifestó que la decisión responde a una solicitud que el gremio, junto con otros actores de la industria, venía planteando desde hace varios meses para impulsar nuevamente el mercado inmobiliario.

PUBLICIDAD

Su presidenta, Katherine Reyes Espino, afirmó que la eliminación del impuesto representa el retiro de una barrera económica que desincentivaba la compra de viviendas y agradeció al Gobierno por atender las propuestas presentadas por el sector.

La organización considera que la medida incentivará la adquisición de viviendas, facilitará la colocación de préstamos hipotecarios, aumentará las transacciones inmobiliarias y generará mayor actividad en la construcción, una de las actividades con mayor capacidad para generar empleo en el país.

El gremio inmobiliario también destacó que el beneficio no se limita a las viviendas de hasta 120.000 dólares, ya que el proyecto elimina el cobro del impuesto sobre ese primer tramo incluso en inmuebles de mayor valor, reduciendo el costo efectivo para los compradores.

PUBLICIDAD

ACOBIR afirma que la iniciativa eliminará una barrera económica que afectaba la decisión de compra de miles de familias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, expresó una expectativa positiva sobre el futuro programa gubernamental “Panamá Pa’ Ti”, que contempla un aporte económico para familias que adquieran viviendas de interés social, al considerar que ambas iniciativas podrían ampliar el acceso a la vivienda, reducir el déficit habitacional y fortalecer la recuperación del mercado inmobiliario.

Por su parte, la Capac señaló que el proyecto representa un paso importante para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente porque la exoneración se concentra en el segmento de hasta 120.000 dólares, donde se registra la mayor demanda habitacional del país.

El gremio sostuvo que la propuesta también favorece el desarrollo de nuevos programas dirigidos a familias de ingresos medios y bajos, impulsa la inversión privada y fortalece la generación de empleo en una industria que continúa siendo uno de los principales motores de la economía panameña.

PUBLICIDAD

La organización también valoró que la iniciativa sea resultado del diálogo entre el Gobierno y el sector privado, al considerar que ese trabajo conjunto ha permitido impulsar medidas orientadas a fortalecer la construcción y la economía nacional. m

Los gremios esperan que la reforma facilite el acceso a la primera vivienda para familias de ingresos medios y bajos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, hizo un llamado para que el proyecto avance oportunamente durante su discusión legislativa, al estimar que los beneficios alcanzarían tanto a las familias que buscan adquirir su primera vivienda como al conjunto de la actividad económica mediante un mayor nivel de inversión y empleo.

Con el respaldo de los dos principales gremios vinculados a la actividad inmobiliaria y de la construcción, el proyecto suma un importante apoyo del sector privado antes de iniciar su trámite en la Asamblea Nacional.

PUBLICIDAD

Si la iniciativa es aprobada sin cambios sustanciales, el Gobierno espera que la reducción del costo de compra incentive la demanda de viviendas nuevas, reactive proyectos que permanecen detenidos y contribuya a la meta oficial de generar más empleos mediante la recuperación de una de las industrias con mayor efecto multiplicador sobre el resto de la economía panameña.