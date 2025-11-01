Crimen y Justicia

¿Una pelea o un intento de robo?: un hombre fue asesinado a balazos por un vecino en La Pampa

El crimen de Emiliano Juárez Castillo ocurrió durante la madrugada de este sábado en una vivienda de la localidad de Toay. El propietario dijo que le disparó para defenderse de un asalto. Quedó detenido

Emiliano Alexis Juárez Castillo, el hombre asesinado por un vecino esta madrugada en Toay

Un hombre de 29 años fue asesinado de al menos dos balazos durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Toay, provincia de La Pampa. La víctima, identificada como Emiliano Alexis Juárez Castillo, murió en la vía pública alrededor de las cuatro de la mañana, tras un episodio que todavía se investiga.

Según las primeras informaciones surgidas del reporte policial, la principal hipótesis se basa en el testimonio del dueño de la casa, R.F.F., de 47 años, quien dijo que Juárez Castillo habría entrado a su domicilio con un cuchillo.

El propietario declaró que el fallecido amenazó a su familia, y por eso disparó con un revólver. Juárez Castillo salió del domicilio caminando y cayó a pocos metros, en la esquina de O’Higgins e Italia. La policía lo encontró allí ya sin vida, boca abajo en la vereda.

La investigación, sin embargo, sigue con hermetismo. Por ahora no hay datos oficiales sobre el móvil del hecho. No está confirmado si se trató de un intento de robo o si existía algún conflicto previo entre la víctima y el dueño de la vivienda.

Es que, según medios locales, con el pasar de las horas tomó fuerza una versión distinta, que indica que Juárez Castillo ya se encontraba junto a otras personas en la vivienda porque participaba de una fiesta, y allí habría comenzado una pelea que terminó con los disparos.

El lugar donde fue hallado muerto Juárez Castillo (Foto: gentileza La Arena)

En el caso intervienen el fiscal de Delitos contra las Personas, Andrés Torino, quien se presentó en la escena del hecho junto a las autoridades policiales que trabajan en el esclarecimiento de lo sucedido. R.F.F. fue aprehendido y trasladado a una comisaría. El arma implicada fue secuestrada.

Juárez Castillo era hincha de River Plate y tenía registrado un único empleo formal en el rubro de la construcción.

Luego de conocerse el hecho, familiares y amigos del fallecido lo despidieron en redes sociales. Una de sus hermanas lamentó: “Por qué Emi, me dejaste sola. Hoy la mitad de mi vida se va con vos”. Un primo sumó: “Descansa en paz primo! Abrazo al cielo”.

También hizo lo propio uno de sus amigos. “Hoy me toca despedirte, hermano mayor. Fueron muchas charlas, cacerías y más de una pelea, pero siempre fuimos hermanos. Que descanses en paz. Desde acá te vamos a llevar siempre en nuestro corazón. Ahora, cuando sea la llegada, ese potrillo es tuyo. Te mando un fuerte abrazo y beso”, escribió.

Mató a su amigo durante una discusión en Hurlingham

Un joven de 18 años fue detenido acusado de haber matado a su amigo tras una discusión en la calle en el barrio Villa Tesei, en Hurlingham. La víctima, Diego Eduardo Conceicao, de 32 años, recibió dos disparos y murió poco después en el hospital. El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad.

El hecho ocurrió cuando tres amigos se encontraron en la vía pública y comenzó una pelea. Uno de ellos, identificado como S.L.D., sacó un arma de un bolso y disparó varias veces contra Conceicao, quien intentó escapar corriendo pero fue alcanzado por dos balazos, uno en el tórax y otro en la pelvis.

La policía encontró en la escena del crimen varias vainas servidas y un proyectil calibre .40. Los investigadores determinaron que tanto la víctima como los agresores vivían en el mismo barrio.

Por la causa también fue arrestado un adolescente de 17 años, señalado como cómplice. La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 y la UFI del Joven N°2 de Morón, que buscan establecer con precisión lo ocurrido.

