Detuvieron al joven que mató a su amigo durante una discusión en Hurlingham

Un joven de 18 años identificado como S.L.D. fue detenido en las últimas horas por la Policía Bonaerense acusado de ser el autor material del homicidio de Diego Eduardo Consencao, de 32 años, el hombre asesinado a los tiros por su amigo tras una discusión en plena calle en la localidad de Hurlingham.

Se trata del segundo sospechoso arrestado en el marco de la investigación, que estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Morón: el mismo día del hecho, cayó su cómplice, un menor de 17 años, identificado como E.I.M.

El episodio tuvo lugar en el barrio de Villa Tesei, donde tres amigos se encontraron en la calle y, por causas que aún se encuentran bajo investigación, dos de ellos empezaron a discutir. En ese contexto, S.L.D., de 18 años, extrajo un arma y disparó contra Diego, quien resultó herido de arma de fuego y murió a las pocas horas.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que la discusión entre S. L. D., E.I.M. y Conceicao se desató en inmediaciones del cruce de las calles Eduardo Bradley e Inés de Pons, justo en el límite entre Villa Tesei y El Palomar.

El detenido tiene 18 años

El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad, cuyo video encabeza esta nota.

Según se ve en las imágenes, S.L.D., quien vestía una gorra de color negro, campera blanca y negra, pantalones beige y zapatillas blancas, y Conceicao -vestido con una gorra marrón, remera negra, pantalón azul y amarillo y zapatillas grises- se trasladaban a bordo de dos bicicletas, mientras que E.I.M., el cómplice del tirador caminaba a la par de ellos.

De repente, los tres se detuvieron en plena vía pública, S.L.D. descendió de su rodado y le pidió a su secuaz que se la sostuviera.

Al cabo de apenas 10 segundos de discusión, S.L.D. sacó un arma de un pequeño bolso que portaba consigo y comenzó a disparar contra Conceicao, que saltó de su bicicleta y huyó corriendo para tratar de eludir los balazos.

E.I.D., de 17 años, es el cómplice del tirador.

A pesar de que se dio a la fuga, la víctima sufrió dos impactos de bala, uno en el tórax y otro en la pelvis, y debió ser trasladado al hospital local, donde recibió la asistencia médica de urgencia, pero falleció a raíz de las graves heridas.

Al recibir un llamado al 911, personal policial se dirigió al lugar del hecho, entrevistó a vecinos de la zona y pudieron corroborar que tanto la víctima como los agresores son residentes del mismo barrio. Por su parte, personal de Policía Científica secuestró en la escena del crimen tres vainas servidas calibre .40 y un proyectil del mismo calibre.

A partir de tareas de investigación y rastrillaje, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Hurlingham logró la aprehensión de los dos sospechosos.

En la investigación intervienen la UFI N°3 y la UFI del Joven N°2 del Departamento Judicial Morón, cuyos equipos de fiscales continúan trabajando para determinar las circunstancias en las que ocurrió el homicidio de Conceicao.