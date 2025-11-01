Crimen y Justicia

Detuvieron al joven que mató a su amigo durante una discusión en Hurlingham

El sospechoso tiene 18 años y está acusado de ser quien disparó contra la víctima en el hecho que ocurrió este miércoles en la localidad de Villa Tesei. Su cómplice ya fue detenido

Guardar

Un joven de 18 años identificado como S.L.D. fue detenido en las últimas horas por la Policía Bonaerense acusado de ser el autor material del homicidio de Diego Eduardo Consencao, de 32 años, el hombre asesinado a los tiros por su amigo tras una discusión en plena calle en la localidad de Hurlingham.

Se trata del segundo sospechoso arrestado en el marco de la investigación, que estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Morón: el mismo día del hecho, cayó su cómplice, un menor de 17 años, identificado como E.I.M.

El episodio tuvo lugar en el barrio de Villa Tesei, donde tres amigos se encontraron en la calle y, por causas que aún se encuentran bajo investigación, dos de ellos empezaron a discutir. En ese contexto, S.L.D., de 18 años, extrajo un arma y disparó contra Diego, quien resultó herido de arma de fuego y murió a las pocas horas.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que la discusión entre S. L. D., E.I.M. y Conceicao se desató en inmediaciones del cruce de las calles Eduardo Bradley e Inés de Pons, justo en el límite entre Villa Tesei y El Palomar.

El detenido tiene 18 años
El detenido tiene 18 años

El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad, cuyo video encabeza esta nota.

Según se ve en las imágenes, S.L.D., quien vestía una gorra de color negro, campera blanca y negra, pantalones beige y zapatillas blancas, y Conceicao -vestido con una gorra marrón, remera negra, pantalón azul y amarillo y zapatillas grises- se trasladaban a bordo de dos bicicletas, mientras que E.I.M., el cómplice del tirador caminaba a la par de ellos.

De repente, los tres se detuvieron en plena vía pública, S.L.D. descendió de su rodado y le pidió a su secuaz que se la sostuviera.

Al cabo de apenas 10 segundos de discusión, S.L.D. sacó un arma de un pequeño bolso que portaba consigo y comenzó a disparar contra Conceicao, que saltó de su bicicleta y huyó corriendo para tratar de eludir los balazos.

E.I.D., de 17 años, es
E.I.D., de 17 años, es el cómplice del tirador.

A pesar de que se dio a la fuga, la víctima sufrió dos impactos de bala, uno en el tórax y otro en la pelvis, y debió ser trasladado al hospital local, donde recibió la asistencia médica de urgencia, pero falleció a raíz de las graves heridas.

Al recibir un llamado al 911, personal policial se dirigió al lugar del hecho, entrevistó a vecinos de la zona y pudieron corroborar que tanto la víctima como los agresores son residentes del mismo barrio. Por su parte, personal de Policía Científica secuestró en la escena del crimen tres vainas servidas calibre .40 y un proyectil del mismo calibre.

A partir de tareas de investigación y rastrillaje, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Hurlingham logró la aprehensión de los dos sospechosos.

Horror en Hurlingham: detuvieron al adolescente de 18 años que mató a tiros a un amigo en plena discusión

En la investigación intervienen la UFI N°3 y la UFI del Joven N°2 del Departamento Judicial Morón, cuyos equipos de fiscales continúan trabajando para determinar las circunstancias en las que ocurrió el homicidio de Conceicao.

Temas Relacionados

HurlinghamHomicidiosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron a un adolescente acusado de organizar un atentado a un colegio y promover el nazismo: cómo era su plan

El sospechoso tiene 16 años. Fue identificado tras una investigación del FBI. La Policía Federal Argentina allanó su casa y halló un arsenal

Detuvieron a un adolescente acusado

Fotos de la caja fuerte vacía y una videollamada: los pedidos desde la cárcel a la Banda del Millón en el crimen de la jubilada en San Isidro

El fiscal Patricio Ferrari constató que el grupo delictivo recibió órdenes de uno de sus miembros presos para el ataque a María Rodríguez Iturriaga, asesinada durante un robo en su casa

Fotos de la caja fuerte

Mar del Plata: salió a defender a su hija en una pelea y lo mataron de una puñalada

Ocurrió en el barrio Villa Evita, a dos cuadras de una comisaría. El agresor resultó herido y debió ser llevado a un hospital

Mar del Plata: salió a

Tigre: rescataron a seis menores de edad que quedaron atrapados en un kayak en el río Reconquista

El operativo estuvo cargo del personal de Bomberos, Defensa Civil y la Policía. Los chicos resultaron ilesos. El video

Tigre: rescataron a seis menores

Dieron de alta a la nena que había sido internada producto de la explosión en una feria de ciencias en Pergamino

La menor pasó sus primeros días en terapia intensiva, pero fue recuperándose con el paso de los días. Aún deberá continuar con un tratamiento ambulatorio

Dieron de alta a la
DEPORTES
Aldosivi vence a Independiente Rivadavia

Aldosivi vence a Independiente Rivadavia por la fecha 14 del Torneo Clausura

El Inter Miami de Messi visita a Nashville en busca del pase a los cuartos de los Playoffs de la MLS: hora, TV y formaciones

Las elecciones de River Plate, en vivo: más de 13 mil socios ya votaron para elegir al próximo presidente

Del penal de Julián Álvarez, a la impresionante jugada de Giuliano Simeone para el gol de Almada: los argentinos brillaron en el triunfo de Atlético Madrid

El show de Messi en un stream con Suárez, De Paul, Davoo Xeneize y la Cobra: su mate preferido y las bromas por los trajes en el Balón de Oro

TELESHOW
Del adiós a los rumores:

Del adiós a los rumores: Nicki Nicole se habría mostrado acompañada tras la ruptura con Lamine Yamal

El deseo cumplido: Emanero sorprendió a Lucía, la bisabuela de 98 años que se conmueve con su música

La postura de Melody Luz luego del escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez por el bolso de lujo: “La real barat”

Lamine Yamal confirmó la ruptura con Nicki Nicole: “No fue por ninguna infidelidad”

Emily Armstrong conmovió a la Argentina: la nueva vocalista de Linkin Park homenajeó a Diego Maradona

INFOBAE AMÉRICA

El jefe del Pentágono ofreció

El jefe del Pentágono ofreció tecnología militar a los aliados del Sudeste Asiático para frenar las acciones “agresivas” de China

La serie estilo “The Office” que le permitió reinventarse a Lisa Kudrow tras su participación en “Friends”

Qué ocurre en tu cerebro cuando escuchás la música de terror en una película

El Gran Museo Egipcio, la nueva joya cultural de El Cairo que deslumbra al mundo

El crucero Coral Adventurer suspendió el viaje después de la muerte de Suzanne Rees, quien fue abandonada en la isla Lizard